Paolo Guerrero reveló por qué no pateó penal ante 2 de Mayo y lanzó irónico mensaje a la prensa: “Ustedes son los sabios del fútbol”

El 'Depredador' expresó sus sensaciones luego de que el cuadro 'blanquiazul' quede fuera del torneo de Conmebol. (Video: Inka Digital TV)

El estadio Alejandro Villanueva fue escenario de una noche de alto voltaje para Alianza Lima, que igualó 1-1 ante 2 de Mayo de Paraguay y quedó eliminado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El equipo ‘blanquiazul’ no logró revertir la serie y la afición terminó con sentimientos encontrados. En el momento más decisivo del partido, Paolo Guerrero, capitán y máximo referente, decidió no ejecutar un penal clave y cedió el disparo a Eryc Castillo, quien falló el tiro.

Dicha acción generó múltiples críticas hacia el delantero peruano por no asumir la responsabilidad que se espera de un futbolista con su experiencia internacional y jerarquía de capitán. Tras el pitazo final, el ‘Depredador’ afrontó las preguntas de la prensa y dejó declaraciones que alimentaron el debate sobre el presente del club y su liderazgo.

“Fue un golpe duro. Creo que no supimos manejar el resultado ni la ventaja. Infelizmente, rápidamente vino el penal que me complicó”, reconoció en zona mixta.

El atacante nacional sorprendió con su declaración al explicar por qué no tomó el balón para la ejecución desde los 12 pasos: “¿El penal? No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. Yo creo que la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste, pero asumo la responsabilidad”.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Asimismo, Guerrero Gonzales fue consultado sobre quién debía ser el responsable por la alineación y el rendimiento del equipo. “¿Hay algún culpable desde tu punto de vista?”, respondió, trasladando la pregunta al periodista. Cuando se le insistió en el tema, sostuvo: “Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Somos un grupo y todos tenemos que poner la cara, creo que lo más común, no entiendo por qué me preguntan...”.

Paolo Guerrero sobre si Alianza Lima fracasó en Copa Libertadores 2026

La eliminación del certamen continental reavivó el debate sobre el significado del resultado para la historia reciente de Alianza Lima. “¿Cómo calificas la eliminación? Durísima. Creo que no esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Paraguay. Es muy duro, inexplicable. Pero tenemos una temporada todavía por delante y levantar cabeza, porque ya el sábado tenemos otro partido”, dijo Paolo Guerrero.

Sobre si este resultado adverso representa un fracaso, el artillero fue tajante: “Yo no puedo decir que es un fracaso porque tenemos todavía una temporada por delante. Imagínense que nosotros, como los jugadores, paremos todo y dejemos que los rivales sean campeones del campeonato. Tenemos que continuar trabajando, corregir los errores. El sábado tenemos un partido importante donde necesitamos ganar y sacar los tres puntos”.

El lamento de Paolo Guerrero tras la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026. - créditos: Pase Filtrado

Guerrero también reflejó la frustración interna: “Todo el mundo terminó frustrado, evidentemente todo el mundo termina frustrado. Los jugadores lo sentimos mucho. Creo que dimos la vida dentro del campo, independientemente si se jugó bien o no. Creo que eso lo califica el hincha. Nosotros dentro del campo teníamos que dar la vida. Es muy triste por la situación, el no pasar nos deja a todos así”.

Paolo Guerrero lanzó sarcástico comentario contra la prensa

El cierre de la serie ante 2 de Mayo también dejó escenas de tensión entre Paolo Guerrero y los periodistas presentes en Matute. El capitán de Alianza Lima eligió el sarcasmo y la ironía para responder a preguntas sobre el funcionamiento del equipo. “¿Futbolísticamente cómo nos encontramos? No sé, es una evaluación que ustedes tienen que hacer. Nosotros damos la vida, corremos, metemos. Al final el análisis quien los hace es ustedes, que al final son los sabios del fútbol”, apuntó.

La interacción subió de tono con la consulta sobre los objetivos del club tras la eliminación: “¿Para limpiar este momento es el título? Pero es el objetivo de Alianza siempre. No entiendo por qué me preguntas si el objetivo es el título. Alianza pelea siempre el título, no entiendo tu pregunta”.