El importante consejo que le dio Ricardo Gareca a Mano Menezes tras el complicado inicio de la selección peruana en Europa

La Selección Peruana atraviesa un proceso de renovación luego de la derrota 3-1 frente a Senegal en el Stade de France, resultado que intensificó el debate sobre el presente y futuro del equipo bajo la conducción de Mano Menezes. (AFP)

Ricardo Gareca, técnico argentino responsable de la histórica clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 y del subcampeonato en la Copa América 2019, intervino en el programa La Sustancia y abordó el escenario que afronta la selección tras un arranque adverso en el año.

Gareca subrayó que, en su experiencia, la conexión emocional y el respaldo popular fueron claves en los mejores momentos de su ciclo al frente del equipo nacional. Para el exentrenador, el apoyo de los aficionados no solo motiva a los jugadores, sino que también crea un entorno favorable para la obtención de resultados deportivos de alto nivel.

Tras la caída frente a Senegal, la escuadra dirigida por Mano Menezes se enfrenta a la tarea de ajustar su desempeño y fortalecer la cohesión interna, especialmente de cara al siguiente amistoso ante Honduras. Los próximos compromisos representan una oportunidad para que el nuevo cuerpo técnico aplique las recomendaciones planteadas y busque restablecer la confianza tanto dentro del plantel como entre la afición y el equipo.

El consejo de Gareca

Ricardo Gareca puso el foco en lo esencial: la conexión con la gente. Para el exseleccionador, recuperar el vínculo con la hinchada es clave en el nuevo proceso de Perú. (AFP)

Durante su participación en el podcast La Sustancia, Ricardo Gareca fue consultado sobre la situación actual de la Selección Peruana y el desafío que implica iniciar un nuevo proceso tras un ciclo exitoso. El exdirector técnico insistió en la importancia de que el equipo vuelva a acercarse a la gente, destacando que el respaldo popular fue decisivo en los logros de su gestión.

“Espero que en este nuevo proceso con Mano Menezes, la selección pueda volver a acercarse a la gente, ya que el respaldo del público es fundamental para que los jugadores se sientan apoyados”, expresó Gareca, quien recalcó que la comunión con los hinchas fue un pilar durante su paso por la Bicolor. El argentino ilustró con ejemplos vividos en diversos países, donde el recibimiento cálido de los aficionados influyó positivamente en el ánimo y desempeño de los futbolistas peruanos.

Las declaraciones del exseleccionador adquieren especial relevancia en un contexto donde la confianza colectiva se encuentra en proceso de reconstrucción. Gareca insistió en que alcanzar la sintonía entre jugadores, comando técnico y seguidores es un factor diferenciador, capaz de potenciar el rendimiento en instancias competitivas internacionales.

Mano Menezes evalúa el rendimiento y reconoce el desafío

Tras la derrota, Mano Menezes asumió errores y pidió tiempo. El técnico reconoció la brecha con rivales de élite y la necesidad de ajustar detalles clave. (Facebook / Federación Peruana de Fútbol)

Tras la reciente derrota ante Senegal, Mano Menezes asumió la responsabilidad por el resultado y fue autocrítico al analizar el desempeño del equipo. “Pecamos en detalles que son normales para nuestra era. Debemos aprovechar más las transiciones ofensivas. Es una selección del puesto 53 contra una top 12. Traté de plantear, pero ellos son mejores”, señaló el entrenador brasileño en conferencia de prensa, haciendo referencia a la diferencia de jerarquía entre ambos conjuntos.

Menezes subrayó que el proceso apenas comienza y que aún existen aspectos por corregir para alcanzar el nivel competitivo que exige el contexto internacional. El técnico reconoció la necesidad de trabajar en la consolidación de la propuesta táctica y en la adaptación de los jugadores a las exigencias del nuevo ciclo.

La autocrítica y el análisis del comando técnico se enmarcan en el objetivo de revertir la imagen mostrada en el debut de 2026, y de consolidar una base sólida de cara a los próximos retos. La expectativa está puesta en la evolución del equipo y en la capacidad de responder a las exigencias planteadas tanto por el entorno como por referentes históricos del fútbol peruano.

El legado de Gareca y el próximo desafío de Perú

Entre nostalgia y expectativa, Perú encara un nuevo desafío. El equipo busca avanzar sin perder la esencia que lo llevó a sus mejores años recientes. (Facebook / Federación Peruana de Fútbol)

El paso de Ricardo Gareca por la conducción de la Selección Peruana, entre 2015 y 2022, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva del fútbol nacional. Bajo su dirección, el equipo logró la ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia, así como el subcampeonato en la Copa América 2019, el tercer lugar en 2015 y el cuarto en 2021. Además, se registraron victorias ante selecciones de alto nivel, consolidando una etapa de resultados que marcó un antes y un después para la Blanquirroja.

Gareca remarcó que esos éxitos no solo fueron deportivos, sino también sociales, al fortalecer la identificación entre la selección y su público, tanto en Lima como en el extranjero. Este lazo emocional, según el exestratega, debe ser uno de los objetivos principales para el comando técnico actual, que enfrenta el reto de devolverle al equipo el sentido de pertenencia y la mística que caracterizó su ciclo.

La Selección Peruana tendrá una nueva oportunidad para mostrar avances en su funcionamiento cuando enfrente a Honduras el martes 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, en España. El encuentro será transmitido a nivel nacional a través de América TV y ATV en señal abierta, mientras que Movistar Deportes ofrecerá la cobertura por cable. El partido representa un escenario propicio para que el grupo liderado por Mano Menezes busque afianzar conceptos y recupere la confianza de la hinchada, en línea con las recomendaciones de uno de los técnicos más emblemáticos de la historia reciente del fútbol peruano.