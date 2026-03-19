Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”

Jean Ferrari, despreocupado por la negativa de Felipe Chávez para atender el llamado de Perú. - Crédito: FPF / Express

En la primera convocatoria de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana faltaron algunos nombres aclamados por la afición. Uno de ello es el de Felipe Chávez, quien desde hace unos meses hizo su aparición con la ‘bicolor’ en el segundo interinato a cargo de Manuel Barreto. A partir de entonces, existe una amplia expectativa por verlo en el campo de juego.

Sin embargo, en esta ocasión no ocurrirá. Porque el popular ‘Pippo’ ha pasado de largo el llamamiento nacional, lo que ha ocasionado posiciones divididas en el peruano de a pie. No tanto así en la interna de la Federación Peruana de Fútbol, ya que comprenden que su enfoque central está en ganar continuidad en un FC Köln comprometido con la permanencia en la Bundesliga.

Felipe Chávez llegó al FC Köln en condición de préstamo desde el FC Bayern. - Crédito: Difusión

De eso se ha referido Jean Ferrari en una entrevista concedida al programa Primer Toque: “Ha pedido la autorización. Él está encantado de estar en la selección peruana, pero obviamente, hoy el tema de participar, de jugar, de tener minutos en su equipo lo va a hacer evidentemente que se potencie”.

“Entonces se entendió perfectamente. Así que, en ese sentido, no vamos a entrar en ningún tipo de polémica, porque es un tema natural dentro del fútbol”, zanjó el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol.

El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol ha indicado que 'Pippo' se siente muy cómo con la selección nacional, pero hoy en día su prioridad es levantar el mal momento del FC Colonia. | VIDEO: Primer Toque

Misión salvación

Aunque Felipe Chávez no es de las partidas del FC Köln, sigue siendo considerado un futbolista distinto a comparación del resto. De ahí que el peruano haya optado por quedarse con los suyos para contribuir en el bien común: mantener la categoría de la Bundesliga a poco del cierre de la temporada.

Actualmente, el conjunto del Rin-Ruhr está con el agua al cuello al estacionarse en la décimo cuarta plaza de la clasificación con 25 unidades, a solo cuatro puntos de diferencia del Wolfsburg, el penúltimo en condenarse con la caída a la 2. Bundesliga.

Felipe Chávez debutó contra el RB Leipzig. - Crédito: FC Köln

El FC Köln cuenta aún con ocho examinatorios para puntuar, levantar cabeza y moral, y así despegar de la zona roja. Dentro de esos enfrentamientos tiene tres lances fundamentales contra oponentes que coquetean con el descenso: Werder Bremen, St. Pauli y Heidenheim.

Consignar que ‘Pippo’, de 18 años, tan solo ha jugado 13′ minutos desde que llegó como refuerzo a Geißbockheim, en febrero, en calidad de préstamo del FC Bayern. Aun así, las autoridades de la institución están absolutamente convencidas en ejercer la compra de su carta pase.

'Pippo', de 18 años, realizó varios ejercicios en espacios reducidos e incluso marcó un gol. | VIDEO: comeonfccom