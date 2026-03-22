La fuerte advertencia de Pablo Guede a Paolo Guerrero por su comportamiento en Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Esto porque el delantero viene quejándose de la marca personal de Paolo Fuentes - Crédito: L1MAX.

El sábado 21 de marzo, Alianza Lima enfrentó a Juan Pablo II por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el estadio Alejandro Villanueva. Durante la primera parte, el entrenador ‘blanquiazul’, Pablo Guede, llamó la atención a Paolo Guerrero y le hizo una severa advertencia por su comportamiento en el campo de juego.

A los 20 minutos, Guede detuvo a Guerrero durante una pausa en el juego y lo llamó a la zona técnica. El capitán de Alianza se acercó a la línea lateral, donde el entrenador le habló cubriéndose la boca para evitar que los micrófonos registraran la conversación, a diferencia de situaciones anteriores.

Ambos intercambiaron palabras y, tras la charla, Guerrero regresó al partido, mientras Guede permaneció atento desde el área técnica. La advertencia del técnico estuvo motivada por la actitud que el delantero venía mostrando en el terreno de juego.

La fuerte advertencia de Pablo Guede a Paolo Guerrero en Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026.