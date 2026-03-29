Universitario vs LDU 2-1: resumen y goles del triunfo ‘crema’ en amistoso 2026.

El sábado 28 de marzo, Universitario de Deportes superó 2-1 a LDU de Quito en un amistoso realizado durante el receso por la fecha FIFA. El equipo dirigido por Javier Rabanal se impuso como local con anotaciones de Sekou Gassama y Matías Di Benedetto.

Primer gol de Universitario

Los ‘cremas’ tomaron la ventaja desde los primeros minutos del amistoso. A los 5, Edison Flores ejecutó un tiro de esquina desde la derecha hacia el punto de penal. Matías Di Benedetto, sin marca, conectó de cabeza y superó al arquero ecuatoriano.

Di Benedetto sacó provecho de su capacidad en el juego aéreo tras un preciso centro de Flores, quien volvió a incidir en el marcador para el cuadro de Ate luego de varios encuentros. El ‘Orejas’ busca recuperar protagonismo en el equipo, tras haber perdido la titularidad ante Lisandro Alzugaray.

Matías Di Benedetto marcó el 1-0 en el amistoso. Créditos: Universitario / X.

Empate de LDU

A los 9 minutos, Fernando Cornejo empató el partido en el estadio Monumental. Alejandro Tobar desbordó por la banda izquierda con una jugada individual y asistió al delantero ecuatoriano, que definió con precisión dentro del área.

La defensa de Universitario mostró debilidades por el sector izquierdo, donde se encontraban Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra, Williams Riveros y Héctor Fertoli, quien regresó a la actividad tras varias semanas de ausencia.

Los 'albos' igualaron rápidamente en el estadio Monumental. Créditos: LDU / X.

Gol del triunfo de Sekou Gassama

El gol del triunfo de Universitario se produjo a los 65 minutos, cuando el partido frente a LDU continuaba empatado 1-1. El técnico había realizado variantes para dar rodaje a jugadores como Sekou Gassama, quien volvía tras una lesión.

En esa acción, Horacio Calcaterra se proyectó por la derecha y asistió a Andy Polo, que lanzó un centro al área cerca del punto penal. Gassama controló de espaldas, presionado por tres rivales.

El delantero senegalés protegió la pelota, giró y, casi cayendo, remató con la pierna derecha y superó al guardameta ecuatoriano. La celebración fue compartida por todo el equipo.

El senegalés anotó su primer tanto con la camiseta 'crema' en amistoso. Créditos: Universitario / X.

Próximo partido de Universitario: será ante Alianza Lima

Tras la pausa por la fecha FIFA, Universitario de Deportes afrontará un duelo clave ante Alianza Lima en el primer clásico del año, programado para el sábado 4 de abril a las 20:00 (hora peruana) en el estadio Monumental de Ate.

El equipo ‘crema’ buscará reducir la distancia de cinco puntos que lo separa de los ‘blanquiazules’, quienes lideran el torneo con 20 unidades. Los de Ate ocupan el cuarto puesto en la tabla con 15 puntos.

L1 Max transmitirá el Universitario vs Alianza Lima.

Un triunfo acercaría a los dirigidos por Javier Rabanal a solo dos unidades de su clásico rival, tras nueve jornadas disputadas. Alianza, al mando de Pablo Guede, intentará reafirmar su condición de favorito en el Torneo Apertura 2026.

La continuidad del técnico español podría verse comprometida si no consigue un buen resultado. Una derrota llevaría a la directiva, encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco, a considerar cambios en el banquillo.

L1 Max cuenta con los derechos exclusivos para transmitir la Liga 1 2026 y ofrecerá en vivo el clásico entre Universitario y Alianza Lima. El canal se encuentra disponible en operadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, entre otras, y también permite seguir el partido a través de la aplicación Liga 1 Play.