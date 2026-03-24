Universitario pide sanción contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés: jugadores podrían quedar fuera del clásico con Alianza Lima

Universitario busca que Paolo Guerrero y Renzo Garcés no lleguen al clásico con Alianza Lima - Crédito: Club Alianza Lima.

Cumplieron con su palabra. Y es que la directiva de Universitario de Deportes elevó, esta tarde, documentos formales ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para solicitar la evaluación de conductas atribuidas a Paolo Guerrero y Renzo Garcés , ambos jugadores de Alianza Lima.

La gestión se produce tras la sanción impuesta a los futbolistas cremas Javier Rabanal y Jairo Concha, con la finalidad de que se apliquen criterios similares en la administración de justicia deportiva.

El caso, que sigue los plazos legales previstos por la normativa, apunta a hechos registrados durante la temporada 2025 y se encuentra dentro del período de denuncia contemplado por el reglamento.

Motivos y fundamentos de la denuncia presentada por Universitario

Universitario presentó denuncias contra Guerrero y Garcés con el argumento de exigir igualdad en sanciones, tras castigos a sus propios jugadores en la Liga 1 (Liga 1 Max)

La acción emprendida por Universitario de Deportes responde a la reciente suspensión de sus jugadores, lo que motivó al club a exigir que las mismas reglas sean aplicadas a futbolistas rivales. Según fuentes institucionales, la denuncia solicita que la Comisión Disciplinaria actúe de oficio o tramite el expediente antes del próximo clásico del fútbol peruano.

El periodista Kevin Pacheco detalló en su cuenta de X que los documentos correspondientes fueron entregados oficialmente durante el último fin de semana al órgano disciplinario.

El pedido de sanción hacia Paolo Guerrero está vinculado a un gesto efectuado por el delantero hacia la tribuna, en respuesta a los cuestionamientos de la hinchada de Sporting Cristal, durante los playoffs de la Liga 1 en 2025.

De acuerdo con información recogida por la prensa local, Guerrero habría recordado a los aficionados que marcó un gol en un enfrentamiento anterior, acción que podría ser considerada sancionable bajo el mismo criterio utilizado contra Jairo Concha.

Y en el caso de Renzo Garcés, corresponde al encuentro ante Real Garcilaso en Matute, jugado el 13 de septiembre de 2025, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura, ya que -según en el club de Ate -, pese a estar sancionado, se encontraba en la zona 1.

Aspectos legales y la vigencia del reclamo

El club crema respalda su reclamo en la normativa que permite denunciar hechos pasados, con el objetivo de garantizar equidad en las decisiones disciplinarias (Facebook / Universitario)

Franco Velazco, directivo de Universitario, explicó que la normativa vigente permite denunciar faltas hasta dos años después de ocurridas. “Sí, por supuesto. Hay prescripción de la falta, y en este caso son dos años. Así que estamos dentro del plazo”, afirmó Velazco en declaraciones recientes. El dirigente enfatizó que, si las sanciones anteriores se basaron en gestos de los jugadores cremas, los hechos atribuidos a Guerrero y Garcés deberían recibir un tratamiento equivalente.

Velazco también subrayó que la postura del club no busca una reacción automática a las sanciones previas, sino que pretende asegurar equidad en la aplicación del reglamento. “No es cuestión de responder con la misma moneda. Los responsables, en realidad, somos los clubes de fútbol”, agregó el directivo.

Asimismo, indicó que Universitario ha solicitado la renovación de la Comisión Disciplinaria, señalando que su actual conformación no fue decidida por consenso entre los clubes, a diferencia de lo que ocurría anteriormente en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional.

Procedimiento ante la Comisión Disciplinaria

La Comisión Disciplinaria evalúa el caso en un momento clave, con la posibilidad de que su decisión impacte en el entorno del clásico peruano (Facebook / Liga 1)

El proceso iniciado por Universitario de Deportes se encuentra en etapa de revisión, conforme a los plazos establecidos por la Federación Peruana de Fútbol. Las denuncias pueden ser presentadas dentro de los dos años posteriores a los hechos, lo que permite que el caso se evalúe formalmente pese a que los incidentes datan de la temporada 2025.

La dirigencia crema ha enfatizado que el objetivo inmediato es que la Comisión tome una decisión antes del próximo clásico ante Alianza Lima, encuentro que podría verse influido por la resolución del expediente. Las autoridades del club sostienen que la medida no solo busca una sanción, sino sentar precedente sobre la necesidad de uniformidad en los procedimientos disciplinarios.