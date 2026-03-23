El debut de Paolo Guerrero como panelista en streaming divide a los hinchas de Alianza Lima: “No te distraigas, enfócate en fútbol”

El goleador sorprendió al unirse como copresentador en MVP junto a Aldo Miyashiro, pero su jugada mediática desató opiniones encontradas sobre si esto afecta su enfoque en el fútbol y su desempeño con Alianza Lima (YouTube / +QTV Network / MVP)

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, incursionó el 21 de marzo en el universo del streaming deportivo como copresentador de MVP, espacio digital promovido por María Pía Copello y transmitido por +QTV. Guerrero compartió pantalla con el conductor Aldo Miyashiro y, en su debut, entrevistó a los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

La participación del goleador en este formato despertó expectativa en redes sociales, pero también desató un encendido debate sobre su concentración futbolística en una etapa crucial para el club.

En su estreno como panelista, Paolo Guerrero fue el centro de una controversia que expuso la tensión entre su faceta mediática y sus responsabilidades deportivas. Según cifras de esta temporada, el ‘Depredador’ ha anotado tres tantos en nueve encuentros de la actual temporada de la Liga 1, sin registrar goles en Copa Libertadores, lo que alimentó la percepción de que sus compromisos externos podrían estar afectando su rendimiento.

El periodista Peter Arévalo, criticó abiertamente al delantero en el programa ‘Madrugol’, al afirmar: “Los referentes, los líderes, tienen que estar enfocados en el fútbol. Esta institución, esta temporada, tiene que estar enfocada en un solo objetivo. No te distraigas, sé el estrés que genera, así que hay que enfocarnos en el fútbol, porque no te olvides que este terreno es de periodistas y analistas de aire acondicionado. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras”.

Debate sobre la continuidad de Guerrero y el próximo clásico

A puertas del clásico, la figura de Guerrero divide opiniones: su continuidad en el once genera discusión en un momento clave para las aspiraciones del equipo. (YouTube / +QTV Network / MVP)

El desempeño de Guerrero en las últimas fechas motivó que un sector de la hinchada blanquiazul, respaldado por algunos analistas deportivos, solicitara que el delantero sea suplente en el clásico frente a Universitario de Deportes, programado para el 4 de abril en el Estadio Monumental.

De acuerdo con las redes sociales, y el propio Arévalo, varios aficionados consideran que la defensa rival podría superar físicamente al atacante y sugieren como alternativas a Luis Ramos o Federico Girotti para la alineación titular. La propuesta busca preservar a Guerrero como posible revulsivo en la segunda mitad del partido.

La preocupación de los seguidores se intensificó luego de la victoria de Alianza Lima por 2-0 frente a Juan Pablo II, resultado que permitió al equipo mantenerse en la cima de la tabla junto a Los Chankas. Bajo la dirección de Pablo Guede, el club ha consolidado un esquema táctico que prioriza la disciplina y la concentración, factores que parte de la afición considera innegociables en el contexto actual.

Los mensajes de Paolo Guerrero y Ana Paula

La incursión mediática de Guerrero coincide con un momento personal delicado, donde su exposición fuera del campo también alimenta el debate sobre su presente. (YouTube / +QTV Network / MVP)

El debut de Guerrero en MVP coincidió con momentos personales complejos, tras la reciente ruptura mediática con la modelo brasileña Ana Paula Consorte. Durante la jornada de su estreno en el programa digital, el futbolista compartió en Instagram un mensaje introspectivo: “Necesitamos equilibrar lo que sentimos, lo que entregamos y lo que toleramos”. La publicación fue retirada poco después pero generó comentarios entre sus seguidores, quienes interpretaron el mensaje como una referencia al proceso personal que atraviesa el jugador.

Por su parte, Consorte publicó en sus redes sociales: “No necesitas moldearte para encajar en un lugar del que Dios ya te ha sacado… solo tienes que ser fiel a lo que escuchaste de Él”. El intercambio de publicaciones de tono espiritual entre ambos fue seguido con atención, alimentando la conversación en torno a las circunstancias personales y profesionales de Guerrero.

Detalles del programa MVP y reacciones en redes

El debut de MVP marcó el inicio de una nueva faceta para Guerrero, que no pasó desapercibida en redes, donde su participación dividió a la audiencia. (YouTube / +QTV Network / MVP)

El formato de MVP consiste en entrevistas informales a figuras relevantes del deporte nacional, bajo la conducción conjunta de Guerrero y Miyashiro. El primer episodio, emitido por +QTV a las 20:00 horas, tuvo como invitados a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Miyashiro expresó al aire: “¡Qué alegría, una temporada con Paolo Guerrero! Esto se llama MVP”, mientras Guerrero, en tono distendido, bromeó: “Hoy vamos a estar con unos galácticos de primera, unos bravos, que se van a poner en el satélite. Se han comido un payaso”.

La propuesta de MVP, impulsada por María Pía Copello, aspira a posicionarse como referencia en la agenda del streaming deportivo. Las primeras reacciones en redes sociales oscilaron entre el reconocimiento a la figura de Guerrero y las críticas sobre su falta de experiencia frente a cámaras. Un usuario destacó: “Como animador es un buen capitán histórico de Perú”, mientras que otros señalaron la necesidad de mayor preparación para desenvolverse en el ámbito mediático.

Al cierre de la octava jornada, Alianza Lima mantiene la punta de la Liga 1, en un escenario donde la exposición pública de su máximo referente coincide con el desafío de sostener el rendimiento deportivo y la cohesión del plantel.