Christian Cueva explotó contra el árbitro del Cusco FC vs Flamengo tras fallos en Copa Libertadores: “Ladrón”

Christian Cueva explotó contra el árbitro del Cusco FC vs Flamengo tras fallos en Copa Libertadores 2026.

El miércoles 8 de abril, Cusco FC perdió 2-0 ante Flamengo en su estreno en la Copa Libertadores 2026. El resultado quedó en segundo plano luego de una serie de decisiones arbitrales polémicas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El árbitro paraguayo Derlis López tomó varias determinaciones desfavorables para el equipo peruano, entre ellas la anulación de un gol válido y la omisión de una tarjeta roja a un jugador brasileño durante el encuentro por el grupo F.

A raíz de estos hechos, Christian Cueva, futbolista peruano, publicó un mensaje en el que insultó duramente al árbitro. “Ladrón h...”, escribió el actual ‘10’ de Juan Pablo II, acompañando sus palabras con una imagen del juez paraguayo.

El malestar expresado por ‘Cuevita’ fue compartido por hinchas y miembros de Cusco FC, quienes calificaron de “malo” el desempeño de López durante el partido, manifestándolo en redes sociales.

La publicación de Christian Cueva contra el árbitro del Cusco FC vs Flamengo.

Los errores arbitrales en Flamengo vs Cusco FC

El primer error arbitral se registró a los 49 minutos, cuando Ivan Colman sufrió un pisotón en el tobillo por parte de Gonzalo Plata. Derlis López revisó la jugada y decidió no expulsar al extremo ecuatoriano, a pesar de que la infracción se cometió en una zona peligrosa.

Pocos minutos después, José Bolívar remató con la zurda y el balón impactó en la mano de Lucas Paquetá dentro del área. El juez principal sancionó la mano, pero el asistente marcó fuera de juego. La jugada no fue revisada por el VAR ni mostrada por las cámaras de la transmisión.

En la acción posterior al penal no cobrado, Flamengo aprovechó el desconcierto de Cusco FC y abrió el marcador con un gol de Bruno Henrique. Durante la transmisión, se informó que el árbitro invalidó el penal por posición adelantada o porque el balón había salido del campo previamente.

El tercer fallo de López ocurrió al anular un gol legítimo de los ‘aurinegros’. El VAR intervino y trazó la línea de fuera de juego desde la mano de José Manzaneda en comparación con el pie de un jugador del ‘mengao’, una decisión que no correspondía.

Cusco FC analiza reclamar mal arbitraje ante Conmebol

Ronaldo Escajadillo, gerente deportivo de Cusco FC, se pronunció tras el polémico arbitraje en el partido frente a Flamengo. El directivo se mostró sereno y descartó que existiera una intención deliberada de perjudicar al club peruano en la Copa Libertadores 2026.

“Para nosotros quedó una sensación ingrata. No creemos que haya algo detrás de esto, pero a veces se toman decisiones arbitrales que afectan. Hablo en general, no específicamente del árbitro. Esta vez nos tocó. Consideramos que no hubo fuera de juego en el gol y que la falta contra Lucas Colito también merecía sanción. Esto es fútbol y todos sabemos que estamos expuestos a este tipo de situaciones. El resultado ya está dado”, señaló.

A pesar de esta postura, Escajadillo indicó que el área legal del club, en coordinación con el equipo deportivo, está revisando lo ocurrido y evalúa la posibilidad de emitir un comunicado o presentar un reclamo ante la Conmebol.

“Compartimos la misma percepción y sentir que ustedes, ya que somos los directamente afectados. En este momento, el área legal, junto con el equipo de trabajo deportivo, está evaluando la situación”, concluyó.

Gerente deportivo lamentó la actuación del árbitro en el partido ante Flamengo. Créditos: Fútbol Satélite.