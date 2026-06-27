Perú

Restricción vehicular en el Centro Histórico, consulta los desvíos definidos por la Municipalidad de Lima para HOY 27 de junio

Autoridades municipales activaron controles en vías principales, excluyendo ambulancias y residentes, ante el anuncio de protestas que podrían alterar el orden y la transitabilidad en la capital peruana

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Infografía con un mapa del Centro Histórico de Lima que detalla restricción vehicular, zonas cerradas en rojo y flujo en azul, texto informativo, escudo y logo de la Municipalidad
Un mapa del Centro Histórico de Lima ilustra una restricción vehicular temporal efectiva desde el 27 de junio de 2026, indicando las zonas cerradas y el flujo vehicular.

Desde las primeras horas del sábado 27 de junio, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso una restricción vehicular temporal en el Centro Histórico de la capital peruana, medida que busca prevenir incidentes ante el anuncio de movilizaciones sociales en la zona. La decisión responde a la necesidad de proteger el orden público, el patrimonio cultural y garantizar la transitabilidad dentro de uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.

La resolución fue comunicada oficialmente por la MML y se encuentra vigente desde las 00:00 horas, según lo dispuesto en la Resolución de Subgerencia N.° 002704-2026-GMU-SER. El documento, firmado por el alcalde Renzo Reggiardo, delimita el perímetro afectado e incluye un plan de control coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Mensaje de la Municipalidad de Lima

“Durante el periodo de restricción, el tránsito vehicular estará limitado en los accesos principales de la zona declarada, con excepción de vehículos autorizados”, detalla el comunicado municipal. Las autoridades explicaron que la decisión busca evitar alteraciones del orden y proteger los monumentos históricos, reconocidos como patrimonio de la ciudad.

Documento oficial con el título 'Comunicado' y texto detallado sobre restricciones de tránsito en el Centro Histórico de Lima, logo de la Municipalidad de Lima y fecha 26 de junio de 2026
La Municipalidad de Lima anuncia una restricción vehicular temporal en el Centro Histórico a partir del 27 de junio de 2026, implementada por el alcalde Renzo Reggiardo, para resguardar el orden público.

Desvíos y rutas alternas para el 27 de junio de 2026 en el Centro Histórico

La Municipalidad Metropolitana de Lima trazó un esquema de desvíos para mitigar el impacto de la restricción que afecta un amplio sector del Centro Histórico. El perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, junto a los jirones Paruro y Amazonas, así como el contorno del río Rímac, quedará cerrado al tránsito regular de vehículos durante la vigencia de la medida.

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De acuerdo con el mapa difundido por la comuna, los accesos principales estarán bloqueados, mientras corredores específicos facilitarán el desplazamiento de unidades autorizadas y residentes. Las autoridades recomendaron planificar rutas alternas utilizando vías periféricas para evitar contratiempos y recordaron que la restricción forma parte de la respuesta preventiva ante las movilizaciones convocadas por la agrupación Juntos por el Perú.

Un grupo de personas marcha de noche; un hombre con sombrero blanco y lentes saluda; un hombre con saco azul y lentes; una mujer con sombrero claro; banderas de Perú
La imagen muestra a Roberto Sánchez y José Domingo Pérez junto a simpatizantes de Juntos por el Perú durante una marcha en Perú. (Juntos por el Perú)

Excepciones a la restricción en el Centro Histórico

La MML precisó que la restricción no aplica a ciertos vehículos, como ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, patrulleros y unidades oficiales en cumplimiento de funciones. Tampoco afecta a residentes y propietarios de predios situados dentro del perímetro, ni a vehículos que se dirijan a playas de estacionamiento con autorización formal.

Además, se permite el ingreso de unidades logísticas que respalden actividades debidamente autorizadas por la comuna capitalina. Este esquema busca asegurar que los servicios esenciales y las actividades previamente aprobadas continúen operando sin interrupciones.

Dos policías de espaldas, patrullero, camioneta, conos naranjas, cinta amarilla, edificios coloniales, faroles y señales de tráfico en una calle.
Agentes de policía de Perú dirigen un control vehicular en una avenida principal que restringe el acceso al Centro Histórico de Lima, con vehículos oficiales y conos de tráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rol de la Policía Nacional y puntos de control

La Policía Nacional del Perú asumió la responsabilidad de ejecutar y supervisar los controles de acceso, así como de velar por la seguridad de vecinos, trabajadores y visitantes. Los agentes permanecen desplegados en los principales accesos y puntos estratégicos del Centro Histórico, evaluando el flujo vehicular y peatonal para evitar incidentes.

En el comunicado oficial se subrayó que “los operativos se mantendrán durante todo el tiempo que dure la restricción, ajustando los procedimientos según la evolución de las movilizaciones previstas”. La coordinación entre la MML y la PNP busca minimizar los riesgos para la ciudadanía y el patrimonio.

Una señal de desvío, vallas y cinta amarilla bloquean una calle, con agentes de policía y un mapa de restricción en el Centro Histórico de Lima.
Una señal de "Desvío" y agentes de policía indican calles bloqueadas con un perímetro de restricción en el Centro Histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para la ciudadanía y alternativas de desplazamiento

Ante la medida, la Municipalidad exhortó a conductores, vecinos y visitantes a planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas que no se vean afectadas por la restricción. La comuna recomendó mantenerse informados a través de sus canales oficiales y seguir las indicaciones que emitan los agentes de la PNP en los puntos de control.

La autoridad municipal también recordó que “el respeto a las disposiciones es fundamental para preservar la seguridad y el correcto desenvolvimiento de las actividades diarias en el Centro Histórico”. Entre las alternativas sugeridas se encuentran el uso del transporte público y la reprogramación de actividades que requieran ingreso vehicular al perímetro restringido.

Vista aérea del Centro Histórico de Lima, edificios, plazas, río Rímac, un puente, líneas rojas, conos naranjas, autos detenidos, patrullas.
El Centro Histórico de Lima presenta un perímetro cerrado al tránsito vehicular, marcado por líneas rojas y conos naranjas en avenidas principales y accesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Justificación de la medida y antecedentes recientes

La decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima surge como respuesta preventiva ante el anuncio de movilizaciones sociales en la ciudad. Según el comunicado, se busca evitar afectaciones al orden público, así como daños al patrimonio cultural y la infraestructura vial de la zona declarada.

En los últimos años, eventos similares han motivado la aplicación de restricciones temporales al tránsito en el Centro Histórico, con el objetivo de reducir riesgos y facilitar la labor de las fuerzas de seguridad. El alcalde Renzo Reggiardo reiteró el compromiso de la comuna con la protección de los espacios públicos y la convivencia pacífica.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de mayo, en la que se captó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de mayo, en la que se captó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Impacto esperado y próximos pasos

La restricción vehicular temporal podría modificar la dinámica habitual en el Centro Histórico durante el tiempo que se mantenga vigente. Comerciantes, trabajadores y residentes deberán ajustar su movilidad, mientras las autoridades monitorean el desarrollo de las movilizaciones y la evolución del contexto social.

La Municipalidad Metropolitana de Lima indicó que evaluará de manera constante la situación y comunicará cualquier modificación en las disposiciones a través de sus plataformas oficiales. “La colaboración de la ciudadanía es clave para mantener el orden y la seguridad en el Centro Histórico”, señaló la comuna en su exhortación pública.

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