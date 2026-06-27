Perú

Ricardo Arjona dedicó palabras de aliento a los venezolanos durante su concierto en Lima tras doble terremoto: “Un abrazo grande”

Durante su presentación en el Estadio Nacional, el cantante guatemalteco interrumpió el espectáculo para referirse al impacto de los terremotos y compartir un mensaje de aliento a los damnificados

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Ricardo Arjona interpretó sus éxitos ante el Estadio Nacional de Lima repleto, en una noche marcada por la solidaridad hacia la comunidad venezolana afectada por los recientes terremotos.
Ricardo Arjona interpretó sus éxitos ante el Estadio Nacional de Lima repleto, en una noche marcada por la solidaridad hacia la comunidad venezolana afectada por los recientes terremotos.

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona transmitió un mensaje de apoyo a la comunidad venezolana durante su concierto en el Estadio Nacional de Lima la noche del viernes 26 de junio. Frente a un auditorio colmado de seguidores, el artista interrumpió su presentación para expresar solidaridad con los afectados por los dos terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio, ambos de magnitudes superiores a 7 grados en la escala de Richter.

“Y como si esto no fuera suficiente, la catástrofe más reciente para nuestros hermanos venezolanos. Para ellos, un abrazo grande”, pronunció el músico, acompañado por la imagen de la bandera venezolana en las pantallas del escenario.

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Los sismos impactaron extensamente en el territorio venezolano, con epicentro en la región occidental del país. Las autoridades nacionales informaron un saldo provisional de aproximadamente 920 fallecidos y más de 3.000 heridos, así como centenares de familias que buscan a sus allegados entre los escombros. El despliegue de equipos de rescate y ayuda humanitaria se ha intensificado en los estados más afectados, mientras la cifra de víctimas continúa actualizándose.

Fans emocionados

Durante el espectáculo, Ricardo Arjona dedicó un espacio especial para referirse a la situación. La reacción del público fue inmediata: un grupo de asistentes venezolanos ondeó su bandera y coreó palabras de agradecimiento. El gesto del artista fue recibido con aplausos y gran emoción.

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El concierto formó parte de la gira internacional “Lo que el seco no dijo”, con la que el cantautor recorre distintos países de Latinoamérica. El evento en Perú reunió a cientos de espectadores desde tempranas horas, quienes aguardaron la llegada del artista bajo estrictas medidas de seguridad. Arjona interpretó tanto clásicos como “Fuiste tú”, “Mujeres”, “Quién diría” y “Señora de las cuatro décadas”, así como temas recientes incluidos en su último álbum. El público coreó cada una de las canciones y fue testigo de una espectacular puesta en escena y calidad técnica.

El público ovaciona a Ricardo Arjona durante su gira “Lo que el seco no dijo”, mientras la bandera de Venezuela se proyecta en los monitores como símbolo de apoyo a las víctimas de la tragedia.
El público ovaciona a Ricardo Arjona durante su gira “Lo que el seco no dijo”, mientras la bandera de Venezuela se proyecta en los monitores como símbolo de apoyo a las víctimas de la tragedia.

La emergencia en Venezuela mantiene en alerta a la región. Según cifras del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano, los terremotos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 grados, sacudiendo especialmente los estados Mérida, Táchira y Zulia. Organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la Organización de Estados Americanos (OEA) han movilizado recursos para apoyar las labores de rescate y atención médica en las zonas afectadas. Numerosos países sudamericanos han ofrecido ayuda logística y sanitaria para enfrentar la crisis humanitaria desatada por los sismos.

Desde el escenario, Ricardo Arjona optó por enviar un mensaje de esperanza a los venezolanos y a quienes sufren las consecuencias del desastre natural. El artista guatemalteco ya ha manifestado en otras ocasiones su compromiso con causas sociales en la región. Esta vez, su intervención se sumó a la ola de mensajes de respaldo que diversas figuras públicas y artistas han dirigido recientemente a Venezuela.

La presencia de ciudadanos venezolanos en el público fue notoria. Muchos de ellos compartieron en redes sociales imágenes y videos del momento en que la bandera tricolor apareció en los monitores gigantes, acompañada por las palabras de Arjona.

El evento transcurrió sin incidentes y se destacó por un ambiente de respeto y solidaridad. El paso de la gira “Lo que el seco no dijo” por Lima refuerza la presencia de Ricardo Arjona en la escena internacional, consolidando su vínculo con el público latinoamericano. Según datos de la productora local, el espectáculo hizo sold out, reflejando el respaldo sostenido hacia el artista guatemalteco.

El cantante guatemalteco llegó a Lima para presentar un esperado concierto. IG Master Live Perú

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