Perú

Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, es reportada como desaparecida tras el terremoto en Venezuela: fans peruanos expresan su tristeza e incertidumbre

La noticia sobre Yorgelis Delgado ha generado una ola de mensajes y cadenas de oración entre sus seguidores peruanos, mientras continúan las labores de rescate en la zona afectada

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Seguidores peruanos de Yorgelis Delgado comparten mensajes de apoyo y esperanza en redes sociales ante la falta de información oficial sobre el paradero de la actriz venezolana.
Seguidores peruanos de Yorgelis Delgado comparten mensajes de apoyo y esperanza en redes sociales ante la falta de información oficial sobre el paradero de la actriz venezolana.

El reciente terremoto en Venezuela ha dejado un saldo trágico y una de las historias que ha generado mayor impacto internacional es la de Yorgelis Delgado, quien fue reportada como desaparecida junto a su madre tras el colapso de un edificio en La Guaira. Desde el anuncio de su desaparición, la noticia ha movilizado a seguidores de diferentes países, con una respuesta especialmente intensa por parte de los fans peruanos, que han manifestado preocupación y solidaridad a través de redes sociales y comunidades digitales. La incertidumbre aumenta ante la circulación de versiones no oficiales ni confirmadas sobre su posible fallecimiento, mientras las autoridades venezolanas continúan las labores de rescate.

La actriz, conocida por su papel en la telenovela ‘Entre tú y yo’, junto a Salserín, y su participación en el programa ‘El Club de los Tigritos’, se encontraba en el edificio Coral Beach, en La Guaira, junto a su madre cuando ocurrió el sismo. De acuerdo con People, hasta el momento no existe ningún comunicado oficial que confirme su paradero, lo que ha dado pie a una oleada de mensajes y especulaciones en redes sociales, tanto dentro como fuera de Venezuela. Medios internacionales como Listín Diario y TV Azteca han difundido versiones sobre un desenlace fatal, pero ni familiares ni fuentes oficiales han corroborado esa información, por lo que la situación de Delgado sigue sin esclarecerse.

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Lamento entre los fans peruanos

La reacción de los fans peruanos ha destacado entre las muestras de apoyo recibidas. Usuarios en plataformas como Instagram han expresado su angustia y esperanza, compartiendo mensajes como “Que aparezca con vida” y “Dios mío, espero que se encuentre bien”, según se observa en publicaciones relacionadas al caso. Asimismo, han expresado su enojo ante las publicaciones que ya la dan como fallecida. “Eso es mentira, no inventen. Todavía la siguen buscando”, “Todavía hay esperanza de encontrarla con vida”, “No hay comunicado oficial de la familia”, son los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

La historia de Yorgelis Delgado ha resonado especialmente entre el público peruano debido al vínculo cultural generado a través de su carrera artística y colaboraciones con integrantes de la agrupación Salserín, muy populares en la región.

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Fans peruanos muestran apoyo ante la desaparición de Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, tras sismo en Venezuela
Fans peruanos muestran apoyo ante la desaparición de Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, tras sismo en Venezuela

La carrera de Yorgelis Delgado y su fama en Perú

La actriz de 43 años alcanzó notoriedad en los años noventa, primero en ‘El Club de los Tigritos’ y luego en la telenovela ‘Entre tú y yo’, donde interpretó a Fabiana. En Perú, su figura permanece asociada a la nostalgia de una generación que siguió fielmente esas producciones, y que hoy utiliza las redes para recordar su trayectoria y enviar palabras de aliento.

Las muestras de solidaridad provenientes de Perú se han replicado en diferentes espacios digitales, con publicaciones que incluyen cadenas de oración y llamados a la esperanza. “Hagamos una oración por Venezuela. Por quienes están desaparecidos, que los encuentren con vida”, se puede leer.

Mientras tanto, los equipos de rescate en La Guaira continúan trabajando en la remoción de escombros. Sin embargo, la falta de maquinaria especializada dificulta las tareas, por lo que múltiples personalidades del espectáculo y la cultura han solicitado ayuda internacional. La actriz Gabriela Spanic y la ex Miss Universo Alicia Machado han difundido mensajes solicitando oraciones y apoyo para la población venezolana. Spanic declaró en redes sociales: “He llorado como una desgraciada, estoy harta de tantas cosas, le pido a Dios cada día que ya meta su mano y que la justicia llegue a Venezuela y a los venezolanos, hemos vivido demasiado: xenofobia, injusticias, robos, persecuciones, ya es demasiado, terremotos…”, dijo.

En las últimas horas, familiares y allegados han pedido cautela y respeto, resaltando la importancia de esperar información verificada de fuentes autorizadas. Mientras tanto, seguidores en Venezuela, Perú y otros países donde Yorgelis Delgado se hizo conocida en los años 90’s mantienen la esperanza de que la actriz y su madre sean encontradas con vida.

Yorgelis Delgado, recordada por su papel en Entre tú y yo, permanece desaparecida tras el colapso de un edificio en La Guaira, según informaron medios internacionales.
Yorgelis Delgado, recordada por su papel en Entre tú y yo, permanece desaparecida tras el colapso de un edificio en La Guaira, según informaron medios internacionales.

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