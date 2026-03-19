Renzo Garcés, la primera baja de Perú: ¿Mano Menezes convocará a otro jugador para amistosos contra Senegal y Honduras?

El jugador de Alianza Lima sufrió una lesión que le impide disputar los amistosos ante Senegal y Honduras. Créditos: L1 Radio / L1 Max.

Renzo Garcés es la primera baja en la selección peruana para los amistosos frente a Senegal y Honduras por la fecha FIFA. El defensor de Alianza Lima sufre una pubalgia que lo dejará fuera del inicio del ciclo del director técnico brasileño Mano Menezes.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunicó la noticia mediante sus redes sociales: “el futbolista Renzo Garcés, tras el informe médico enviado por su club, Alianza Lima, y luego de la evaluación realizada por el cuerpo médico de la Bicolor, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la presente convocatoria para los amistosos internacionales que se disputarán en París y Madrid ante las selecciones de Senegal y Honduras”.

La periodista Ana Lucía Rodríguez ofreció información adicional sobre la lesión de Garcés en la más reciente edición de L1 Radio. Indicó que el jugador presentaba una molestia física desde hace varias semanas y que no entrenó con Alianza Lima antes del partido ante Juan Pablo II, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

“Renzo Garcés quedó descartado. La decisión se confirmó tras la última práctica, donde el jugador no participó del partido de entrenamiento. Garcés ya presentaba molestias físicas y no venía trabajando a la par del resto del plantel. El defensor se suma a la lista de futbolistas de Alianza Lima que atraviesan problemas físicos”, explicó.

Renzo Garcés fue desconvocado de la selección peruana por lesión - Crédito: FPF.

¿Se convocará a un jugador más?

Ante la lesión de Renzo Garcés, surgió la incógnita sobre si Mano Menezes convocará a un nuevo jugador para reemplazarlo en la lista de viajeros a Europa, donde la selección peruana enfrentará a Senegal en París y a Honduras en España. La mesa de L1 Max informó sobre este tema.

El periodista deportivo Gustavo Peralta afirmó que Menezes se encuentra analizando a qué jugador llamar, ya sea un defensor o un futbolista en otra posición. Su compañero Eduardo Combe añadió que sí o sí debe llevar a un deportista más porque la delegación debe estar conformada por 25 integrantes.

Renzo Garcés, la primera baja de Perú: ¿Mano Menezes convocará a otro jugador para amistosos contra Senegal y Honduras?

Los defensores de Mano Menezes

Mano Menezes dispone de alternativas en la defensa ante la baja de Renzo Garcés, quien se perfilaba como titular para los amistosos frente a Senegal y Honduras. El técnico brasileño convocó a tres zagueros centrales: Alfonso Barco, del HNK Rijeka de Croacia; Miguel Araujo, de Sporting Cristal; y Fabio Gruber, del Nuremberg de Alemania.

A estos jugadores se suman César Inga y Erick Noriega, ambos incluidos en la lista de convocados. El primero puede desempeñarse en diferentes zonas de la defensa, mientras que el segundo conoce la posición de zaguero, aunque Menezes ha señalado que lo considera como volante.

Bajo este panorama, el entrenador podría optar por no llamar a otro defensor y utilizar la vacante para reforzar otra zona del equipo. La decisión se tomará en las próximas horas.

El técnico brasileño presentó una lista de 25 jugadores de la 'bicolor' para los partidos en Europa. (Video: FPF)

Programación de los partidos amistosos de Perú

Mano Menezes hará su debut como director técnico de la selección peruana en la próxima fecha FIFA. El primer encuentro será ante Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas (hora peruana) en el Stade de France. Luego, enfrentará a Honduras el martes 31 a las 14:00 horas en el estadio Municipal de Butarque.

Estos partidos serán transmitidos por la señal de América TV y ATV en señal abierta y probablemente por sus aplicaciones y sitios digitales. Asimismo, Infobae Perú hará la cobertura total, con la previa y el minuto a minuto de los dos amistosos a través de su página web.