Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs Géminis y Universitario vs San Martín?

Cuatro jugadoras de la Liga Peruana de Vóley expresan su pasión y garra en plena acción durante las semifinales de vuelta, programadas para el 4 y 5 de abril.

La Liga Peruana de Vóley ya tiene fecha para los encuentros decisivos de semifinales: los partidos de vuelta se disputarán este sábado 4 y domingo 5 de abril en el Polideportivo de Villa El Salvador, donde Universidad San Martín y Alianza Lima buscarán sellar su clasificación a la gran final.

El cronograma oficial de la Liga Peruana de Vóley fijó que las semifinales de vuelta se jugarán en el recinto del sur de Lima, con dos jornadas clave para definir a las finalistas del campeonato.

La imagen presenta la programación oficial de los partidos de semi-finales de la Liga Peruana de Vóley Betsson, a disputarse el 4 y 5 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes Ves. (Liga Peruana de Vóley)

El primer enfrentamiento del fin de semana será el sábado 4 de abril a las 19:00 horas, cuando Universitario de Deportes enfrente a Universidad San Martín. El equipo crema llega con la presión de revertir la derrota sufrida en la ida ante las ‘santas’, quienes se impusieron con parciales de 25-21, 25-22 y 25-23, mostrando efectividad en los momentos determinantes.

Las 'santas' se impusieron 25-23 y se llevaron el partido ante las 'cremas' en Villa El Salvador - Crédito: Latina.

Para Universitario, el margen de error es nulo: necesita una victoria para igualar la serie y forzar el partido extra previsto para el 8 de abril. En cambio, San Martín buscará capitalizar la ventaja y asegurar su pase a la final por la vía rápida, reafirmando el dominio evidenciado en el primer cruce.

El domingo 5 de abril a las 17:00 horas será el turno de Alianza Lima frente a Deportivo Géminis. El elenco blanquiazul llega fortalecido tras vencer en la ida por 3-1, en un duelo donde supo controlar los tramos decisivos gracias a la solidez colectiva y a la contundencia de sus atacantes.

Las jugadoras de Alianza Lima celebran con un abrazo la importante victoria de 3-1 sobre Géminis en la primera semifinal del torneo, acercándose a la final.

Alianza Lima y Géminis: una serie abierta

El equipo blanquiazul mostró un juego convincente en los sets que ganó, especialmente en el segundo y cuarto, donde la diferencia fue notoria. Los parciales del primer encuentro (26-24, 25-13, 20-25 y 25-16) reflejaron la capacidad de Alianza Lima para imponerse en los cierres, aunque Géminis, orientado por Natalia Málaga, logró descontar en el tercer set y demostró que tiene herramientas para poner en aprietos a las favoritas.

La serie, sin embargo, sigue abierta. Géminis está obligado a ganar para forzar el desempate, mientras que Alianza Lima tiene la posibilidad de sellar la clasificación a la final si repite la victoria.

El equipo de vóley de Alianza Lima da un paso importante hacia la final al ganar el primer partido de la semifinal contra Géminis. El video muestra los momentos clave del último set y la euforia de las jugadoras y el comando técnico.

Canal TV de transmisión EN VIVO

La organización de la Liga Nacional de Vóley Superior dispuso un operativo de seguridad reforzado para recibir al público, previendo gran asistencia para ambos partidos. Para quienes no puedan acudir al recinto, la cobertura televisiva está asegurada: tanto el encuentro del sábado como el del domingo se transmitirán en directo a través de Latina TV (Canales 02 y 702 HD), y también estarán disponibles vía Movistar TV App para todo el territorio peruano, además de los canales oficiales de la Liga Peruana de Vóley.

Este diagrama muestra el recorrido de las series finales de la Liga Peruana de Vóley Betsson para la temporada 2025-2026, incluyendo cuartos de final, semifinales, la gran final y el partido por el tercer lugar. (Liga Peruana de Vóley)

Extra game

El reglamento de la liga es claro: si los equipos que perdieron en la ida (Universitario y Géminis) logran imponerse en los partidos de vuelta, la serie se definirá en un tercer encuentro de desempate, programado para el miércoles 8 de abril. Esta posibilidad mantiene viva la ilusión de quienes buscan dar el golpe y cambiar el destino de la llave.

Definición del quinto lugar

Mientras las semifinales acaparan la atención, la lucha por posiciones secundarias también genera expectativa. Atlético Atenea y Regatas Lima disputarán el partido por el quinto lugar, luego de superar a Deportivo SOAN y Circolo Sportivo Italiano, respectivamente. Por su parte, SOAN y Circolo definirán el séptimo puesto en un encuentro aparte.

El equipo de voleibol Atenea y su cuerpo técnico celebran con alegría en la cancha tras clasificar para disputar el quinto lugar contra Regatas Lima. (Liga Peruana de Vóley)

La Liga Peruana de Vóley 2026 entra en su fase más emocionante con definiciones en todos los frentes. Las semifinales de vuelta prometen emociones fuertes, con equipos que llegan decididos a dejar todo en la cancha y aficiones que acompañarán de cerca cada jugada.

El equipo femenino de Regatas Lima posa sonriente en la cancha tras clasificar para disputar el quinto puesto de la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)