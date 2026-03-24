Dirigente de Nacional de Uruguay admitió estar “conforme” del grupo con Universitario, pero advirtió: “El fútbol peruano subió a otro nivel”

Dirigente de Nacional de Uruguay admitió estar “conforme” del grupo con Universitario, pero lanzó advertencia.

Universitario de Deportes ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores 2026. El sorteo lo ubicó en el grupo B junto a Nacional de Uruguay, Deportes Tolima de Colombia y Coquimbo Unido de Chile. Desde el primer análisis, el cuadro ‘charrúa’ se perfila como el adversario con mayor experiencia internacional, aunque su directiva mantiene la cautela y descarta cualquier exceso de confianza.

Según su vicepresidente, Flavio Perchman, los cuatro equipos llegan al torneo en condiciones similares y nadie puede subestimar a un rival. “Nosotros quedamos conformes con el grupo. Estamos en un momento que creo que, como Universitario, tampoco es muy agradable. No estamos en condiciones de subestimar absolutamente a nadie. Un grupo en el que no hay argentinos ni brasileros, generalmente, a priori, para nosotros es un buen grupo”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Estudio Fútbol.

El dirigente destacó su conocimiento sobre la ‘U’ por su trayectoria como empresario deportivo, asegurando estar familiarizado con la historia y la actualidad del club peruano. “Yo fui empresario deportivo durante 25 años, o sea que tengo bastante conocimiento del fútbol. Los últimos dos grandes técnicos son amigos: el ‘profe’ Fossati y Gregorio Pérez”, afirmó.

Jorge Fossati, parte de la historia grande de Universitario. - créditos: Universitario

El grupo B representa un reto para todos los equipos involucrados. Nacional llega con la experiencia acumulada en torneos internacionales, pero en la décima ubicación del campeonato local. En tanto, Universitario intentará consolidar su proyecto deportivo tras sus recientes incorporaciones y su apuesta por el protagonismo en el continente. Deportes Tolima y Coquimbo Unido buscarán sorprender y avanzar en una zona donde el margen para el error es mínimo.

Directivo de Nacional de Uruguay sobre el fútbol peruano

Flavio Perchman analizó el desarrollo del fútbol peruano y subrayó el impacto de la inversión de los clubes en el crecimiento reciente del torneo local. “Yo lo que veo en Perú es que algunos equipos empezaron a hacer inversiones. Por ejemplo, Girotti era un jugador que era impensado que pudiera ir a Perú en un determinado momento. Incluso la repatriación de Zambrano y de Advíncula. Entonces, me parece que son todos elementos que los hacen equipos con otro potencial”, afirmó.

El dirigente de Nacional advirtió un cambio de dinámica en el mercado peruano, que ha pasado de ser considerado menos competitivo a posicionarse como una liga atractiva en Sudamérica. “Me parece que empezó a ser más competitivo. Yo creo que antes con Venezuela y Bolivia eran un poco los rezagados en cuanto al nivel de jugadores que llegaban. Ahora me parece que Perú se separó de Venezuela y Bolivia y subió a otro nivel”, opinó.

Entre los futbolistas peruanos que más admira, Perchman elogió a Luis Advíncula, quien ha desarrollado una carrera internacional en Argentina y España. “Toda la vida me encantó Advíncula, siempre me gustó mucho. Desde que lo conocí, incluso cuando lo vi en Newell’s, en Rayo hizo grandes temporadas y después cuando vino a Boca”, comentó.

Flavio Perchman, vicepresidente del club uruguayo, habló del grupo que integra con la 'U' y del crecimiento del fútbol peruano. (Video: A Presión / Estudio Fútbol)

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026

- Fecha 1: Deportes Tolima vs Universitario (martes 7 de abril / estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué / 21:00 horas)

- Fecha 2: Universitario vs Coquimbo Unido (miércoles 15 de abril / estadio Monumental / 21:00 horas)

- Fecha 3: Universitario vs Nacional (miércoles 29 de abril / estadio Monumental / 21:00 horas)

- Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario (jueves 7 de mayo / estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo / 19:00 horas)

- Fecha 5: Nacional vs Universitario (miércoles 20 de mayo / estadio Gran Parque Central de Montevideo / 17:00 horas)

- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / estadio Monumental / 19:30 horas)