Paola Rivera hizo revelación sobre el Universitario vs San Martín, y apuntó contra Alianza Lima: “No pensé en dar el juego por perdido”

La armadora mexicana fue importante para vencer a Universitario en el extra game. Créditos: La Cátedra Deportes.

Universidad San Martín superó 3-2 a Universitario de Deportes en uno de los encuentros más destacados de la temporada y aseguró su lugar en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El pase no fue sencillo, ya que el equipo estuvo cerca de la eliminación en el quinto set.

Paola Rivera, pieza importante en la clasificación, compartió cómo vivió el momento en que San Martín estuvo cuatro puntos abajo en el último parcial y logró remontar para avanzar. “Fue una situación difícil, pero como equipo supimos revertirla y la fuerza grupal fue clave”.

La armadora mexicana resaltó la importancia de la mentalidad para superar a Universitario y reveló sus sensaciones durante el partido. “Estoy muy feliz. Durante el partido pensaba: ‘Vamos a volver a estar, este partido es nuestro, seguimos luchando’. Nunca se me pasó por la cabeza dar el juego por perdido”.

Rivera subrayó la unión del grupo y el esfuerzo conjunto para revertir el marcador ante la ‘U’, además de expresar su gratitud hacia los hinchas. “Agradezco a nuestra hinchada, que aunque es pequeña, es muy especial. Siempre están presentes, nos escriben y apoyan con detalles, lo que se siente muy bien”.

Paola Rivera hizo revelación sobre el Universitario vs San Martín, y apuntó contra Alianza Lima, rival en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Su opinión sobre la final contra Alianza Lima

Por otro lado, Paola Rivera se refirió a la final ante Alianza Lima, equipo al que enfrentará por segunda vez en esta instancia. La temporada anterior disputó la final con Regatas Lima y cayó frente al cuadro ‘blanquiazul’; ahora buscará la revancha con la Universidad San Martín.

“Sabemos cómo juega el rival, es un gran equipo con buenas jugadoras, así que nos prepararemos bien”, señaló sobre el equipo dirigido por Facundo Morando, que accedió a la final de manera directa tras vencer a Deportivo Géminis en ambos partidos de semifinales.

Rivera reconoció que para superar a Alianza Lima deberá mejorar en la toma de decisiones, ya que como armadora recae en ella la conducción del equipo. Además, expresó su compromiso de seguir contribuyendo en defensa. “Trato de apoyar y aportar lo más posible al equipo. En defensa, buscamos no dejarle toda la responsabilidad al bloqueo, así que debemos defender más”.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina

Programación de las finales Alianza Lima vs San Martín

La definición del título, que enfrentará a Alianza Lima y Universidad San Martín, se disputará con partidos de ida y vuelta, y contempla un tercer duelo si la serie termina igualada. De acuerdo al calendario de la Federación Peruana de Vóley, las fechas programadas son las siguientes:

Primera final: domingo 19 de abril, 17:00

Segunda final: domingo 26 de abril, 17:00

Tercer partido (si corresponde): domingo 3 de mayo, 17:00

Todos los partidos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, escenario principal de la temporada y sede de las etapas definitorias del campeonato.

Alianza Lima y San Martín definirán el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Dónde ver las finales de la Liga Peruana de Vóley

Los partidos entre Alianza Lima y Universidad San Martín contarán con transmisión de Latina TV, tanto en su señal abierta (canal 2) como en su página web y aplicación. La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá la cobertura a través de su sitio digital, y la Liga Peruana de Vóley lo hará mediante su página de Facebook.

Infobae Perú realizará una cobertura completa en su sitio web, incluyendo la previa, el seguimiento punto a punto, detalles, incidencias y declaraciones de los protagonistas.