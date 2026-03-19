Perú Deportes

Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”

El joven valor del FC Köln ha pasado de largo el primer llamado de Mano Menezes. Su enfoque central, de momento, es ganar minutos en la Bundesliga y zafar de la franja de descenso

Guardar
Jean Ferrari, despreocupado por la
Jean Ferrari, despreocupado por la negativa de Felipe Chávez para atender el llamado de Perú. - Crédito: FPF / Express

En la primera convocatoria de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana faltaron algunos nombres aclamados por la afición. Uno de ello es el de Felipe Chávez, quien desde hace unos meses hizo su aparición con la ‘bicolor’ en el segundo interinato a cargo de Manuel Barreto. A partir de entonces, existe una amplia expectativa por verlo en el campo de juego.

Sin embargo, en esta ocasión no ocurrirá. Porque el popular ‘Pippo’ ha pasado de largo el llamamiento nacional, lo que ha ocasionado posiciones divididas en el peruano de a pie. No tanto así en la interna de la Federación Peruana de Fútbol, ya que comprenden que su enfoque central está en ganar continuidad en un FC Köln comprometido con la permanencia en la Bundesliga.

Felipe Chávez llegó al FC
Felipe Chávez llegó al FC Köln en condición de préstamo desde el FC Bayern. - Crédito: Difusión

De eso se ha referido Jean Ferrari en una entrevista concedida al programa Primer Toque: “Ha pedido la autorización. Él está encantado de estar en la selección peruana, pero obviamente, hoy el tema de participar, de jugar, de tener minutos en su equipo lo va a hacer evidentemente que se potencie”.

“Entonces se entendió perfectamente. Así que, en ese sentido, no vamos a entrar en ningún tipo de polémica, porque es un tema natural dentro del fútbol”, zanjó el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol.

El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol ha indicado que 'Pippo' se siente muy cómo con la selección nacional, pero hoy en día su prioridad es levantar el mal momento del FC Colonia. | VIDEO: Primer Toque

Misión salvación

Aunque Felipe Chávez no es de las partidas del FC Köln, sigue siendo considerado un futbolista distinto a comparación del resto. De ahí que el peruano haya optado por quedarse con los suyos para contribuir en el bien común: mantener la categoría de la Bundesliga a poco del cierre de la temporada.

Actualmente, el conjunto del Rin-Ruhr está con el agua al cuello al estacionarse en la décimo cuarta plaza de la clasificación con 25 unidades, a solo cuatro puntos de diferencia del Wolfsburg, el penúltimo en condenarse con la caída a la 2. Bundesliga.

Felipe Chávez debutó contra el
Felipe Chávez debutó contra el RB Leipzig. - Crédito: FC Köln

El FC Köln cuenta aún con ocho examinatorios para puntuar, levantar cabeza y moral, y así despegar de la zona roja. Dentro de esos enfrentamientos tiene tres lances fundamentales contra oponentes que coquetean con el descenso: Werder Bremen, St. Pauli y Heidenheim.

Consignar que ‘Pippo’, de 18 años, tan solo ha jugado 13′ minutos desde que llegó como refuerzo a Geißbockheim, en febrero, en calidad de préstamo del FC Bayern. Aun así, las autoridades de la institución están absolutamente convencidas en ejercer la compra de su carta pase.

'Pippo', de 18 años, realizó varios ejercicios en espacios reducidos e incluso marcó un gol. | VIDEO: comeonfccom

Temas Relacionados

Jean FerrariSelección peruanaFelipe ChávezBundesligaperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse cayó ante Damir Džumhur y se despide en primera ronda del Masters 1000 de Miami 2026

La primera raqueta nacional tuvo un buen arranque en la cancha 3 del Hard Rock Stadium, sin embargo, hacia el final le costó mantener el ritmo ante el bosnio

Ignacio Buse cayó ante Damir

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

Tres equipos peruanos volverán a participar en esta etapa del certamen continental, con el objetivo de clasificar a octavos de final. Sigue todas las incidencias

Sorteo de la Copa Libertadores

Matías Zegarra comparte su emoción por primera convocatoria con Perú y menciona a su futbolista favorito: “Desde pequeño lo veía por televisión”

El nuevo elemento nacional, de tan solo 19 años, ha sido llamado por el técnico Mano Menezes a la ‘bicolor’ a partir de un seguimiento exhaustivo. Impresionó su madurez y polifuncionalidad

Matías Zegarra comparte su emoción

Martín Palermo restó peso a eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima en Libertadores: “No terminaron siendo importantes”

El histórico artillero ‘xeneize’ esgrimió que el entonces equipo de Néstor Gorosito no firmó una actuación relevante en el torneo. Además, elogió la vigencia de Paolo Guerrero

Martín Palermo restó peso a

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 HOY: detalles del evento en Conmebol

Los 32 equipos estarán divididos en ocho grupos, donde solo dos avanzarán a octavos de final, mientras que los terceros irán al ‘play-off’ de la Sudamericana. Revisa los horarios de la ceremonia

A qué hora es el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Dice cualquier cosa”: José Jerí

“Dice cualquier cosa”: José Jerí arremete contra George Forsyth, candidato de su propio partido, en plena campaña electoral

Canciller anuncia que Perú no tomará acciones por muro en la frontera con Chile mientras se construya en su territorio

Interpelación a Aldo Prieto: titular del MTC responde pliego interpelatorio de 22 preguntas ante un Pleno vacío

Juez supremo propinó una patada a su exyerno y la JNJ lo suspende solo por un día

Cambio de norma obliga a PNP a reforzar seguridad de material electoral

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de Tom

El emotivo mensaje de Tom Holland a Pol Deportes: “Gracias por animar a la gente a seguir sus sueños”

Alejandra Baigorria “estaba al tanto del viaje” de Said Palao hacia Argentina, según Flor Ortola

Entre lágrimas, Alejandra Baigorria pide empatía y tiempo tras ampay de Said Palao: "No es un enamorado, es una familia constituida"

Zaperoko, María Grazia Polanco y Angeli Boza llevan el talento del Callao a ‘Una Noche de Salsa 14′

Magaly Medina arremete contra Carlos Orozco por cuestionar su stream: “Tú a la TV nunca vas a llegar”

DEPORTES

Ignacio Buse cayó ante Damir

Ignacio Buse cayó ante Damir Džumhur y se despide en primera ronda del Masters 1000 de Miami 2026

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

Matías Zegarra comparte su emoción por primera convocatoria con Perú y menciona a su futbolista favorito: “Desde pequeño lo veía por televisión”

Martín Palermo restó peso a eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima en Libertadores: “No terminaron siendo importantes”

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 HOY: detalles del evento en Conmebol