Perú

Rectificación de nombres o apellidos en el DNI: cuándo se puede hacer y qué documentos piden

El trámite para corregir o cambiar nombres y apellidos en el DNI puede ser administrativo o judicial, según la causa, y exige la presentación de actas actualizadas, sentencia o escritura pública y el pago de tasas oficiales

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Carpeta transparente sobre piernas con un DNI peruano, acta de nacimiento y recibo de pago. Fondo desenfocado de personas sentadas y el logo de RENIEC.
Una persona espera en una sala de RENIEC Perú con su Documento Nacional de Identidad, acta de nacimiento y recibo de pago para realizar un trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de modificar los datos personales en el Documento Nacional de Identidad (DNI) representa una herramienta fundamental para garantizar la correcta identificación de los ciudadanos en el Perú. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ofrece procedimientos específicos para quienes requieren rectificar nombres, apellidos u otros datos, ya sea por errores de transcripción, omisiones en los registros o por decisiones personales justificadas.

La rectificación de información en el DNI puede solicitarse en cualquier momento y contempla requisitos distintos según el motivo que la origine: vía administrativa, cuando existe un error u omisión comprobable respecto al acta de nacimiento, o vía judicial y notarial, en situaciones que involucran un cambio voluntario o daños psicológicos asociados al nombre. Este proceso, regulado por la RENIEC, implica la presentación de documentos de respaldo y el cumplimiento de los pasos establecidos para asegurar que la documentación oficial refleje la identidad real de cada ciudadano.

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Una mano entrega un DNI peruano de color celeste y otra mano recibe un acta de nacimiento en una ventanilla de atención. Se observa un mostrador metálico.
Manos adultas entregan un DNI peruano y un acta de nacimiento en una ventanilla de atención de una oficina pública, en un trámite de validación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué casos procede la rectificación administrativa de datos ante la Reniec?

Rectificar los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI) es una posibilidad abierta para quienes detectan inconsistencias en sus nombres o apellidos. La rectificación administrativa de datos ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se realiza principalmente por dos vías: administrativa y judicial, según el motivo y la naturaleza del cambio solicitado.

La vía administrativa se utiliza cuando existe un error u omisión en el nombre o apellido consignado en el DNI respecto al acta de nacimiento original. Esta modalidad aplica si el nombre figura mal escrito, existe una omisión o si la información no coincide con la registrada oficialmente. RENIEC detalla que este tipo de corrección puede solicitarse en cualquier momento y requiere la presentación de documentos que respalden la solicitud, priorizando la coincidencia con el acta de nacimiento.

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Un documento nacional de identidad peruano, un acta de nacimiento, un recibo y un bolígrafo sobre una mesa de madera en una oficina con un empleado al fondo.
Documentos como el DNI y un acta de nacimiento peruana con sellos reposan sobre una mesa de oficina pública durante un trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documento principal de sustento: El acta de nacimiento corregida y actualizada

El instrumento esencial para iniciar este trámite es el acta de nacimiento. Si el acta está correctamente registrada en la base de datos de la RENIEC, no es necesario presentarla físicamente. Si no figura en el sistema, se debe entregar una copia certificada emitida por la autoridad correspondiente.

Para personas extranjeras, el documento requerido es el título de naturalización con la anotación marginal de rectificación. En el caso de adultos mayores bautizados antes del 14 de noviembre de 1936, se acepta una copia autenticada de la partida de bautismo por un notario eclesiástico. Estos detalles fueron recopilados según la información oficial publicada en el portal de la RENIEC.

