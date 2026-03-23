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Mr Peet lanzó potente indirecta a Paolo Guerrero tras su aparición como panelista en streaming: “No te distraigas de Alianza Lima que yo sé mucho de esto”

El periodista deportivo analizó la nueva faceta del ‘Depredador’ en el mundo digital y le pidió enfocarse en el cuadro ‘blanquiazul’, que lucha por la Liga 1 2026

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El periodista deportivo le mandó una advertencia al 'Depredador' para que se enfoque en Alianza Lima. (Video: Madrugol)

La trayectoria deportiva de Paolo Guerrero atraviesa un momento singular: el delantero afronta la que podría ser su última temporada como profesional en Alianza Lima y, a la vez, se encuentra entre los máximos artilleros del equipo en la presente Liga 1. En este contexto, el ‘Depredador’ ha sido centro del debate tanto por su desempeño en el campo como por su reciente incursión como panelista en el programa de streaming MVP de +QTV Network.

Esta doble faceta originó opiniones divididas sobre la conveniencia de su rol mediático, especialmente cuando el conjunto ‘victoriano’ lidera el Torneo Apertura y busca consagrarse campeón nacional tras tres años sin títulos. En ese sentido, Mr. Peet dirigió un mensaje público al veterano capitán.

El señalamiento del periodista deportivo se produjo en medio de una discusión creciente sobre el nivel de compromiso de los referentes del club. Su intervención se centró en la reciente participación del delantero junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, conductores de Enfocados, en el nuevo programa.

“Yo creo que hoy más que nunca, el equipo, el plantel, los jugadores más importantes, los referentes... Ojo, ustedes me van a entender. Y yo sé que me escuchan en Alianza. Los referentes, los líderes, además de todo el plantel, tienen que estar enfocados en el fútbol. Lo estoy diciendo ahora que hemos ganado”, dijo en primera instancia en su programa Madrugol.

Paolo Guerrero debutó como panelista
Paolo Guerrero debutó como panelista junto a Aldo Miyashiro en el programa MVP de +QTV Network. - captura: YouTube MVP

Durante su editorial, Mr. Peet insistió en la necesidad de priorizar el objetivo deportivo de Alianza Lima: “Este equipo, esta institución, en esta temporada, tiene que estar enfocado en un solo objetivo. No te distraigas, que yo sé mucho de esto. De este terreno, el cual yo estoy pisando ahorita, sé mucho. Yo sé el estrés que genera. Así que hay que enfocarnos en el fútbol”. Al subrayar la palabra “enfocado”, el periodista hizo alusión al nombre del programa que protagonizan Farfán y Guizasola, y remarcó la importancia de mantener la concentración plena en la competencia.

La advertencia de Peter Arévalo no se limitó al plano individual y advirtió sobre el riesgo de que la exposición mediática trascienda el ámbito deportivo: “No te olvides que este terreno es de analistas y comentaristas de aire acondicionado. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras. No des motivos. Yo creo que la gente ha entendido de lo que estoy hablando. El mensaje está clarito. Y lo estoy diciendo en ganadora para que no digan ‘¿y por qué en su momento no hablaste?’. No, lo estoy diciendo en ganador. Enfoquémonos en el fútbol para evitar malos entendidos”.

La repercusión de las declaraciones se sintió tanto en el entorno de Alianza Lima como entre los hinchas. La directiva y el comando técnico mantienen como prioridad el rendimiento colectivo, conscientes de las exigencias de un club que busca recuperar protagonismo nacional.

Paolo Guerrero suma tres anotaciones
Paolo Guerrero suma tres anotaciones con Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. - créditos: @redalianza

Paolo Guerrero sobre su ausencia en la selección peruana

La exclusión de Paolo Guerrero en la última convocatoria de la selección peruana generó interrogantes entre los medios deportivos. Consultado sobre el tema, el delantero respondió: “¿Es broma? Pero, ¿cuántas veces lo he dicho? Yo estoy feliz de que muchos chicos nuevos estén en la selección y yo soy un hincha más. Amo mi Perú y voy a hacer todo lo posible para que mis compañeros, sobre todo con los que están acá (en Alianza Lima), lleguen muy bien, se sientan muy bien y hagan un buen trabajo en la selección porque representa a nuestro Perú”.

El artillero de 42 años aprovechó el espacio para enviar un mensaje de respaldo a los nuevos integrantes de la ‘bicolor’. “Yo espero que ustedes (periodistas) no maten a los compañeros, si es que no sacan un resultado positivo. Espero que hagan críticas constructivas, que ayuden a estos nuevos jóvenes a que se sientan bien, que cada vez se superen, que son los que nos van a representar en los próximos años en la selección”.

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