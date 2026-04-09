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Sergio Peña y su club al borde del descenso: el crítico momento del volante peruano con Sakaryaspor en Turquía

El exjugador de Alianza Lima no la está pasando nada bien en la Segunda División del fútbol turco y, a solo cuatro fechas del final de la temporada, su situación es delicada

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Sergio Peña pasa por un momento crítico con Sakaryaspor en la Segunda División de Turquía.
Sergio Peña pasa por un momento crítico con Sakaryaspor en la Segunda División de Turquía. Crédito: Prensa club

El presente de Sergio Peña en el fútbol europeo atraviesa una etapa especialmente compleja. El exjugador de Alianza Lima no logra encontrar regularidad en la Trendyol 1. Lig (Segunda División de Turquía), donde su equipo se mantiene en la lucha por evitar el descenso en la recta final de la temporada 2025/26.

En febrero del presente año, el mediocampista fue anunciado como nuevo refuerzo de Sakaryaspor. Su llegada al conjunto turco se produjo en medio de un panorama adverso para él, tras estar involucrado en un episodio de indisciplina durante la pretemporada con el club de La Victoria y en paralelo a una acusación por abuso sexual que continúa en proceso de investigación.

Ante este escenario, Sergio Peña fue apartado de Alianza Lima, lo que lo llevó a buscar una salida en el extranjero para continuar su carrera. Turquía apareció entonces como una alternativa para reinventarse futbolísticamente y recuperar protagonismo; sin embargo, su presente dista de lo esperado y sigue marcado por las dificultades.

Al borde del descenso

Sergio Peña llegó a Sakaryaspor con la misión de aportar a la permanencia del equipo en la segunda categoría del fútbol turco. Sin embargo, a falta de solo cuatro jornadas para el cierre del campeonato, el objetivo luce cada vez más complicado.

Actualmente, el conjunto que tiene al peruano en sus filas se ubica en la antepenúltima posición con 33 puntos, en plena zona de descenso. Pese a este escenario adverso, aún conserva opciones matemáticas de salvación: se encuentra a apenas dos unidades del puesto 17, que asegura la permanencia, con 12 puntos todavía en juego.

Sakaryaspor se encuentra en zona de descenso directo.
Sakaryaspor se encuentra en zona de descenso directo. Crédito: Sofascore

El margen es estrecho, pero la ilusión sigue intacta para Peña y sus compañeras. Eso sí, el Sakaryaspor está obligado a reaccionar de inmediato y mejorar su rendimiento si pretende evitar la caída de categoría en el tramo final de la temporada.

Rendimiento sin impacto decisivo

Desde su llegada, Sergio Peña ha disputado 11 encuentros con la camiseta de Sakaryaspor, en su mayoría como titular. No obstante, su presencia en el campo todavía no ha logrado traducirse en un impacto determinante que permita revertir la delicada situación del equipo en la tabla.

El balance colectivo desde su incorporación refleja las dificultades: apenas dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas, números que mantienen al club comprometido en la lucha por no descender. En el plano individual, el volante peruano tampoco ha conseguido destacar en el apartado ofensivo, ya que no registra goles ni asistencias, una estadística que contrasta con las expectativas generadas en torno a su fichaje.

Esta falta de incidencia directa en los resultados ha generado cuestionamientos sobre su rendimiento, considerando que fue incorporado como una de las piezas clave para cambiar el rumbo del equipo en la recta final del campeonato. La presión, en ese sentido, ha ido en aumento tanto para el jugador como para el plantel en general.

Sergio Peña no ha logrado trascender en Sakaryaspor. - Crédito: Difusión
Sergio Peña no ha logrado trascender en Sakaryaspor. - Crédito: Difusión

A falta de solo cuatro jornadas para el cierre de la temporada, Sakaryaspor se juega su permanencia en la categoría. Cada partido adquiere carácter de final y el margen de error es prácticamente inexistente si pretende salir de la zona roja.

En este contexto, el tramo decisivo del torneo representa también una oportunidad para Peña, quien buscará revertir su presente y asumir un rol más influyente en un escenario adverso. Su experiencia internacional, sumada a su calidad técnica, podrían ser factores determinantes si logra aparecer en los momentos clave.

El desenlace de la temporada no solo marcará el destino del club, sino también el futuro inmediato del mediocampista peruano, que necesita cerrar el curso con mejores sensaciones para dejar atrás la incertidumbre y recuperar protagonismo en el fútbol internacional.

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