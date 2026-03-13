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Ricardo Gareca reveló lo que lo motivó a convertirse en Youtuber: “Si Farfán y Vargas están en este mundo, ¿Por qué no yo?"

El ‘Tigre’ anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto, “La Sustancia”, que estará disponible desde el martes 17 de marzo a través de la plataforma YouTube

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Ricardo Gareca regresó al Perú para brindar una conferencia de prensa y anunciar su nuevo proyecto: el podcast “La Sustancia”, donde entrevistará a figuras del fútbol. El ‘Tigre’ respondió preguntas de los medios y explicó los motivos que lo llevaron a incursionar en el ámbito digital.

El técnico argentino recordó las invitaciones que recibió para participar en varios programas deportivos e interactuar con exfutbolistas como Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas, a quienes dirigió en la selección peruana. Estas experiencias lo llevaron a plantearse la posibilidad de iniciar su propio proyecto mientras permanece fuera de la actividad en los banquillos.

“Sobre por qué me animé a esto, vi que Jefferson estuvo con Roberto Guizasola, después el ‘Flaco’ Penny con Carvallo en un programa. El ‘Cuto’ Guadalupe también me invitó a una entrevista. Y el ‘Loco Vargas’ también está en ese mundo. Entonces pensé: ‘¿Por qué no yo?’ Si todos están participando, puedo tener mi propio programa. Eso fue lo que me impulsó a empezar con este proyecto", expresó Gareca, desatando las risas del público.

Su nuevo proyecto, que contará con la participación de reconocidos invitados como Jefferson Farfán, se estrenará el martes 17 de marzo a las 19:30 horas de Perú a través del canal de YouTube de La Sustancia Digital. El espacio buscará reunir a figuras destacadas del fútbol para conversar sobre sus experiencias dentro y fuera de las canchas.

Ricardo Gareca reveló lo que
Ricardo Gareca reveló lo que lo motivó a convertirse en Youtuber y pausar su carrera como técnico.

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