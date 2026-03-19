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Franco Velazco ironizó con Alianza Lima al compararlo con Marruecos tras ganar Copa África en mesa: “Me contaron que mandaron una carta de felicitación”

El administrador de la ‘U’ aseguró que los ‘blanquiazules’ quieren ganar el título nacional a punta de reclamos. Además, cuestionó su intervención en el tema de supuesto acto de racismo en el estadio Monumental

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El administrador de Universitario lanzó indirecta a los 'blanquiazules en lucha por sanciones en la Liga 1 2026. (L1 Max)

Los últimos reclamos en las Liga 1 2026 mantiene enfrentados a Universitario de Deportes y Alianza Lima. Los ‘blanquiazules’ lograron que Jairo Concha y Javier Rabanal sean suspendidos debido a los incidentes con los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

Las ‘cremas’ no se quedaron con los brazos cruzados y se conoció que presentarán solicitudes contra los ‘grones’. Y la situación se agudizó más debido a la posible sanción que recibirá el estadio Monumental tras acto de racismo en el encuentro entre Universitario y UTC, todo eso previo al primer clásico de la temporada.

Franco Velazco no tuvo reparos de lanzar duros comentarios contra los ‘íntimos’. Aseguró que los victorianos pretender ganar todo en mesa y fue irónico al compararlos con Marruecos, equipo ganó la Copa Africana luego de un reclamo.

“Por ahí, no voy a decir nombres porque ahora todos son susceptibles, pero creo que han mandado una carta a Marruecos felicitándolos por el campeonato porque dicen que así se deben hacer las cosas”, apuntó el administrador de la ‘U’ en entrevista con L1 Max.

El administrador de Universitario aseguró que la elección de la comisión fue a dedo. (L1 Max)

¿Qué dijo Franco Velazco contra Alianza Lima?

La intervención de Alianza Lima en la denuncia por racismo ha sido duramente criticada por Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes. El directivo señaló que, tras un reclamo reciente del club de La Victoria, la Comisión Disciplinaria resolvió suspender a Javier Rabanal por cuatro jornadas y a Jairo Concha por dos, lo que incrementó la tensión entre ambos equipos.

Velazco sostiene que la motivación detrás de estas acciones responde a intereses fuera del terreno de juego. Según sus palabras, los dirigentes de Alianza Lima buscan “sacar ventaja en la parte administrativa y no en el campo de juego”, sugiriendo que las denuncias tienen una finalidad más estratégica que deportiva.

Además, el administrador ‘crema’ cuestionó la ausencia de pronunciamientos de los ‘blanquiazules’ en situaciones que no afectan su posición competitiva. Recordó que cuando la comunicadora Talía Azcárate denunció insultos y amenazas de muerte por parte de hinchas del club, “como no hay ventaja deportiva y no se afecta al posible tetracampeón, ahí no hay comunicados”. Con estas declaraciones, Velazco subraya la necesidad de coherencia en la condena de actos de violencia y discriminación.

El reclamo de Franco Velazco
El reclamo de Franco Velazco pone en cuestión la designación de la Comisión Disciplinaria, al considerar que no se respetaron los estatutos en Universitario de Deportes. (Facebook / Club Universitario de Deportes)

La contundente postura de Franco Velazco sobre supuesto acto de racismo

La estrategia de Universitario de Deportes frente a las acusaciones por actos de racismo se apoya en la presentación de pruebas verificables. Franco Velazco, administrador del club, remarcó que la principal prioridad es “desmentir estas graves imputaciones con hechos concretos y tangibles”. Según explicó, el equipo está recogiendo evidencias y documentos para “acreditar nuestra postura, que es que no se produjeron actos de racismo”.

El directivo también dejó entrever que la reacción del árbitro principal, Michael Espinoza, pudo haber respondido a influencias externas surgidas durante el partido: “Hubo algunos agentes dentro de la cancha que motivaron que esta situación termine básicamente en la activación por parte de Michael Espinoza”, sostuvo Velazco, sugiriendo que la decisión arbitral no fue completamente autónoma.

La institución reitera su compromiso de respaldar su posición ante las autoridades competentes utilizando pruebas concretas. Además, Velazco recalcó que, mientras no exista una aprobación formal de quienes integran la comisión disciplinaria, “ninguna sanción debería tomarse en serio”, dado que la legitimidad del proceso está cuestionada.

El administrador exige transparencia absoluta en la composición y funcionamiento de la comisión. Si no se garantizan cambios en ese sentido, anticipa que la ‘U’ optará por vías legales para defender sus derechos y procurar un procedimiento imparcial.

El árbitro Michael Espinoza decidió cortar el partido en el estadio Monumental tras insultos contra Ángelo Campos. (Difusión)

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