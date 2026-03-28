Golazo de Senegal tras error de Jairo Vélez ante Perú en amistoso por fecha FIFA

Ismaila Sarr aprovechó error de Jairo Vélez y definió ante la presión de Miguel Araujo - Crédito: Movistar Deportes.

El debut del Mano Menezes no fue como se esperaba: Perú perdió con Senegal en el primer partido del técnico brasileño al mando de la selección peruana. Un error defensivo provocó que el cuadro africano tome la delantera en el marcador a través de Nicolás Jackson.

Las equivocaciones continuaron en el combinado nacional, y así llegó el segundo de Senegal. Jairo Vélez intentó quedarse buscar el balón y terminó dándole pase profundo a Ismaila Sarr terminando en anotación a los 53 minutos.

El futbolista senegalés pasó entre la defensa nacional que no pudo hacer nada para evitar la segunda anotación, generando el lamento de los jugadores. Miguel Araujo se estiró para tratar de quitarle el balón sin suerte, Alfonso Barco también intentó cortar el ataque que terminó dentro del arco de Pedro Gallese.

El resultado final subraya la necesidad de Perú de fortalecer su estructura defensiva y, al mismo tiempo, hallar alternativas creativas en el frente de ataque. Estos aspectos serán prioritarios en la etapa de transición que lidera el técnico brasileño, en busca de una identidad futbolística sólida y equilibrada.

Soccer Football - International Friendly - Senegal v Peru - Stade de France, Saint-Denis, France - March 28, 2026 Senegal's Habib Diarra in action with Peru's Miguel Araujo REUTERS/Stephanie Lecocq

Error defensivo de Perú en el primer gol de Senegal

La derrota de Perú frente a Senegal en el Stade de France evidenció los desafíos que enfrenta la ‘bicolor’ en su proceso de renovación. Pese a una resistencia firme durante casi toda la primera mitad, un error defensivo abrió el marcador y marcó el rumbo del encuentro. La anotación de Nicolás Jackson, tras una jugada iniciada por Krépin Diatta y ejecutada con velocidad por Ibrahim Mbaye, dejó expuesta la falta de respuesta en la última línea peruana.

A los 40 minutos, el envío largo de Diatta por la derecha encontró a Mbaye, quien superó en velocidad a los defensores para asistir con precisión al segundo palo. Jackson, libre de marca, solo tuvo que empujar el balón ante un Pedro Gallese sin opciones de reacción. Este episodio dejó en claro la dificultad del equipo sudamericano para mantener la concentración en tramos decisivos.

En ese primer tiempo, la selección dirigida por Mano Menezes mostró escasa generación de juego y poca profundidad ofensiva, lo que limitó las opciones de peligro ante el arco rival. Si bien la defensa supo resistir el ritmo y la superioridad física de Senegal durante varios minutos, la carencia de ideas claras en ataque impidió que algún jugador lograse destacarse.

Nicolás Jackson apareció por el centro y venció al portero Pedro Gallese, que poco pudo hacer - Crédito: Movistar Deportes.

Los convocados de Perú para amistosos en fecha FIFA

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga).

Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).