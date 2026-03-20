Rivales de Universitario en la Copa Libertadores 2026: los ‘cremas’ quedaron en el Grupo B del torneo Conmebol

Universitario de Deportes debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Crédito: X Universitario.

Universitario de Deportes se alista para estrenarse por tercera edición al hilo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La escuadra de Odriozola asumirá el desafío de compaginar el torneo internacional con el torneo doméstico, donde marcha en la tercera casilla y está a puertas de un duelo crucial ante el clásico Alianza Lima. De momento, ya conoce a sus rivales en la ‘gloria eterna’.

Rivales de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El sorteo ubicó a Universitario de Deportes en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los ‘cremas’ medirán fuerzas ante Nacional de Uruguay (cabeza de serie), Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores. Crédito: X Universitario.

¿Cómo marcha Universitario de Deportes en la Liga 1?

Universitario ha iniciado la temporada en la Liga 1 de forma irregular. El invicto le duró las cinco primeras jornadas (tres victorias y dos empates, ambas fuera de casa) hasta que visitó la altura de Andahuaylas y se encontró con la eficacia de Las Chankas, que desnudó y capitalizó los yerros de los dirigidos por el español Javier Rabanal.

El conjunto estudiantil se reencontró con la victoria ante el combativo UTC, que no puso las cosas nada fáciles en el Estadio Monumental. Los goles de Lisandro Alzugaray y Álex Valera, los artilleros del equipo, sellaron una victoria urgida y necesaria para renovar la confianza en el camino hacia un estilo de juego que aún no se consolida.

Luego de siete fechas disputadas en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el vigente tricampeón del fútbol peruano marcha en la tercera posición del primer certamen del año con 14 unidades. El líder es Alianza Lima con 17 puntos, las mismas que registran Los Chankas, escolta.

Tabla de posiciones de Liga 1 2026 tras la fecha 7 del Torneo Apertura.

¿Cómo le fue a Universitario de Deportes en la última Copa Libertadores?

Universitario se presentó en la fase de grupos bajo la dirección técnica de Fabián Bustos y terminó su participación con Jorge Fossati en el banquillo. El conjunto capitalino fue de menos a más y aunque pasaron tres comandos técnicos distintos en seis encuentros, selló su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de 15 años.

Pese a las dos derrotas iniciales, la ‘U’ se repuso gracias a un revitalizadora victoria en Guayaquil ante Barcelona gracias al solitario testarazo de Edison Flores. En Lima, repartió puntos con Independiente del Valle para luego volver a vencer al ‘ídolo’ y asegurar presencia internacional pase lo que pase en la última jornada.

La escuadra limeña se presentó en un Estadio Monumental de Núñez colmado para buscar el pase a octavos y lo consiguió. Los dirigidos por Marcelo Gallardo se adelantaron con un tanto de Facundo Colidio, pero un derechazo de Jairo Concha selló la clasificación e instaló a los ‘cremas’ dentro de los 16 mejores del torneo.

El volante puso el empate en Buenos Aires. (Video: ESPN)

El poderoso Palmeiras de Brasil se interpuso en el camino de Universitario. El ‘verdao’ se dio un festín en el Monumental de Lima y aseguró la serie con un contundente 4-0. El 0-0 en Sao Paulo cerró una participación de contrastes para el elenco ‘merengue’.