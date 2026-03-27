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Ricardo Gareca sorprende con Christian Cueva: cantaron ‘El Cervecero’ y el jugador confesó su arrepentimiento en podcast

El ‘Tigre’ se estrenará en una nueva faceta y tendrá como primer invitado a su engreído, ‘Cuevita’

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Ricardo Gareca sorprende con Christian Cueva: cantaron ‘El Cervecero’ y el jugador confesó su arrepentimiento en podcast.
Ricardo Gareca sorprende con Christian Cueva: cantaron ‘El Cervecero’ y el jugador confesó su arrepentimiento en podcast.

Ricardo Gareca inicia una nueva etapa en Perú con el lanzamiento de su podcast La Sustancia. El ‘Tigre’, tras dejar la dirección técnica, debuta en el ámbito digital y eligió como primer invitado a Christian Cueva, a quien dirigió durante su ciclo en la selección peruana.

Cueva visitó el set de Gareca y el propio entrenador compartió en sus redes sociales un adelanto del episodio, que se estrenará el lunes 30 de marzo en su canal de YouTube. En las imágenes se aprecian distintos fragmentos de la conversación, que va desde momentos distendidos hasta instancias de reflexión.

Durante la charla, ‘Cuevita’ interpretó ‘El Cervecero’, tema que ya había versionado junto a su pareja Pamela Franco. “Cervecero soy y mi vida se va acabando”, expresó el mediocampista peruano, mientras Gareca respondía con una sonrisa.

En tono de broma, el técnico argentino comentó sobre el gusto de Cueva por la cerveza: “Terminó, clasificaron, ahí una ‘chelita’, después de eso, ahí sí”, señaló, recordando la confianza construida a lo largo de más de siete años en la selección.

Gareca también propuso una mirada introspectiva con preguntas como “¿Hoy sigues pensando en la selección o no?” La respuesta de Cueva no se mostró en el adelanto, generando expectativa entre los aficionados frente al nuevo ciclo con Mano Menezes al frente del equipo nacional.

Cueva aprovechó la oportunidad para abrirse sobre su experiencia profesional: “Yo te soy honesto, hay muchas personas que dicen ‘no me arrepiento de nada’, yo particularmente sí”.

El avance de la entrevista en La Sustancia generó numerosos comentarios. Los seguidores de la selección peruana recordaron la estrecha relación entre Gareca y Cueva durante el camino hacia los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

El 'Tigre' y 'Cuevita' se juntaron en programa de Youtube. Créditos: La Sustancia.

¿De qué tratará el programa de Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca detalló cómo será su programa en La Sustancia. El ‘Tigre’ anticipó que no solo realizará entrevistas con jugadores a los que dirigió, como Christian Cueva, sino que también analizará partidos en los que estuvo al frente del equipo.

“Voy a tener invitados, voy a tener una pizarra, la pizarra del ‘Tigre’, que voy a analizar algunos partidos que hemos jugado. Entonces, vamos a tratar de analizar algunos partidos que jugó la selección en la etapa mía, que juega actualmente”, explicó.

Además, el programa incluirá el análisis de videos enviados por el público y la posibilidad de armar un equipo propio con los participantes. Según Gareca, pueden participar hombres y mujeres de todas las edades.

“Le voy a dar a la gente, que me manden su video, a los chicos, chicas, también el fútbol femenino. No hay problema de edad, pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos. Su video de una pichanga, de algún partido, algunas jugadas que hagan ellos. Que me lo manden porque vamos a tratar, voy a tratar, quizás, de armar un equipo con toda la gente o los mejores jugadores para un equipo de La sustancia de Gareca”, añadió.

El 'Tigre' estrenará su programa de Youtube el lunes 30 de marzo. Créditos: La Sustancia.

La actualidad de Christian Cueva

Christian Cueva juega actualmente en Juan Pablo II, equipo que ocupa la undécima posición en el Torneo Apertura con 10 puntos de 24 posibles. El club suma tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

En el plano individual, ‘Cuevita’ ha disputado ocho partidos y marcó un gol en su debut, además de aportar tres asistencias. Actualmente no es titular y no ha sido considerado por Mano Menezes, pese a que el entrenador brasileño viajó a Chongoyape para observar uno de sus partidos.

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