Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá la cobertura total de este nuevo clásico en esta nota y su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

GOLPERU pasará el Universitario vs Alianza Lima , debido a que los ‘ cremas’ actuarán de locales y esta empresa cuenta con los derechos de sus partidos en el Monumental. Los hinchas podrán vivir esta fiesta mediante el canal 14 o 714 HD de Movistar TV .

El árbitro Jordi Espinoza dará inicio a las acciones de este nuevo clásico comenzarán a las 17:30 horas de Perú . Con respecto a otros países comenzarán de la siguiente manera: a las 16:30 horas de México; a las 17:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 19:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Con este resultado, los ‘íntimos’ se posicionaron en la quinta casilla con once puntos, acortando distancias frente a los líderes del torneo. Pese al buen momento, el ‘equipo del pueblo’ presentará varias ausencias importantes en el Monumental: no estarán Paolo Guerrero , Piero Cari y Pablo Lavandeira por lesión, mientras que Josué Estrada , Ricardo Lagos y Jesús Castillo no fueron incluidos por decisión técnica. Una de las novedades en la convocatoria será Pedro Aquino , reciente refuerzo, quien podría sumar minutos en su primer clásico nacional.

La realidad de Alianza es positiva en el ámbito internacional y auspiciosa en el certamen local. El cuadro dirigido por Néstor Gorosito accedió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse 2-1 a Universidad Católica de Ecuador , a la espera de conocer a su siguiente rival. Este paso generó optimismo en la interna de La Victoria, que se ve reflejado también en la Liga 1 , donde el conjunto ‘blanquiazul’ viene de imponerse 3-1 sobre ADT en Matute .

Para este choque ante los ‘íntimos’ , el plantel ‘crema’ no podrá contar con Rodrigo Ureña por lesión, lo que obliga al entrenador a modificar su estructura en la zona media. La principal fortaleza de la ‘U’ residirá en su solidez defensiva en casa y el peso de jugar con el respaldo de su hinchada.

En el plano local, los dirigidos por Jorge Fossati se beneficiaron del descenso de Binacional y de la resta de puntos a Cusco FC y Sporting Cristal , suceso que les permitió escalar a la primera posición de la clasificación. En su compromiso más reciente por la Liga 1 , el equipo ‘merengue’ igualó 1-1 frente a Sport Huancayo en condición de visitante gracias a un gol de Alex Valera .

Universitario afronta el clásico tras una serie de resultados que han marcado su actualidad. El empate 0-0 ante Palmeiras en Brasil significó una ligera recuperación de la imagen tras la dura goleada 4-0 sufrida en la ida en el propio estadio Monumental, pero el resultado no evitó la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores .

Dos de los equipos más importantes del fútbol peruano volverán a verse las caras este domingo 24 de agosto en el estadio Monumental de Ate: Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán un nuevo clásico desde las 17:30 horas, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

