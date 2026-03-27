Bolivia vs Irak: día, hora y canal TV en Perú por la final del Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia vs Irak: día, hora y canal TV en Perú de la final del Repechaje por el Mundial 2026

Bolivia ya conoce a su último obstáculo en la ruta mundialista: Irak será su rival en la final del repechaje intercontinental. La clasificación a esta instancia llegó tras una sufrida victoria por 2-1 ante Surinam, encuentro donde la ‘verde’ remontó el marcador con una entrega que se mantuvo hasta el pitazo final.

Bolivia vs Irak: día y hora confirmada del partidazo por el Repechaje

La final del repechaje intercontinental entre Bolivia e Irak ya cuenta con sede y fecha oficial para definir el último boleto al Mundial 2026. El encuentro decisivo tendrá lugar el martes 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, México. Este escenario albergará el choque de fuerzas entre sudamericanos y asiáticos a partir de las 22:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En territorio boliviano, el pitazo inicial sonará a las 23:00, mientras que el público en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile seguirá las acciones desde la medianoche del día siguiente.

Para los aficionados que sintonicen la señal desde España, la cita quedó pactada para las 04:00 horas de la madrugada. La organización del torneo confirmó estos horarios con el fin de captar la mayor audiencia posible en ambos continentes. De esta manera, la expectativa crece en torno al equipo de Óscar Villegas, que buscará sellar su clasificación histórica en suelo mexicano tras su reciente victoria frente a Surinam.

Dónde ver Bolivia vs Irak en Perú por la final del Repechaje

El esperado duelo entre Bolivia e Irak por la final del repechaje intercontinental y el pase directo al Mundial 2026 contará con una amplia cobertura televisiva y digital en la región.

Para los aficionados en Perú y el resto de Sudamérica, el partido será transmitido en vivo por DIRECTV Sports. Además, estará disponible en formato streaming a través de la plataforma DGO. En Bolivia, la señal estará a cargo de Tigo Sports, Entel TV, Tuves y Bolivia TV, lo que garantiza el acceso al encuentro para la mayor parte del público nacional.

Además, Infobae informará todos los detalles del crucial cotejo que definirá uno de los últimos pases a la próxima Copa del Mundo.

Bolivia chocará con Irak este martes 31 de marzo por el cupo al Mundial 2026.

¿Cómo llegan Bolivia e Irak a la final del Repechaje?

Bolivia se enfrenta a su mayor desafío en años, con la posibilidad de regresar a un Mundial tras más de tres décadas de ausencia. La clasificación al repechaje intercontinental fue posible luego de vencer 2-1 a Surinam, un resultado que encendió el entusiasmo de la afición y del propio plantel.

El rival en esta instancia final será Irak, un equipo que destaca por su manejo del balón y su capacidad ofensiva. Bolivia tendrá la tarea de sostener la concentración a lo largo de los 90 minutos, ya que cualquier error puede resultar definitivo en un partido con tanto en juego. Irak llega tras su participación en la Copa Árabe, donde quedó eliminado en cuartos de final por Jordania en diciembre.

Ambos conjuntos sueñan con una clasificación histórica: Bolivia no participa desde 1994, mientras que Irak solo lo hizo una vez, en 1986. El encuentro se perfila como muy equilibrado. La ‘verde’ buscará repetir la determinación mostrada contra Surinam, mientras Irak intentará aprovechar su experiencia reciente en torneos asiáticos.

Guillermo Viscarra: la figura de Bolivia vs Surinam

La clasificación de Bolivia al Mundial 2026 quedó asegurada tras un triunfo por 2-1 ante Surinam en el repechaje intercontinental, un partido donde la figura del arquero Guillermo Viscarra resultó determinante. El guardameta se lució con una intervención clave en el primer tiempo, al evitar el gol de Myenty Abena con una atajada de reflejo en la que puso el rostro, acción que mantuvo a la ‘Verde’ en ventaja en el marcador.

Este episodio se convirtió en el momento más recordado del encuentro y fue decisivo para el destino del seleccionado sudamericano. La solidez defensiva, sumada a las reacciones de Viscarra en los instantes más delicados, permitió que Bolivia sostuviera la diferencia a lo largo del partido.

El arquero de Alianza Lima salvó a su equipo que terminó ganando por 2-1 y avanzó a la final del Repechaje. (DSports)