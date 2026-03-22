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Horacio Bastit eufórico tras triunfo de Regatas Lima sobre Universitario: “Sacamos el temperamento que no tuvimos en el primer partido”

El técnico del cuadro chorrillano señaló la clave para la victoria contra el elenco ‘merengue’, haciendo una autocrítica y poniendo la mira en el ‘extra game’

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El DT argentino hizo autocrítica y valoró el triunfo de las chorrillanas contra la 'U'. (Video: Latina Deportes)

Regatas Lima ofreció una imagen renovada frente a Universitario y logró una victoria por 3-2, con parciales de 19-25, 28-26, 18-25, 25-21 y 16-18, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026. Este resultado obliga a disputar un partido definitorio para establecer qué equipo avanzará a las semifinales del campeonato. El equipo dirigido por Horacio Bastit revirtió la derrota sufrida en la ida y recuperó la solidez en los momentos clave, aspecto que había estado ausente en el primer encuentro de la serie.

El entrenador argentino valoró el temperamento exhibido por su equipo y el cambio de actitud respecto a la primera presentación. “Era mejor terminarlo en cuatro, pero no se dio. Lo bueno es que mantuvimos la cabeza fría en el ‘tie break’, en los momentos difíciles. El equipo sacó temperamento, que era lo que no habíamos mostrado el primer partido. Jugamos muy mal, tuvimos muy mal carácter, no jugamos como se debe jugar esta instancia”, fueron sus primeras palabras para Latina Deportes.

El técnico puntualizó que la clave estuvo en las modificaciones tácticas y en la capacidad del grupo para sostener la intensidad durante todo el partido. “¿Regatas superó los 15 puntos de bloqueo? Nosotros hicimos unos cambios que fueron visibles: invertimos las centrales e invertimos las puntas, y nos resultó bien porque habíamos tenido malos rendimientos en el primer partido. Eso no significa que sea una receta de triunfo. Había que sacar bien, había que jugar bien todo el partido y estuvimos consistentes durante todo el encuentro".

Celebración de Regatas Lima tras
Celebración de Regatas Lima tras vencer a Universitario en la vuelta de los cuartos de fina de la Liga Peruana de Vóley 2026. - créditos: Liga Peruana de Vóley

Horacio Bastit también mencionó el aspecto anímico y la mentalidad con la que salieron a disputar este segundo encuentro, subrayando la importancia de afrontar los partidos de eliminación directa con otra actitud: “Sí, lo hablamos, inclusive hoy en el vestuario. Al margen de la parte táctica, había que jugar la instancia como se debe jugar una instancia de ‘play off’ y de ‘mata mata’, como dicen acá. Así que hoy el equipo tuvo carácter y jugó bien”.

Respecto a la preparación para el partido definitorio, el estratega de 65 años detalló la planificación del plantel: “Vamos a entrenar normalmente como hacemos siempre. Mañana (hoy) el equipo descansa, y lunes y martes entrenamos. Ahora en marzo, lo que suspendemos en el ‘playoff’ es el doble turno, así que entrenamos normalmente”.

Declaraciones de Rachell Hidalgo tras triunfo de Regatas Lima sobre Universitario

Rachell Hidalgo, una de las jugadoras destacadas de Regatas Lima, expresó su satisfacción por el resultado y el esfuerzo colectivo: “Es una adrenalina totalmente abrupta. Realmente estoy muy feliz por el resultado de hoy, hemos trabajado muy duro en la semana para sí o sí salir adelante”.

Consultada sobre el carácter del equipo, la líbero consideró que la esencia del elenco ‘celeste’ se reflejó en la cancha, aunque dejó en claro que el grupo todavía puede alcanzar un nivel más alto. “Sí y creo que todavía podemos dar mucho más. Para eso seguimos trabajando y tenemos que unirnos más como equipo”, precisó.

Las chorrillanas superaron 18-16 y lograron el 'extra game' para definir al rival de San Martín - Crédito: Latina.

Sobre el partido extra que definirá al semifinalista, Hidalgo manifestó su deseo de afrontar el desafío cuanto antes: “Obvio. Realmente vamos a trabajar los pocos días que nos quedan para eso y darlo todo porque queremos entrar a semifinales”.

El desempate entre Regatas Lima y Universitario del miércoles 25 de marzo será el último capítulo de una serie que ha mostrado paridad y exigencia, y definirá al equipo que avanzará entre los cuatro mejores de la Liga Peruana de Vóley 2026. El plantel que dirige Bastit buscará sostener la solidez y el temperamento recuperados para asegurar su lugar en las semifinales.

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