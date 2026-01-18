Perú Deportes

Alfonso Barco llegó al HNK Rijeka motivado por una charla con José Guillermo del Solar: “Me sugirió probar suerte en Europa”

‘Fonchi’ se suma al vigente monarca del fútbol en Croacia después de cerrar un capítulo con Emelec. Una conversación con ‘Chemo’ y su padre, clave para que acepte la propuesta de los ‘blancos’

Alfonso Barco fichó por el campeón de Croacia motivado por José Guillermo del Solar. - Crédito: HNK Rijeka / GLR

El paso que ha realizado Alfonso Barco al unirse al HNK Rijeka refleja una clara intención de abrirse espacio en Europa. Aunque el destino es, cuanto menos, exótico por el nivel del fútbol en Croacia, hubo una razón detrás del movimiento y mucho ha tenido que ver un consejo de José Guillermo del Solar.

Durante su primer contacto con el área de prensa del club croata, ‘Fonchi’ explicó que tanto ‘Chemo’ como su padre lo motivaron a aceptar la curiosa propuesta tras encontrarse sin club. “Hablé mucho con ellos y les pedí consejos siempre que los necesitaba, todo para mejorar y ser mejor futbolista. Fueron ellos quienes me sugirieron probar suerte en Europa”, indicó.

Alfonso Barco en su primera sesión de fotos con el club campeón de la liga croata. - Crédito: HNK Rijeka

Establecerse en la Prva Hrvatska Nogometna Liga llena a Alfonso Barco de una alegría inconmensurable, dado que es ocasión ideal y propicia para despegar en su carrera después de un par de experiencias en Sudamérica con Emelec y Defensor Sporting.

El camino ha sido duro, pero estoy contento de estar aquí y de formar parte del equipo. Estoy muy motivado para empezar esta aventura”, dijo añadiendo que “sé que Rijeka ganó el campeonato la temporada pasada y que las expectativas son altas. Hablé con el entrenador y vi una oportunidad para mi carrera en todo esto”.

Por otro lado, Barco explicó cómo podrá aportarle un aspecto distinto al HNK Rijeka con sus características dentro del campo a lo largo de la temporada de defensa del título: “Creo que tengo un buen balón largo, además de un componente físico pronunciado”.

Y para demostrar su inmediata familiaridad con el campeonato reveló que “de niño seguí a la selección croata de fútbol. Muchos grandes jugadores han jugado y siguen jugando para Croacia. Conozco el Rijeka por el título de campeón de la temporada pasada y me motiva formar parte de ese equipo”.

Alfonso Barco es el último
Alfonso Barco es el último refuerzo. - Crédito: HNK Rijeka

