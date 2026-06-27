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Roberto Sánchez amenaza con presentar más recursos para dilatar su derrota ante Keiko Fujimori: “Vamos a insistir”

El candidato de Juntos por el Perú confirmó que su equipo de abogados evalúa nuevas acciones legales para impugnar los resultados, a pesar de que el JNE ya desbarató todos sus argumentos para alegar un inexistente fraude

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Pese al rechazo del JNE a sus impugnaciones, el candidato de Juntos por el Perú anunció que su equipo legal evalúa nuevas acciones para cuestionar los resultados de la segunda vuelta. Video: Canal N

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, amenazó con seguir presentado recursos para dilatar la proclamación de su rival en segunda vuelta Keiko Fujimori.

Al ser consultado respecto a si su partido presentará nuevos recursos, Sánchez respondió que hay “varias causas” que el equipo de abogados viene evaluando e insistió en cuestionar el cambio de lineamientos del voto en el extranjero a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya desbarató esa narrativa.

“Hay varias causas que los abogados están evaluando al respecto, porque si bien es cierto el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado respecto a la afectación a la intangibilidad de la normativa electoral, ellos dicen que no es así, pero no dan razones y causas. Nosotros vamos a insistir en ello”, apuntó.

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Como se recuerda, el máximo tribunal electoral, al resolver la apelación de Juntos por el Perú, desmontó la narrativa al establecer que los lineamientos modificados no alteró la intangibilidad electoral porque era un protocolo, no una norma que haya modificado las reglas electorales.

“La afectación que nosotros hemos presentado al proceso electoral llevado adelante por las oficinas consulares tiene que ver con aspectos normativos. Jamás se debió haber cambiado las normas y el procedimiento. Esa es la evidencia para nosotros”, sostuvo.

Peru's presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Peru's presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Por otro lado, Roberto Sánchez negó tener conocimiento de la denuncia penal que se presentó contra el presidente José María Balcázar, el canciller Carlos Pareja; el exjefe de la ONPE Piero Corvetto; el actual Bernardo Pachas; el presidente del JNE, Roberto Burneo; y hasta la candidata presidencial Keiko Fujimori por el inexistente fraude.

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Juntos por el Perú en desesperación

El personero legal alterno de Juntos por el Perú en Arequipa, Pablo Salas, presentó una denuncia penal ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez por presuntos delitos electorales cometidos durante la segunda vuelta electoral.

El documento sostiene que se produjo una “sofisticada operación ejecutada desde las más altas esferas del poder político y electoral” para alterar los resultados electorales, aunque no adjunta pruebas que respalden esa afirmación.

Partido de Roberto Sánchez insiste con la narrativa del falso fraude.
Partido de Roberto Sánchez insiste con la narrativa del falso fraude.

Entre los argumentos presentados, el partido vincula un decreto supremo de 2025 —que actualizó las remuneraciones del servicio diplomático— con una supuesta “cooptación económica” de las autoridades encargadas del escrutinio del voto en el exterior.

La denuncia también cuestiona el cese de embajadores en el exterior, al sostener que esa decisión dejó el material electoral bajo el control de “funcionarios interinos de menor rango”. El canciller Pareja aclaró, no obstante, que los diplomáticos cuyo nombramiento fue dado por concluido permanecen en sus puestos hasta que el próximo gobierno resuelva su situación.

Otro punto del escrito apunta al uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) durante la primera vuelta. Según la denuncia, Corvetto habría impuesto el uso de esa herramienta a pesar de conocer trece vulnerabilidades en su código fuente que permitirían la clonación de memorias USB. El partido atribuye a ese sistema un supuesto “ausentismo masivo” en zonas de alta densidad poblacional, sin aportar evidencia.

El partido también cuestiona una resolución de la ONPE que, a su criterio, flexibilizó los protocolos de escrutinio en el exterior y limitó la participación de personeros. El Pleno del JNE ya se pronunció sobre este argumento y lo desestimó.

Por último, la denuncia señala al embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, y lo acusa de ejercer “presión sobre las instituciones democráticas peruanas para favorecer un resultado específico”, sin presentar pruebas al respecto.

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