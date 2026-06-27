Clases gratis de Excel, Gestión Pública, entre otros: conoce el link de la inscripción y los horarios

La Municipalidad de Jesús María anunció el dictado de cursos virtuales gratuitos orientados a la empleabilidad, una iniciativa que se desarrollará en colaboración con CFE Focus y que está dirigida al público en general desde los 18 años.
La propuesta contempla becas de acceso libre para fortalecer habilidades vinculadas al mercado laboral y para ampliar oportunidades de capacitación en distintas áreas. Según informó la comuna, las clases se dictarán en modalidad virtual, con sesiones en vivo y en tiempo real.
Las capacitaciones se llevarán a cabo a través de Google Meet e incluirán materiales gratuitos. Además, la municipalidad precisó que el participante podrá solicitar un certificado opcional al finalizar y aprobar el curso.
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Cada curso tendrá una carga de 120 horas académicas y se organizará en cinco módulos, de acuerdo con la información difundida. La modalidad será completamente virtual.
El inicio de clases está programado para el 1 y 2 de julio, según el cronograma anunciado por la Municipalidad de Jesús María.
Los interesados pueden solicitar informes al número 967 179 083. Para el registro, la municipalidad habilitó un formulario de inscripción en línea (https://forms.gle/2QmT3zqPTozLcfED9)
A continuación, el detalle de los cursos virtuales gratuitos, con sus turnos y horarios:
- Primeros auxilios (turno noche): lunes, miércoles y viernes, de 7 p. m. a 8:30 p. m. (duración: 5 módulos).
- Asistente de recursos humanos (turno noche): lunes, miércoles y viernes, de 7 p. m. a 8:30 p. m. (duración: 5 módulos).
- Gestión pública (turno tarde): martes, jueves y sábados, de 5 p. m. a 6:30 p. m. (duración: 5 módulos).
- Auxiliar en educación (turno tarde): martes, jueves y sábados, de 5 p. m. a 6:30 p. m. (duración: 5 módulos).
- Excel profesional (turno noche): martes, jueves y sábados, de 7 p. m. a 9:00 p. m. (duración: 5 módulos).
La municipalidad indicó que las clases serán dictadas de forma virtual y que el acceso a los materiales será gratuito durante el desarrollo de la capacitación. En esa línea, remarcó que el certificado —en caso el participante decida solicitarlo— podrá tramitarse únicamente después de culminar el curso y tras aprobar la evaluación correspondiente.
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Con este programa, la Municipalidad de Jesús María busca ofrecer alternativas de formación para personas que desean reforzar su perfil laboral o adquirir herramientas de aplicación práctica. La oferta incluye cursos orientados a habilidades transversales, así como opciones vinculadas a áreas administrativas y de servicio.
Para completar el proceso, se recomienda revisar los horarios de cada curso y elegir el que mejor se ajuste a la disponibilidad del postulante, considerando los turnos de tarde y noche establecidos en la programación difundida.
¿Por qué es importante aprender Excel?
- Excel permite organizar grandes cantidades de información de manera rápida y ordenada, lo que facilita el manejo de datos en distintos ámbitos laborales y académicos.
- Su aprendizaje mejora la productividad, ya que automatiza tareas repetitivas y reduce el tiempo dedicado a cálculos manuales.
- El dominio de esta herramienta incrementa las oportunidades de empleo, debido a que muchas empresas la consideran una competencia esencial.
- Excel ayuda a realizar análisis de datos mediante fórmulas, tablas dinámicas y gráficos, lo que favorece una mejor toma de decisiones.
- Su uso disminuye la probabilidad de errores en operaciones matemáticas y en la elaboración de reportes.
- La herramienta permite elaborar presupuestos, controlar gastos y administrar recursos de forma eficiente tanto en empresas como en el ámbito personal.
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