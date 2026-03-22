“Universitario tiene demasiada banca y Regatas Lima es el mismo equipo”, el contundente comentario de Darlevis Mosquera tras victoria chorrillana

La central colombiana hizo análisis sobre el triunfo de las chorrillanas ante las 'cremas'. (Video: Latina Deportes)

Regatas Lima superó con lo justo a Universitario de Deportes en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026 y forzó un ‘extra game’ que definirá al próximo semifinalista. El cuadro chorrillano se impuso en un partido de máxima exigencia, en el que la solidez del grupo y la respuesta en los momentos determinantes marcaron la diferencia, mostrando una mejor imagen con respecto al primer compromiso.

Darlevis Mosquera explicó el contexto del triunfo con un contundente comentario en diálogo con Latina Deportes. “Muy difícil jugar contra Universitario. Es un equipo demasiado fuerte, tiene demasiada banca y de una u otra forma nosotras somos las mismas, como quien dice. Pero bueno, se demostró que Regatas está pa largo”, expresó en primera instancia.

Sobre la preparación previa, la central detalló la mentalidad con la que el equipo salió al campo: “Teníamos que salir a ganar, a jugar lo que sabemos hacer, y yo creería que lo demostramos, aunque nos fuimos un poquito largo al quinto set, pero lo sacamos”.

La voleibolista colombiana también destacó la importancia del trabajo semanal y la charla con el entrenador Horacio Bastit: “Más que la confianza, es entrenar lo que en el primer partido nos costó, por ejemplo, el bloqueo, un poco más de ataque, un poco más de defensa, y de una u otra forma se vio reflejado”. Y es que Regatas Lima superó los 15 puntos de bloqueo, un aspecto que resultó determinante y que había sido una de las prioridades en los entrenamientos.

Darlevis Mosquera es una de las jugadoras más destacadas de Regatas Lima, que quiere el título de la Liga Peruana de Vóley 2026. - créditos: Regatas Lima

Consultada sobre la esencia de Regatas Lima y la importancia del bloqueo, Darlevis Mosquera subrayó: “Exactamente. De una u otra forma, lo entrenamos en la semana, nos fue bien en el entrenamiento y está todo reflejado”.

En cuanto a las expectativas para el ‘extra game’, la jugadora de 24 años fue contundente: “Igual, salir a jugar y a ganar”. El plantel apuesta a la unión y la resiliencia para sostener la exigencia física y mental, en una serie que se ha convertido en una verdadera prueba para ambos equipos.

Declaraciones de Barbie Frangella

Por otra parte, Barbie Frangella también compartió su mirada sobre el triunfo ‘regatino’ y la forma en que lograron sobreponerse a las dificultades respecto al duelo de ida: “No tengo palabras (risas). Emocionante y la verdad que feliz. Esto es vóley y qué lindo poder jugarlo así. Sobre todo, creo que hubo un cambio del equipo de actitud, en la semana es algo que trabajamos un montón, charlamos mucho y se vio en la cancha. Más allá de los sets que no anduvimos, pudimos salir adelante y levantar cada punto como si fuera el último”.

La armadora argentina reconoció el valor de la unión de Regatas Lima en una temporada compleja. “Sí, la verdad que disfrutando mucho más allá del bien y el mal. Lo sufrimos mucho en la temporada. Fue una temporada bastante difícil y creo que en estos momentos es cuando hay que estar más fuerte de la cabeza y más unidas como grupo. La verdad que al sentirme con un grupo más unido, también lo pude disfrutar más”, indicó.

Las chorrillanas superaron 18-16 y lograron el 'extra game' para definir al rival de San Martín - Crédito: Latina.

Sobre lo que genera este triunfo de cara al ‘extra game’, Frangella remarcó: “Muchísimo, pero a descansar y el lunes volver a pensar en lo que tenemos que hacer el miércoles, porque creo que es paso a paso. Este era el primer paso y ahora nos toca el miércoles darlo todo y ganar”.

¿Cuándo se jugará el ‘extra game’ entre Regatas Lima y Universitario?

El ‘extra game’ que definirá el pase a semifinales entre Regatas Lima y Universitario se disputará el miércoles 25 de marzo en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador, con horario por confirmar. El equipo ganador enfrentará al vencedor del cotejo entre Alianza Lima y Deportivo Soan.