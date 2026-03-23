Rijeka de Alfonso Barco fue goleado por Gorica y puso en peligro su clasificación a la Conference League

Alfonso Barco, titular los 90 minutos y amonestado en el final, vive jornadas de altísima exigencia tras la goleada sufrida ante HNK Gorica; la clasificación internacional depende de sus próximas actuaciones (Facebook / nk.rijeka)

No la vio venir. Y es que la goleada recibida por el HNK Rijeka en su visita al HNK Gorica alteró el panorama del club croata en la liga doméstica y puso en tensión la continuidad de su presencia internacional. El peruano Alfonso Barco, de 22 años, completó los 90 minutos del partido y fue amonestado en los tramos finales del compromiso, en una jornada que coincidió con su reciente convocatoria a la Selección Peruana absoluta.

El resultado, que se produjo cuando restan pocas jornadas para el desenlace del campeonato, dejó a Rijeka en la tercera posición con 38 puntos, tan solo uno por encima del Varazdin y dos sobre Istral y Slaven, equipos que buscan arrebatarle el último cupo a la próxima Conference League. El líder del torneo, Dinamo, suma 63 unidades, seguido por Hajduk con 53, según el portal especializado Fútbol Satélite.

La derrota ante Gorica complica el futuro internacional del Rijeka

La caída en Gorica reconfigura el panorama del Rijeka, que pierde margen de error y queda obligado a sumar en las últimas jornadas para sostener su lugar internacional. (Facebook / nk.rijeka)

El enfrentamiento en el estadio de Gorica estuvo marcado por la contundencia ofensiva del equipo local. Ante Erceg abrió el marcador a los 12 minutos y, en la segunda mitad, Bruno Bogojević fue protagonista con tres goles consecutivos, anotados a los 52, 70 y 76 minutos, respectivamente. Esta derrota no solo afectó la moral del plantel dirigido por el croata Sergej Jakirović, sino que también alteró el equilibrio en la tabla de posiciones, acercando a sus perseguidores directos.

El HNK Rijeka, que en la temporada vigente participó en la Conference League 2025-26 y fue eliminado en octavos de final frente al Racing de Estrasburgo, ahora enfrenta la necesidad de sumar puntos en cada encuentro restante para asegurar su clasificación a la próxima edición del certamen continental. El siguiente compromiso será ante Slaven Belupo, rival directo en la disputa por los puestos europeos.

Alfonso Barco: su primera convocatoria a la selección absoluta

En medio de la presión por los resultados, Alfonso Barco recibe su primera convocatoria a la selección, en un momento clave que pone a prueba su madurez y rendimiento. (Facebook / nk.rijeka)

La reciente citación de Alfonso Barco a la Selección Peruana, dirigida por Mano Menezes, se produce en uno de los momentos de mayor exigencia de su carrera profesional. El mediocampista expresó, en conversación con Fútbol Satélite, que la convocatoria oficial llegó tras varias semanas de mantenerse solo en la lista preliminar: “Siempre cuando uno es jugador profesional tiene la ilusión de representar a su país”, afirmó.

Barco compartió que fue felicitado por José Guillermo del Solar, exentrenador suyo en Universitario de Deportes. “Me escribió luego de enterarse de mi convocatoria. Me felicitó, me dijo que lo disfrute. Hablé con él”, detalló el futbolista sobre el mensaje recibido tras la publicación de la lista oficial de convocados.

En el partido ante Gorica, Barco actuó en el mediocampo durante los 90 minutos y recibió tarjeta amarilla a los 86. Su desempeño fue seguido tanto por la prensa local como por observadores de la selección nacional, quienes analizan sus posibilidades de contribuir en distintos roles tácticos.

Lo que Barco ve del fútbol peruano

Entre cambios de posición y exigencia táctica, Barco construye su crecimiento en Europa, con una mirada crítica sobre lo que necesita el futbolista peruano. (Facebook / nk.rijeka)

La experiencia de Barco en Europa ha estado marcada por la adaptación a diferentes posiciones dentro del campo, característica valorada por el comando técnico de la selección. “Por comodidad, ya sea de volante o defensa. En Ecuador jugué mucho de central y acá en Croacia lo he hecho en dos posiciones”, explicó el jugador, quien tiene contrato vigente con el HNK Rijeka por más de tres años.

Durante su diálogo con Fútbol Satélite, Barco ofreció su análisis sobre las virtudes y desafíos del futbolista peruano: “Al jugador peruano lo que menos le falta es técnica. Cuando demos esa importancia al tema mental y físico, vamos a poder competir con Ecuador, que tiene jugadores en las mejores ligas, y con Uruguay, que son países mucho más chicos que nosotros, pero creo que esa parte del futbolista está mucho más desarrollada”.

En relación con la posibilidad de disputar partidos en ciudades de altura con la selección, Barco respondió: “Escuché la posibilidad de jugar en altura y mi opinión es que si el objetivo es ganar, no se debería discutir la forma. Creo que el fútbol es de resultados y por el bien de la selección cualquier cosa”.

El próximo partido del HNK Rijeka será decisivo para el futuro internacional del equipo croata y, en paralelo, para el desarrollo profesional de Alfonso Barco, quien busca consolidar su lugar tanto en su club europeo como en la selección nacional.