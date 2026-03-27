A qué hora juega Ecuador vs Marruecos HOY: partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

Ecuador desafía a Marruecos en un partido amistoso, en Madrid. - Crédito: EFE

Ecuador desafía a Marruecos en el estadio Metropolitano de Madrid. El DT Beccacece se tomará el amistoso internacional como un partido oficial del Mundial 2026; de tal manera que hay que esperar que aparezcan los mejores integrantes del plantel.

El cotejo se disputará hoy, viernes 27 de marzo, a partir de las 15:15 horas de Perú / 21:15 horas de España y será transmitido por El Canal de El Fútbol y Teleamazonas.

Ecuador no saldrá a especular. El conjunto ‘norteño’ saldrá al campo del estadio Metropolitano con su mejor oncena. El técnico Sebastián Beccacece es consciente que la talla del rival es igual o similar a la de los oponentes que aparecerán en la Copa del Mundo 2026.

“Estos partidos nos van a servir muchísimo, más allá del resultado para saber si podemos imponer condiciones y marcar tendencia”, declaró en conferencia de prensa, añadiendo que “me siento entusiasmado, me siento muy agradecido por este espacio que nos han brindado”.

Para el compromiso venidero se espera que la portería esté resguardada por Hernán Galíndez. En el centro de la defensa no hay dudas. La pareja de contención, la misma que ofrecerá seguridad, está conformada por Willian Pacho y Piero Hincapié.

El mediocampo contará con la habilidad y dinámica de un tridente espléndido: Pedro Vite, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán. Arriba, en la delantera, estará la fórmula de la juventud con experiencia protagonizada por Gonzalo Plata y Enner Valencia, siendo el último el encargado de los goles.

Marruecos, bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, centra sus esfuerzos en consolidar su esquema de juego y ajustar detalles tácticos con miras a la Copa del Mundo. El equipo busca dejar una impresión positiva ante una afición que será mayoría en la capital española.

Los 'leones del Atlas’ llegan como uno de los adversarios más fuertes, tras clasificar al Mundial 2026 con un registro perfecto de ocho victorias en ocho partidos. Actualmente ostentan el subcampeonato de la Copa Africana de Naciones, aunque mantienen una disputa legal en busca de la coronación.

Sebastián Beccacece espera ser protagonista en el Mundial 2026 con la selección de Ecuador - Crédito: La Tri.

A qué hora juega Ecuador vs Marruecos por amistoso de fecha FIFA 2026

El encuentro entre Ecuador - Marruecos está programado para este viernes 27 de marzo desde las 15:15 horas, según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile y Uruguay el duelo comenzará a las 17:15 horas; mientras que en México se jugará desde las 14:15 horas y en España desde las 21:15 horas.

Qué canal transmite Ecuador vs Marruecos por amistoso de fecha FIFA 2026

El cotejo contará con la transmisión de El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas, canales que tienen los derechos para emitir los amistosos de la selección nacional. A nivel exterior, en especial España, la frecuencia DAZN difundirá las acciones de manera gratuita.

Ecuador vs Marruecos: alineaciones probables del partido amistoso válido por fecha FIFA

- Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

- Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Abdel Abqar, Souffian El Karouani; Sofyan Amrabat; Brahim Díaz, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari, Eliesse Ben Seghir; Youssef En-Nesyri.