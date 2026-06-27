“Voy por ellas y por mi país”: bombera venezolana en Perú vuelve a Venezuela para buscar a su familia desaparecida

Luisana Villarroel llegó a Perú hace casi nueve años, construyó su vida lejos de su natal Venezuela y continuó ejerciendo su vocación como médica y bombera. Sin embargo, el terremoto que golpeó su país la llevó a tomar una decisión: regresar para sumarse a las labores de rescate y buscar a cuatro integrantes de su familia que permanecen desaparecidos.
Su hermana, su sobrina y su cuñado se encontraban en un edificio de La Guaira, una de las zonas afectadas por el fuerte movimiento sísmico, cuando la estructura colapsó. Desde entonces, Luisana espera noticias mientras prepara su retorno a Venezuela junto a un grupo de rescatistas. “Por mi hermana, mi sobrina y mi cuñado, que todavía no aparecen”, contó al explicar el motivo de su viaje en Latina Noticias.
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“Tengo la esperanza de que hayan salido con vida”
La incertidumbre aumentó luego de conocer que equipos de rescate de El Salvador ingresaron al edificio donde se encontraba su familia. Según relató, los brigadistas no encontraron cuerpos, pero tampoco lograron ubicar a sus familiares.
“Entraron al edificio que colapsó y no encontraron cuerpos, pero tampoco los encontraron a ellos. Entonces tenemos esa esperanza de que hayan salido con vida”, explicó.
Luisana relató que incluso recibió una imagen de una nota escrita por su pequeña sobrina, encontrada entre los escombros, lo que confirmó que los equipos de emergencia habían llegado hasta la zona donde vivía su familia.
Sus otros familiares, según contó, se encuentran a salvo en la isla de Margarita, pero mantiene la preocupación por quienes permanecen desaparecidos en La Guaira.
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Una bombera que vuelve para rescatar
Aunque su formación como médica le permitiría apoyar en la atención hospitalaria, Luisana asegura que quiere estar en el lugar del rescate. “Necesito yo misma buscar. Aunque soy médico y puedo ayudar en la parte hospitalaria, también soy bombero y está esa necesidad de buscarla, porque voy por ellas y por mi país”, afirmó.
La venezolana señaló que nunca imaginó enfrentar una emergencia de esta magnitud. “Jamás imaginé que iba a estar fuera de Venezuela y que mis familiares iban a estar en esa situación”, expresó.
Viajará con grupo de rescatistas desde Perú
Luisana forma parte del primer grupo de aproximadamente 19 venezolanos que viajará desde Perú para apoyar las labores de emergencia en Venezuela.
El contingente pertenece a la Legión Internacional y trasladará equipos obtenidos mediante donaciones, entre ellos camillas plegables, torniquetes de emergencia y materiales para atención de heridos.
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Richard Perales, representante del grupo, explicó que uno de los principales inconvenientes para concretar el viaje es que varios integrantes cuentan con pasaportes venezolanos vencidos.
Por ello, solicitaron apoyo a la Cancillería peruana para facilitar la salida del país y permitir que los rescatistas puedan ingresar a Venezuela sin inconvenientes.
Mientras esperan la autorización final, Luisana mantiene una sola expectativa: llegar a La Guaira y encontrar respuestas sobre el paradero de sus familiares.
¿Qué pasó en Venezuela?
En Venezuela ocurrió un doble terremoto de gran magnitud que sacudió principalmente la zona norte del país y generó daños en infraestructura, especialmente en sectores cercanos a Caracas y La Guaira. Los movimientos se registraron con pocos segundos de diferencia: uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, según los reportes difundidos sobre el evento.
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El impacto más fuerte se concentró en zonas donde se reportaron edificios colapsados, personas atrapadas bajo escombros y despliegue de equipos de rescate. La emergencia activó labores de búsqueda y atención de heridos, mientras familiares intentaban comunicarse con sus seres queridos ante las interrupciones en algunos servicios.
Uno de los puntos más afectados fue La Guaira, zona costera cercana a Caracas, donde se registraron daños y colapsos que motivaron operativos de rescate.
Los últimos reportes señalan alrededor de 920 fallecidos y miles de heridos, mientras que la cifra de personas desaparecidas sigue en actualización durante las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.
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