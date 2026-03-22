Álvaro Barco confía en el apoyo de sus hinchas para ganar el clásico a Alianza Lima: “Hay que sacar ventaja de esa situación”

El director deportivo de Universitario comparte seguridad respecto al uso pleno del estadio. Las decisiones futuras sobre sanciones mantienen expectante a la afición y a la administración durante la preparación del duelo (X / Jax Latin Media)

El ambiente en Ate se ha visto alterado tras el reciente empate de Universitario de Deportes ante Comerciantes Unidos, un resultado que dejó al equipo sin sumar de a tres en Cutervo. La expectativa por el próximo clásico frente a Alianza Lima ha incrementado, mientras surgen críticas sobre el rendimiento del plantel y el cuerpo técnico.

Ante este panorama, el director deportivo Álvaro Barco salió al frente para subrayar la relevancia del partido que se jugará en el estadio Monumental.

Según Barco, el conjunto crema tiene la responsabilidad de sacar provecho a la condición de local y así recortar distancia con los equipos líderes del torneo, en un contexto en el que afirman que “lo único que importa es ganar”.

Expectativa en Universitario por el clásico como local

Universitario llega al clásico ante Alianza Lima con presión tras el empate en Cutervo, en un escenario donde la localía en el Monumental se perfila como su principal arma para recuperar terreno. (Facebook / Universitario)

Tras la igualdad sin goles en su visita a Comerciantes Unidos, Universitario de Deportes enfrenta una etapa de cuestionamientos internos y externos, mientras se prepara para recibir a Alianza Lima en la octava fecha del Apertura en uno de los encuentros más esperados del campeonato nacional. La presión sobre el equipo aumentó debido a los últimos resultados, lo que llevó a los directivos a pronunciarse de manera categórica sobre lo que está en juego.

Álvaro Barco, director deportivo del club, afirmó: “La U siempre tiene que ganar, no hay vuelta que darle. Es un clásico especial. Jugamos de local, hay que sacarle ventaja a esta situación”. El dirigente resaltó que el plantel contará prácticamente con toda la plantilla disponible, incluyendo a jugadores que estaban en proceso de recuperación. “Tenemos un par de semanas para prepararnos y es la gran oportunidad de acercarnos a los equipos que están arriba”, añadió Barco en diálogo con la prensa.

La importancia de disputar el clásico en el Monumental fue destacada por el directivo, quien indicó que el club confía en que podrá utilizar el estadio en su totalidad, pese a las investigaciones disciplinarias en curso por incidentes ocurridos en fechas anteriores. “Estamos muy confiados de que el clásico va a ser en el Monumental, en su totalidad”, aseguró.

Plantel completo y sanciones bajo análisis

Entre la recuperación de jugadores y el proceso por sanciones, Universitario vive una previa marcada por expectativas deportivas y decisiones que podrían afectar su localía. (Facebook / Universitario)

En lo deportivo, el club informó que la mayoría de sus futbolistas estarán en condiciones óptimas para afrontar el clásico. El caso de Gassama, que generó expectativas entre los seguidores, fue abordado por Barco, quien explicó: “Simplemente hay que recuperarlo físicamente. Ojalá pueda llegar al clásico; es un tema físico. Todos los demás jugadores están aptos”.

Respecto a la situación disciplinaria que involucra al estadio Monumental, Barco manifestó tranquilidad y confianza en los argumentos del club para afrontar el proceso. “Tenemos confianza en que tenemos argumentos para demostrar lo necesario. Ha habido mucha confusión en ese sentido y estamos tranquilos de poder demostrar que no es lo que mucho se habla. Tenemos días para afrontar el debido proceso”, señaló.

El dirigente también hizo énfasis en que, para Universitario, los resultados son la única métrica relevante. “Aquí lo más importante es el resultado. El análisis del juego lo hacemos internamente; los comentarios del hincha y el periodismo se basan en los resultados, y en eso se mide el rendimiento del comando técnico y de los jugadores”, remarcó.

A ganar adentro y afuera

Con autocrítica y ambición, Universitario encara semanas decisivas, donde cada partido se convierte en una prueba para sostener su candidatura en el torneo. (Facebook / Universitario)

El entorno del club, marcado por exigencia y autocrítica, vive estas semanas como una oportunidad de reivindicación. Barco expresó que, para Universitario, obtener victorias tanto de local como de visitante es fundamental: “En la U, de local o de visitante, hay que ganar. Eso de sacar puntos jugando bien afuera no reconforta. Hay que ganar, eso es todo para nosotros”.

Sobre el ánimo del plantel y el comando técnico, el director deportivo sostuvo que la motivación se mantiene alta pese a los recientes tropiezos y que el inicio de la Copa Libertadores representa un nuevo desafío en el calendario. “El fútbol te da revanchas todos los domingos. Esto recién ha empezado. Empezamos la Copa Libertadores y tenemos todo un año por delante”, dijo Barco.

El clásico frente a Alianza Lima aparece así como una prueba determinante para Universitario, que deberá demostrar fortaleza en su estadio y responder a las expectativas de su afición y directiva. El club cuenta con dos semanas de preparación para encarar este compromiso, considerado clave en la lucha por los primeros puestos del torneo nacional.