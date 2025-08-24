Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dos de los equipos más importantes del fútbol peruano volverán a verse las caras este domingo 24 de agosto en el estadio Monumental de Ate: Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán un nuevo clásico desde las 17:30 horas, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
Universitario afronta el clásico tras una serie de resultados que han marcado su actualidad. El empate 0-0 ante Palmeiras en Brasil significó una ligera recuperación de la imagen tras la dura goleada 4-0 sufrida en la ida en el propio estadio Monumental, pero el resultado no evitó la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores.
En el plano local, los dirigidos por Jorge Fossati se beneficiaron del descenso de Binacional y de la resta de puntos a Cusco FC y Sporting Cristal, suceso que les permitió escalar a la primera posición de la clasificación. En su compromiso más reciente por la Liga 1, el equipo ‘merengue’ igualó 1-1 frente a Sport Huancayo en condición de visitante gracias a un gol de Alex Valera.
Para este choque ante los ‘íntimos’, el plantel ‘crema’ no podrá contar con Rodrigo Ureña por lesión, lo que obliga al entrenador a modificar su estructura en la zona media. La principal fortaleza de la ‘U’ residirá en su solidez defensiva en casa y el peso de jugar con el respaldo de su hinchada.
La realidad de Alianza es positiva en el ámbito internacional y auspiciosa en el certamen local. El cuadro dirigido por Néstor Gorosito accedió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse 2-1 a Universidad Católica de Ecuador, a la espera de conocer a su siguiente rival. Este paso generó optimismo en la interna de La Victoria, que se ve reflejado también en la Liga 1, donde el conjunto ‘blanquiazul’ viene de imponerse 3-1 sobre ADT en Matute.
Con este resultado, los ‘íntimos’ se posicionaron en la quinta casilla con once puntos, acortando distancias frente a los líderes del torneo. Pese al buen momento, el ‘equipo del pueblo’ presentará varias ausencias importantes en el Monumental: no estarán Paolo Guerrero, Piero Cari y Pablo Lavandeira por lesión, mientras que Josué Estrada, Ricardo Lagos y Jesús Castillo no fueron incluidos por decisión técnica. Una de las novedades en la convocatoria será Pedro Aquino, reciente refuerzo, quien podría sumar minutos en su primer clásico nacional.
El árbitro Jordi Espinoza dará inicio a las acciones de este nuevo clásico comenzarán a las 17:30 horas de Perú. Con respecto a otros países comenzarán de la siguiente manera: a las 16:30 horas de México; a las 17:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 19:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
GOLPERU pasará el Universitario vs Alianza Lima, debido a que los ‘cremas’ actuarán de locales y esta empresa cuenta con los derechos de sus partidos en el Monumental. Los hinchas podrán vivir esta fiesta mediante el canal 14 o 714 HD de Movistar TV.
Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá la cobertura total de este nuevo clásico en esta nota y su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui; Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Eryc Castillo. DT: Néstor Gorosito.
- Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Alex Valera y Edison Flores. DT: Jorge Fossati.