Shirley Arica revela la condición que le planteó a Pablo Heredia para tener intimidad

Shirley Arica expone la condición que le puso a Pablo Heredia para tener intimidad.

La modelo peruana Shirley Arica expuso públicamente la firme condición que estableció a Pablo Heredia para avanzar en su vínculo sentimental, relación que nació en el reality “La Granja VIP”. Durante una entrevista en el pódcast “La Linares”, la ‘chica realidad’ detalló tanto los motivos personales que la llevaron a postergar un encuentro íntimo como el acuerdo alcanzado con el actor argentino. Según relató la propia Arica, la decisión responde a una nueva etapa en su vida en la que prioriza la estabilidad emocional y el bienestar de su hija.

Shirley Arica y Pablo Heredia compartieron convivencia durante el desarrollo de “La Granja VIP”, pero la modelo nunca contempló la posibilidad de mantener una relación íntima dentro del programa. “Yo creo que si se va dar un momento, ya tú sabes qué momento... Las cosas se dan cuando se tengan que dar, yo sé que estamos encerrados pero yo no voy a tener intimidad con mi pareja en un reality jamás”, indicó.

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“No, no lo voy hacer, uno porque tengo a mi hija, mi familia, lo más importante para mí es mi hija, creo que mi familia ya son adultos y bueno ya pueden entender las necesidades que tenemos los adultos, pero mi hija es mi hija pues y ya está grande, está en el cole, entonces no. Y él lo entendió perfectamente y me dijo: ‘Yo te voy a esperar y tal’”, explicó la joven en el pódcast.

Shirley Arica asegura que está dejando fluir su relación con Pablo Heredia. Captura: SMQD.

La postura de Arica responde al deseo de proteger la imagen familiar y evitar exponer aspectos privados en un contexto televisivo. La modelo remarcó que, aunque comparte con Heredia la etapa de conocimiento y acercamiento sentimental, su prioridad radica en mantener el respeto hacia su entorno más cercano. “Lo más importante para mí es mi hija”, reiteró en la conversación difundida por La Linares.

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La relación fuera ade cámaras

Ante la pregunta de la periodista Verónica Linares sobre si la relación había avanzado fuera de cámaras, Shirley Arica fue enfática que que todavía no, porque quiere que todo ocurra cuando ambos estén preparados. La modelo expuso que la intimidad solo será parte de la relación si el vínculo se consolida y ambos sienten que es el momento adecuado.

“Ahora que estamos afuera, es como que ya el muchacho dice ‘Pa cuándo’... entonces estamos para eso. Si es él, yo quiero una relación seria, una relación bonita, no una relación ‘ya apúrate traka traka’... creo que ya no estoy para eso, yo quiero algo bonito para mí, para mi hija, para mi familia y quiero ser feliz, no quiero estar con uno hoy día, mañana ya terminamos y ya fue. No, y si fluye con Pablo en buena hora, si se da con él bacán y si no también seguiré para adelante... Dios sabe cuándo”, manifestó Arica.

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La joven relató que Pablo Heredia mostró comprensión y respeto ante su decisión. Desde el inicio del vínculo, el actor argentino aceptó la postura de Shirley Arica y manifestó su disposición a esperar el tiempo que fuera necesario para dar el siguiente paso en la relación.

Entre coqueteos, bailes y explicaciones. Shirley Arica enfrenta a Magaly Medina por un ampay con Ivo Ezeta que puso en aprietos su relación con Pablo Heredia. Descubre todos los detalles del intenso fin de semana de la 'chica realidad'. Video: ATV / Magaly TV La Firme