Hombre sostiene un cartel con el texto 'QUIERO CAMBIAR MI NOMBRE. ¡ES MI DERECHO!' y un documento judicial. Detrás, una oficina de RENIEC con personas.
Un ciudadano peruano muestra un documento judicial y un cartel para solicitar el cambio de su nombre en una oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para tramitar la rectificación de forma presencial o mediante la web

El proceso para modificar los datos en el DNI está estructurado en tres etapas principales, pensadas para facilitar la experiencia al ciudadano:

Pago del trámite:

Entrega de requisitos:

Recojo del DNI:

Una mano sostiene un sobre con un DNI electrónico. Al fondo, se ve la fachada de una agencia Reniec con su cartel azul y verde que indica 'Reniec Trámite Exprés'.
Una mano sostiene un sobre con un DNI electrónico frente a la fachada de una agencia de Reniec, destacando el servicio de Trámite Exprés para la expedición de documentos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costo de las tasas oficiales por rectificación de estado civil, nombres o apellidos

El costo del procedimiento varía según el tipo de documento y las condiciones personales del solicitante. RENIEC establece las siguientes tarifas oficiales:

  • DNI Azul: S/ 30.00 (código 02121)
  • DNI Electrónico: S/ 35.00 (código 00729)
  • DNI para menores de edad: S/ 16.00 (código 00647)
  • Personas con discapacidad: exoneradas de pago

El pago puede efectuarse a través de Pagalo.pe, directamente en agencias o agentes del Banco de la Nación, y mediante la aplicación Yape para quienes prefieran opciones digitales. Se recomienda conservar el comprobante o la captura digital del pago realizado.

Vista cenital de un escritorio en una comisaría peruana con un formulario de denuncia manuscrito, dos DNI, un bolígrafo azul y un sello oficial.
Un escritorio de comisaría peruana muestra un formulario de denuncia policial manuscrito, un DNI azul y uno electrónico, un bolígrafo azul y un sello, representando el proceso de reporte de documentos extraviados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias legales: La obligación de actualizar pasaportes, cuentas bancarias y títulos

Realizar la rectificación de datos en el DNI implica que el ciudadano debe actualizar otros documentos y registros vinculados a su identidad. Tras la emisión del nuevo DNI, es indispensable que los datos coincidan en pasaportes, cuentas bancarias, títulos profesionales y otros documentos oficiales, para evitar inconvenientes legales o administrativos.

El proceso de rectificación contribuye a que la documentación personal refleje la información verídica y actual de cada ciudadano. Además, garantiza que los registros en instituciones públicas y privadas se mantengan actualizados, y evita problemas en trámites migratorios, bancarios o académicos.

Primer plano de un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano con datos borrosos y un recuadro mostrando una pluma estilográfica firmando un documento
La imagen muestra un Documento Nacional de Identidad (DNI) de Perú y una firma siendo realizada, ilustrando el proceso para actualizar la identidad gráfica del ciudadano ante el Reniec. (Composición: Infobae Perú)

Rectificación de nombres, apellidos y otros datos: escenarios y documentos

La rectificación de nombres, apellidos u otros datos puede solicitarse por distintos motivos. Cuando el cambio responde a una voluntad personal, como adicionar un apellido, modificarlo completamente o cuando el nombre cause daño psicológico, el trámite se realiza a través de la vía judicial o notarial. En este caso, se debe presentar la sentencia judicial o escritura pública notarial de rectificación, junto con la copia certificada del acta de nacimiento actualizada con la anotación marginal del cambio y el recibo de pago correspondiente.

Para los casos de matrimonio o divorcio, donde se desee adicionar o retirar el apellido de casado, es necesario presentar la copia certificada del acta de matrimonio, la anotación de divorcio si corresponde y el comprobante de pago. La RENIEC recuerda que, tras la rectificación, la emisión de un nuevo DNI es obligatoria para reflejar los cambios en el documento.

Consideraciones adicionales y canales de atención

La RENIEC recomienda verificar si el acta de nacimiento se encuentra registrada en el sistema antes de iniciar el trámite. Si el acta ya figura en la base de datos, no será necesario presentarla de forma física. El proceso busca facilitar la actualización de datos y prevenir inconsistencias en los registros oficiales.

La institución ha anunciado que, a partir de ahora, solo se emitirá el DNI electrónico, e invita a los ciudadanos a aprovechar campañas especiales de descuento para la obtención del primer DNI electrónico hasta el 31 de diciembre de 2026. Para consultas y mayor agilidad, existen canales de atención como su asistente virtual de WhatsApp y los teléfonos (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.

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