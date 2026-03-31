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Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ disputarán un partido importante en el estadio Monumental de Ate. La continuidad de Javier Rabanal podría depender del resultado

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Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Créditos: LOF.

Este fin de semana se reanuda el Torneo Apertura 2026 tras la pausa por la fecha FIFA. La novena jornada presenta encuentros destacados, entre ellos el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, que podría modificar la tabla de posiciones de la Liga 1. A continuación, la programación completa.

Universitario vs Alianza: día, hora y canal TV

El Universitario vs Alianza Lima se jugará este sábado 4 de abril a las 20:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate, que lucirá abarrotado luego de agotarse todas las entradas.

L1 Max posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga 1 2026 y emitirá en vivo el clásico. El canal está disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, además de ofrecer acceso al partido mediante la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro, incluyendo información previa, relato minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles a través de su plataforma digital.

L1 Max transmitirá el Universitario vs Alianza Lima.
L1 Max transmitirá el Universitario vs Alianza Lima.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima?

Universitario de Deportes fue el único de los dos equipos que sumó minutos durante el parón por fecha FIFA. Los ‘cremas’ disputaron un amistoso a puertas cerradas ante LDU de Quito en el estadio Monumental, donde se impusieron 2-1.

La principal novedad del encuentro fue la presencia de Sekou Gassama, quien debutó como goleador al anotar el tanto de la victoria. Antes, Matías Di Benedetto había abierto el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina. El delantero senegalés podría ser incluido en la lista de convocados por Javier Rabanal.

El senegalés anotó su primer tanto con la camiseta 'crema' en amistoso. Créditos: Universitario / X.

Programación de toda la fecha 9 del Torneo Apertura 2026

Viernes 3 de marzo

- Sporting Cristal vs Deportivo Moquegua (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Alianza Atlético vs Atlético Grau (13:00 horas / estadio Campeones del 36)

- Cienciano vs ADT (18:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sábado 4 de marzo

- Deportivo Garcilaso vs Sport Boys (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Melgar vs Cusco FC (15:30 horas / estadio Monumental UNSA)

- Universitario vs Alianza Lima (20:00 horas / estadio Monumental de Ate)

Domingo 5 de marzo

- Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos (13:15 horas / estadio IPD de Huancayo)

- Juan Pablo II vs UTC (15:30 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Lunes 6 de marzo

- FC Cajamarca vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

Programación de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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