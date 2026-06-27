Onelia Molina olvida a Mario Irivarren y oficializa relación con Kevin Díaz: “Nos hemos dado una oportunidad”

Kevin Díaz y Onelia Molina formalizan su romance

Onelia Molina confirmó el inicio de una nueva etapa sentimental junto al venezolano Kevin Díaz, integrante también de Esto es Guerra. La declaración se produjo durante una entrevista concedida al programa matutino América Hoy, donde ambos hablaron abiertamente sobre el vínculo que mantienen.

“Sí, creo que no es novedad, desde el viaje a Colombia es como que nos hemos dado una oportunidad de salir y conocernos un poco más”, señaló Molina, dejando atrás su relación con Mario Irivarren.

El romance fue oficializado ante las cámaras tras semanas de especulación entre seguidores. Molina explicó que el proceso entre ambos se ha caracterizado por la confianza y el respeto, elementos que considera fundamentales para evitar heridas en el plano sentimental. “Tanto para no salir lastimados ni él ni yo, creo que la base de cualquier cosa ahora es conocer a las personas”, agregó la modelo y conductora. Según lo revelado, la relación tomó un giro decisivo tras un viaje compartido a Colombia, experiencia que permitió consolidar la cercanía entre ambos.

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Ilusionado

El propio Kevin Díaz compartió su perspectiva sobre el desarrollo del vínculo. “Vi muchas cosas de ella que me gustaron un montón, contento regresamos de ese viaje”, expresó el venezolano, resaltando el impacto positivo que tuvo la travesía en la conexión de la pareja. La convivencia durante el viaje les permitió descubrir afinidades y sentar las bases de una relación que actualmente avanza de forma natural y sin presiones externas, según resaltaron los protagonistas de la nueva historia de amor.

Kevin Díaz aclara que le ofrece un amor fiel a Onelia Molina

Durante la entrevista, Onelia Molina explicó que prefiere avanzar paso a paso, valorando cada experiencia compartida y manteniendo el enfoque en el conocimiento mutuo. “Creo que es paso a paso, poco a poco, mírame ahora estoy intentando conocer a alguien y estoy conociendo”, sostuvo la arequipeña, quien admitió que tomar decisiones sentimentales de manera gradual le permite sentirse más cómoda y segura.

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Uno de los aspectos que más valora Molina en esta nueva relación es el respeto a sus tiempos y espacios personales. “Me da mi espacio, ha respetado mucho mis tiempos, los sigue respetando, es un caballero, me encanta”, recalcó la participante de Esto es Guerra, mostrando satisfacción con la actitud de su pareja. Estas declaraciones evidencian la comodidad y serenidad con la que vive este vínculo, en contraste con otras experiencias pasadas que han tenido mayor exposición mediática.

Por su parte, Kevin Díaz dejó claro que su intención es dejar que la relación avance de manera espontánea. “Creo que no hay que presionar, tiempo al tiempo, que las cosas vayan fluyendo, que ella se dé cuenta de la persona que tiene a su costado, la voy a querer y la voy a respetar un montón”, afirmó el venezolano.

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Kevin Díaz, vistiendo ropa deportiva roja, confiesa su amor a Onelia Molina, quien lo mira atentamente, ambos sosteniendo micrófonos.

Deja atrás a Mario Irivarren

De esta manera, Onelia Molina ha decidido abrirle las puertas al amor nuevamente. Después de haber sufrido en su última relación con Mario Irivarren, quien fue captado besando a otra mujer en una despedida de solteros en Argentina. La odontóloga y modelo ha dado la vuelta a la página y prefiere no hablar más de su expareja, sin embargo, deja en claro que esta vez, se preocupará en conocer mejor a la persona que tiene a lado.

Su relación con Kevin Díaz es un vínculo que fue naciendo en medio del programa Eso es Guerra, donde el venezolano no dudó en expresar abiertamente su deseo de conquistar el corazón de su compañera. No obstante, aclaró que sería paciente, por el proceso que tuvo que pasar Onelia tras descubrir la infidelidad de Irivarren. Finalmente, luego de un viaje fuera de Perú, los chicos realitys confirmaron que ya están conociéndose más como pareja.

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Kevin Díaz lanzó un dardo a Mario Irivarren al afirmar que no supo valorar a Onelia Molina.