La confesión de Alfonso Barco tras su primera llamada a la selección peruana: “Tuve un poco de ansiedad”

Tras años de espera y numerosas listas preliminares, Alfonso Barco fue incluido definitivamente en la convocatoria de Mano Menezes; el joven volante señaló el respaldo de su entorno y el rol de José Guillermo del Solar en su carrera (Instagram / alfonsobarcodel)

El mediocampista peruano Alfonso Barco vivió un momento trascendental al recibir su primera convocatoria oficial para integrar la Selección Peruana dirigida por Mano Menezes.

Su incorporación, tras varias temporadas en el fútbol europeo y una prolongada expectativa, representa la consolidación de un proyecto en el que la perseverancia resultó clave.

Barco, actualmente jugador del HNK Rijeka de Croacia, compartió cómo la noticia le generó emociones intensas, mencionando que la confirmación llegó por medio de redes sociales y que la ansiedad lo acompañó hasta el último instante.

A sus 22 años, el futbolista se posiciona como una de las apuestas renovadoras para el equipo nacional y valora el respaldo recibido tanto en Perú como en el extranjero.

La confirmación de un sueño largamente esperado por Barco

La convocatoria de Alfonso Barco a la Selección Peruana cerró años de espera, marcados por listas preliminares y la ilusión constante de representar al país. (Instagram / alfonsobarcodel)

Luego de aparecer en varias listas preliminares enviadas por la Federación Peruana de Fútbol a clubes internacionales, Alfonso Barco finalmente fue incluido en la convocatoria definitiva para los próximos compromisos del seleccionado nacional.

El propio Barco reconoció que el proceso estuvo marcado por la expectativa y la incertidumbre: “Ansiedad tuve un poco, en el buen sentido, porque hace buen tiempo recibía las reservas. Siempre cuando uno es jugador profesional tiene la ilusión de representar a su país”, declaró en entrevista para el programa Fútbol Satélite. La noticia de su convocatoria oficial llegó mediante publicaciones en plataformas digitales, lo que generó satisfacción tanto en el jugador como en su círculo más cercano.

Además, Barco recibió un mensaje personal de José Guillermo del Solar ‘Chemo’, quien fue una figura clave en su formación en Universitario de Deportes. El mediocampista relató: “Me escribió luego de enterarse mi convocatoria. Me felicitó, me dijo que lo disfrute. Hablé con él”. Esta interacción refuerza la influencia que su paso por el fútbol peruano sigue teniendo en su desarrollo, según detalló el medio Fútbol Satélite.

Barco y el desafío de consolidarse fuera del Perú

Desde su llegada al HNK Rijeka, Alfonso Barco ha enfrentado retos que fortalecieron su crecimiento competitivo. (Instagram / alfonsobarcodel)

La trayectoria de Barco en el exterior no ha estado exenta de desafíos. El futbolista explicó que su polivalencia le ha permitido adaptarse a distintas posiciones: “Por comodidad, ya sea de volante o defensa. En Ecuador jugué mucho de central y acá en Croacia lo he hecho en dos posiciones”, señaló al medio especializado. Esta capacidad es vista como un recurso táctico valioso para el comando técnico encabezado por Mano Menezes.

En su análisis sobre el fútbol peruano, Barco subrayó las fortalezas técnicas de los jugadores nacionales, pero también identificó áreas por mejorar. “Al jugador peruano lo que menos le falta es técnica. Cuando demos esa importancia al tema mental y físico, vamos a poder competir con Ecuador, que tiene jugadores en las mejores ligas, y con Uruguay, que son países mucho más chicos que nosotros, pero creo que esa parte del futbolista está mucho más desarrollada”, expresó en Fútbol Satélite. Actualmente, el mediocampista tiene contrato vigente por más de tres años con el HNK Rijeka y manifestó su deseo de consolidarse en el club croata, que históricamente facilita la proyección internacional de sus futbolistas.

Perspectivas sobre el equipo nacional y próximos retos

La llegada de Alfonso Barco a la Selección Peruana abre expectativas sobre su aporte bajo la dirección de Mano Menezes. (Instagram / alfonsobarcodel)

En relación a su arribo a la Selección Peruana, Barco admitió que todavía no ha conversado directamente con el director técnico Mano Menezes, aunque manifestó su entusiasmo por representar al país en cualquier posición que se le asigne: “No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero por el hecho de representar al Perú, en cualquier posición de verdad es cumplir un sueño”.

Consultado sobre la alternativa de disputar partidos en ciudades de altura, el futbolista adoptó una postura orientada a los resultados: “Escuché la posibilidad de jugar en altura y mi opinión es que si el objetivo es ganar, no se debería discutir la forma. Creo que el fútbol es de resultados y por el bien de la selección cualquier cosa”, puntualizó.

Con apenas 22 años, Barco se perfila como una de las novedades en la lista elaborada por Mano Menezes, con expectativas crecientes sobre su aporte a la selección nacional en las próximas jornadas internacionales.