Norma Yarrow hace desplante al presidente del JNE: Le quitó la credencial de las manos y evitó foto juntos

Un lamentable suceso ocurrió durante la ceremonia de entrega de credenciales a los diputados y diputadas electas. La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, hizo un desplante al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en plena ceremonia.
Cuando el relator del JNE llamó a Yarrow para que reciba su credencial de manos del presidente del tribunal electoral, la parlamentaria se acercó al escenario, saludo a los demás miembros del Jurado. Luego le dio un estrechón de manos distante a Burneo y le quitó la credencial de las manos.
Acto seguido, la diputada electa de Renovación Popular mostró a las cámaras su credencial, evitando la fotografía protocolar con el presidente del Jurado.
La conducta de Norma Yarrow fue duramente criticada por los asistentes, que no dudaron manifestar su disconformidad. “Malcriada”, “Respeta”, “Los valores”, fueron algunos gritos que se escucharon en la transmisión oficial del Jurado Nacional de Elecciones.
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Entrega de credenciales
El JNE entregó el jueves las credenciales a los 130 diputados electos que integrarán la Cámara de Diputados del nuevo Parlamento bicameral peruano para el periodo 2026-2031, en una ceremonia realizada en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. El acto, que comenzó a las 11:00 horas, contó con la presencia de las máximas autoridades electorales y representantes de los futuros legisladores.
El documento entregado por el JNE habilita a cada diputado electo para participar en la sesión inaugural del Congreso bicameral y para juramentar al cargo, ceremonia prevista para el 27 de julio. Sin ese trámite de acreditación formal, ningún legislador puede asumir sus funciones ante el nuevo Parlamento.
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La distribución de fuerzas en la Cámara de Diputados refleja un mapa político fragmentado. Fuerza Popular lidera con 41 escaños, seguida de Juntos por el Perú con 32, el Partido del Buen Gobierno con 18, Renovación Popular con 15, el Partido Cívico Obras con 14, y Ahora Nación con 10.
La asignación de escaños respondió a dos modalidades de elección: 28 diputados fueron elegidos por distrito electoral múltiple y 102 de forma proporcional al número de electores de cada circunscripción. Lima, la circunscripción más poblada, concentra la mayor proporción de representantes, mientras que regiones como Arequipa, La Libertad y Piura también cuentan con presencia destacada.
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La ceremonia de entrega de credenciales a los diputados se produjo un día después de que los senadores recibieran los suyos. Esa secuencia responde a la arquitectura del nuevo sistema bicameral, que dota al Parlamento de dos cámaras con funciones diferenciadas: mientras el Senado se concentrará en la revisión y sanción definitiva de leyes, la Cámara de Diputados asumirá la presentación y debate de proyectos normativos, así como la fiscalización del Poder Ejecutivo.
El acto incluyó un minuto de silencio en memoria de las más de 500 víctimas del doble terremoto que sacudió a Venezuela el miércoles previo.
Tras recibir las credenciales, los diputados deberán presentarse en la sede legislativa para la sesión de instalación y la jura de sus cargos, conforme al reglamento interno del Congreso. La conformación de comisiones y la elección de la mesa directiva figuran entre las primeras tareas del renovado Parlamento, que retoma la bicameralidad después de varios años de vigencia del sistema unicameral en el Perú.
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