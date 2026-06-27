Restricción vehicular en el Centro Histórico, consulta los desvíos definidos por la Municipalidad de Lima para HOY 27 de junio

Desde las primeras horas del sábado 27 de junio, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso una restricción vehicular temporal en el Centro Histórico de la capital peruana, medida que busca prevenir incidentes ante el anuncio de movilizaciones sociales en la zona. La decisión responde a la necesidad de proteger el orden público, el patrimonio cultural y garantizar la transitabilidad dentro de uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.
La resolución fue comunicada oficialmente por la MML y se encuentra vigente desde las 00:00 horas, según lo dispuesto en la Resolución de Subgerencia N.° 002704-2026-GMU-SER. El documento, firmado por el alcalde Renzo Reggiardo, delimita el perímetro afectado e incluye un plan de control coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Mensaje de la Municipalidad de Lima
“Durante el periodo de restricción, el tránsito vehicular estará limitado en los accesos principales de la zona declarada, con excepción de vehículos autorizados”, detalla el comunicado municipal. Las autoridades explicaron que la decisión busca evitar alteraciones del orden y proteger los monumentos históricos, reconocidos como patrimonio de la ciudad.
Desvíos y rutas alternas para el 27 de junio de 2026 en el Centro Histórico
La Municipalidad Metropolitana de Lima trazó un esquema de desvíos para mitigar el impacto de la restricción que afecta un amplio sector del Centro Histórico. El perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, junto a los jirones Paruro y Amazonas, así como el contorno del río Rímac, quedará cerrado al tránsito regular de vehículos durante la vigencia de la medida.
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De acuerdo con el mapa difundido por la comuna, los accesos principales estarán bloqueados, mientras corredores específicos facilitarán el desplazamiento de unidades autorizadas y residentes. Las autoridades recomendaron planificar rutas alternas utilizando vías periféricas para evitar contratiempos y recordaron que la restricción forma parte de la respuesta preventiva ante las movilizaciones convocadas por la agrupación Juntos por el Perú.
Excepciones a la restricción en el Centro Histórico
La MML precisó que la restricción no aplica a ciertos vehículos, como ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, patrulleros y unidades oficiales en cumplimiento de funciones. Tampoco afecta a residentes y propietarios de predios situados dentro del perímetro, ni a vehículos que se dirijan a playas de estacionamiento con autorización formal.
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Además, se permite el ingreso de unidades logísticas que respalden actividades debidamente autorizadas por la comuna capitalina. Este esquema busca asegurar que los servicios esenciales y las actividades previamente aprobadas continúen operando sin interrupciones.
Rol de la Policía Nacional y puntos de control
La Policía Nacional del Perú asumió la responsabilidad de ejecutar y supervisar los controles de acceso, así como de velar por la seguridad de vecinos, trabajadores y visitantes. Los agentes permanecen desplegados en los principales accesos y puntos estratégicos del Centro Histórico, evaluando el flujo vehicular y peatonal para evitar incidentes.
En el comunicado oficial se subrayó que “los operativos se mantendrán durante todo el tiempo que dure la restricción, ajustando los procedimientos según la evolución de las movilizaciones previstas”. La coordinación entre la MML y la PNP busca minimizar los riesgos para la ciudadanía y el patrimonio.
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Recomendaciones para la ciudadanía y alternativas de desplazamiento
Ante la medida, la Municipalidad exhortó a conductores, vecinos y visitantes a planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas que no se vean afectadas por la restricción. La comuna recomendó mantenerse informados a través de sus canales oficiales y seguir las indicaciones que emitan los agentes de la PNP en los puntos de control.
La autoridad municipal también recordó que “el respeto a las disposiciones es fundamental para preservar la seguridad y el correcto desenvolvimiento de las actividades diarias en el Centro Histórico”. Entre las alternativas sugeridas se encuentran el uso del transporte público y la reprogramación de actividades que requieran ingreso vehicular al perímetro restringido.
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Justificación de la medida y antecedentes recientes
La decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima surge como respuesta preventiva ante el anuncio de movilizaciones sociales en la ciudad. Según el comunicado, se busca evitar afectaciones al orden público, así como daños al patrimonio cultural y la infraestructura vial de la zona declarada.
En los últimos años, eventos similares han motivado la aplicación de restricciones temporales al tránsito en el Centro Histórico, con el objetivo de reducir riesgos y facilitar la labor de las fuerzas de seguridad. El alcalde Renzo Reggiardo reiteró el compromiso de la comuna con la protección de los espacios públicos y la convivencia pacífica.
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Impacto esperado y próximos pasos
La restricción vehicular temporal podría modificar la dinámica habitual en el Centro Histórico durante el tiempo que se mantenga vigente. Comerciantes, trabajadores y residentes deberán ajustar su movilidad, mientras las autoridades monitorean el desarrollo de las movilizaciones y la evolución del contexto social.
La Municipalidad Metropolitana de Lima indicó que evaluará de manera constante la situación y comunicará cualquier modificación en las disposiciones a través de sus plataformas oficiales. “La colaboración de la ciudadanía es clave para mantener el orden y la seguridad en el Centro Histórico”, señaló la comuna en su exhortación pública.
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