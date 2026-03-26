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La condición para que Ricardo Gareca dirija a Sporting Cristal tras salida de Paulo Autuori

Se conoció las posibilidades de que el ‘Tigre’ y otros tres técnicos tomen el mando en el club ‘celeste’ previo al debut en la Copa Libertadores 2026

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El 'Tigre' apareció como opción tras la salida de Paulo Autuori. Créditos: Fútbol Satélite / Youtube.

Paulo Autuori y Sporting Cristal decidieron dar por finalizado su vínculo el miércoles 25 de marzo. Tras el anuncio, comenzaron a circular diversos nombres vinculados al club ‘celeste’, que afronta la inminente participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En el programa de YouTube Fútbol Satélite se debatió si Ricardo Gareca podría asumir la dirección técnica de Cristal para lo que resta de la temporada. El exseleccionador de Perú, quien se encuentra sin equipo tras quedar fuera del Mundial con Chile, fue uno de los nombres mencionados.

El periodista Julio Peña indicó que Gareca mantiene contratos vigentes que le impedirían asumir un nuevo cargo en este momento. “Tengo entendido que Gareca, por temas contractuales, no puede dirigir o no piensa dirigir hasta después del mundial. No sé si son temas de marcas, compromisos que ya tenga o de objetivos personales. Tal vez él está pensando en una selección”.

Por su parte, el comunicador Kevin Pacheco aportó detalles tras consultar con el entorno del entrenador argentino. Según explicó, para que Gareca se interese en tomar el mando en La Florida, necesitaría un proyecto de largo plazo, ya que sus prioridades pasan por dirigir una selección o un equipo en Argentina después del Mundial.

“Pregunté si realmente Ricardo Gareca era una posibilidad o si contemplaba la opción de dirigir en Cristal, y me dijeron que, salvo que le presenten un proyecto muy seductor, de dos años quizás, no tiene contemplado dirigir en Cristal ni en Perú. Lo que tiene pensado es, luego del mundial, tomar la posibilidad de dirigir una selección o un equipo en Argentina. Esa es la idea”, señaló.

Pacheco también precisó que Gareca tiene compromisos previos que le impiden ejercer como técnico por ahora. “Tiene varios compromisos programados. El del podcast, una casa de apuestas, y decidió no comentar el mundial porque no quiere ir. Esa es parte de la información que se conoce sobre su situación”.

La condición para que Ricardo Gareca dirija a Sporting Cristal tras salida de Paulo Autuori.
La condición para que Ricardo Gareca dirija a Sporting Cristal tras salida de Paulo Autuori.

¿Mosquera es opción en Cristal?

Julio Peña también abordó la posibilidad de que Roberto Mosquera, quien recientemente dejó su cargo en Sport Huancayo tras la derrota ante Sport Boys, se convierta en opción para Sporting Cristal. El gerente deportivo, Gustavo Zevallos, se había pronunciado sobre el entrenador en una entrevista.

“Después pregunté por un nombre, Mosquera, pregunté: ‘¿Mosquera es una posibilidad?’ y la respuesta fue tajante: ‘Mosquera no entra al club’. Así me dijeron: ‘Mosquera no entra al club’. Esa fue la respuesta que recibí. ‘No entra al club como técnico’”, afirmó el periodista.

El gerente deportivo del club 'rimense' habló de la partida del DT brasileño y de su reemplazo. (Video: Radio Ovación)

Rebagliati propone a Cazulo

Diego Rebagliati planteó el nombre de Jorge Cazulo, exjugador de Sporting Cristal y actual asistente técnico de Mariano Soso en Defensa y Justicia. Según el exdirectivo, el ‘Piki’ representa una alternativa interesante por su conocimiento de la identidad del club.

“¿Buscar a Cazulo no es una opción? Cazulo está realizando una muy buena campaña con Mariano Soso en Defensa y Justicia. Es el único invicto del torneo argentino y están a un punto de la cima. Yo iría a buscarlo a Cazulo, viajaría a Argentina y trataría de convencerlo”, sostuvo.

Jorge Cazulo dirigió la reserva de Sporting Cristal y salió campeón en 2023.
Jorge Cazulo dirigió la reserva de Sporting Cristal y salió campeón en 2023. Créditos: Alex Melgarejo.

¿Tiago Nunes?

Finalmente, Julio Peña adelantó que Sporting Cristal consideraría a un técnico extranjero con pasado en el club, siempre que esté disponible. Tras algunas pistas, Diego Rebagliati señaló que se trataría de Tiago Nunes, actual entrenador de LDU de Quito.

“El técnico que podría llegar para Cristal tiene club. Es un entrenador que ya pasó por Cristal y, según comentan, no está del todo cómodo en su equipo. Pero no es que lo hayan contactado”, explicó Peña.

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