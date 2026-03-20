DT de Coquimbo valora el Grupo B de Copa Libertadores que comparte con Universitario: “Aceptable, no accesible”

DT de Coquimbo Unido se refirió al Grupo B que comparte con Universitario de Deportes en la Copa Libertadores. Crédito: Photosport.

Universitario de Deportes quedó emparejado en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. La escuadra peruana competirá por un boleto a octavos de final con Nacional de Uruguay, Deportes Tolima de Colombia y Coquimbo Unido de Chile. Tras el sorteo en Paraguay, el DT del equipo chileno ofreció su lectura de sus rivales en el certamen más relevante del continente.

Hernán Caputto señaló en diálogo con ‘ESPN’ que conversó con sus jugadores y los dirigentes del ‘pirata’ luego del sorteo en la sede de la Conmebol. “Es un grupo aceptable y no accesible, pues de la misma manera te pueden ver los demás”, concedió el entrenador del actual campeón del fútbol chileno.

El nacido en San Antonio de Giles hace 51 años compartió su alivio porque su equipo no realizará trayectos tan largos. “Al ver la logística y los horarios y el único viaje más complicado es ir a Colombia y lo importante es que ya podemos pensar en algo tangible”, añadió.

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores. Crédito: X Universitario.

Para el extécnico de la U. de Chile el trayecto hasta Ibagué, para medirse ante Deportes Tolima, representa un desafío. El tiempo de viaje en avión desde la capital chilena hasta la colombiana es de seis horas más los 45 minutos del trayecto de Bogotá hasta Ibagué. Por otro lado, los viajes a Lima (casi cuatro horas) y Montevideo (dos horas y 15 minutos) son más llevaderos.

“Jugar en Copa Libertadores y representar al país es lo máximo. Y desde el año 1992 que no estamos en la Copa y hay ansiedad y algarabía. Me siento con ganas de entregar todo lo que sé para hacer un buen torneo”, sumó Caputto, DT del conjunto del norte chico de Chile, que aún no hace pie en el torneo local.

Temporada irregular del ‘pirata’

Coquimbo Unido presenta una actualidad incierta en el arranque de temporada. El cuadro ‘pirata’ no logra consolidar su juego y ocupa la onceava posición de la tabla. Tras siete jornadas disputadas, el equipo apenas suma 9 puntos, una cifra que preocupa a su hinchada. La propuesta de Mario Caputto todavía no ofrece soluciones claras ante la falta de gol.

La ausencia de Cecilio Waterman pesa en el ataque. El panameño partió a la Universidad Católica y dejó un vacío difícil de llenar. A pesar de la llegada de Lucas Pratto, el ‘Oso’ todavía no alcanza su mejor nivel ni conecta con sus compañeros. El esquema ofensivo luce previsible y carece de la explosividad de la campaña anterior.

Coquimbo Unido no levanta cabeza en el torneo chileno. Crédito: Instagram Coquimbo.

El panorama empeoró en la última fecha del torneo. Coquimbo Unido sufrió una dura derrota, la cuarta, en casa frente a la Universidad de Chile. Los ‘azules’ aprovecharon las licencias defensivas del local y se llevaron los tres puntos del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Cómo marcha Universitario de Deportes en la Liga 1?

Universitario de Deportes atraviesa un inicio de temporada con altibajos en la Liga 1 2026. Tras mantener un invicto de cinco jornadas —producto de tres triunfos y dos empates como visitante—, el equipo sufrió un duro revés en la altura de Andahuaylas. En aquel encuentro, Los Chankas castigaron con contundencia los errores defensivos del esquema de Javier Rabanal, dejando en evidencia las falencias del conjunto crema.

No obstante, el cuadro estudiantil logró recuperar el paso al vencer a un aguerrido UTC en el Estadio Monumental. Gracias a las anotaciones de sus principales referentes ofensivos, Lisandro Alzugaray y Álex Valera, la ‘U’ obtuvo tres puntos vitales para calmar las aguas y seguir trabajando en la consolidación de una idea de juego que todavía genera dudas en su ejecución.

El volante argentino abrió el marcador en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Transcurridas siete fechas del Torneo Apertura, el actual tricampeón peruano se ubica en la tercera casilla con 14 puntos. La tabla de posiciones es liderada por Alianza Lima con 17 unidades, mismo puntaje que ostenta Los Chankas, quienes se mantienen como los escoltas inmediatos en este arranque del campeonato.