Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras el desalojo de la hija mayor de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

Christian Cueva enfrenta críticas tras el desalojo de la hija mayor de Pamela López

La controversia en el entorno de Christian Cueva se intensificó después de que se viralizara un mensaje del futbolista en medio del conflicto familiar que involucra la expulsión de Fabiana Ríos, hija mayor de Pamela López, de la casa ubicada en Trujillo. Este episodio, que suma un nuevo capítulo a la exposición pública de la pareja, ha provocado una amplia reacción en redes sociales.

De acuerdo con el testimonio de Pamela López, el padre de Christian Cueva, Luis Alberto Cueva, se presentó en la vivienda acompañado por efectivos policiales y dispuso el desalojo de Fabiana Ríos. Según relató la empresaria en el pódcast de Carlos Cacho, el procedimiento incluyó el cambio de chapas de la puerta para impedir que la joven pudiera volver a entrar y la imposibilidad de recoger sus pertenencias personales. “El padre de él, desafortunadamente, mi exsuegro, llegó con unos policías en tiempo récord, pasó de ser el propietario el padre de mis hijos a ser el propietario de una empresa y, bueno, cambió la chapa y tengo entendido que él está ahí quedándose a dormir. Estaba mi hija mayor, están mis cosas, las cosas de mis hijos”, explicó López.

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El hecho ocurrió mientras Pamela López participaba en el reality ‘La granja VIP’, lo que dificultó su intervención inmediata en la situación. La expareja de Paul Michael, que se encontraba aislada del exterior por las reglas del concurso, se enteró del desalojo una vez concluida su participación, lo que incrementó el malestar y la indignación en el entorno familiar.

Tras el incidente, se viralizaron nuevamente declaraciones que Christian Cueva había realizado semanas antes en torno a la vivienda en disputa. El futbolista, consultado sobre la situación del inmueble y el futuro de sus hijos, se refirió únicamente a sus tres hijos biológicos, omitiendo cualquier mención a Fabiana Ríos, hija de Pamela López, a quien crio desde pequeña. “Gracias a Dios, mis hijos tienen su techo, muy tranquilo con esto, ellos viven en Lima, muy tranquilos por eso. Debo hablar de las cosas de mis hijos, ellos tienen un techo en Lima, viven en Lima, es de conocimiento público. (¿No le has quitado la casa?) No sé de qué hablan”, declaró Cueva.

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La ausencia de referencia a Fabiana Ríos provocó una oleada de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la falta de sensibilidad del futbolista y el distanciamiento respecto de una joven que formó parte de su núcleo familiar durante años. La frase “las cosas de mis hijos” fue utiliza para cuestionar la postura de Cueva como para señalar la ruptura en la relación con la hija mayor de Pamela López.

Pamela López denuncia en Trujillo que el padre de Christian Cueva la desalojó de su hogar mientras su hija estaba dentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Continúan los conflictos entre López y Cuveva

La situación de la vivienda en Trujillo ha sido motivo de conflicto desde la separación de Christian Cueva y Pamela López. Según la hoy influencer, la propiedad pasó de estar a nombre de Cueva a ser manejada por una empresa vinculada a la familia del futbolista, lo que habría facilitado el desalojo de Fabiana Ríos bajo argumentos legales. López enfatizó que la intervención policial fue ejecutada en tiempo récord y que el desalojo afectó no solo a su hija mayor, sino también a la integridad de los bienes de la familia.

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Hasta el momento, ni Christian Cueva ni su padre han emitido un comunicado oficial ampliando su versión sobre los hechos. La familia de Pamela López evalúa las acciones legales y personales a seguir, mientras la opinión pública continúa atenta al desarrollo de este conflicto familiar que ha trascendido el ámbito privado para convertirse en un fenómeno viral.

Christian Cueva, futbolista peruano, aclara que sus hijos tienen un techo en Lima, negando acusaciones de Pamela López sobre dejarlos sin casa.