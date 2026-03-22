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Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del derbi madrileño por fecha 29 de LaLiga 2026

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa necesitan una victoria como local ante los ‘colchoneros’ que llevan cuatro partidos invictos. Conoce cómo seguir el compromiso

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Dónde ver Real Madrid vs
Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del derbi madrileño por fecha 29 de LaLiga 2026.

Real Madrid y Atlético Madrid disputan hoy, domingo 22 de marzo, el derbi madrileño correspondiente a la fecha 29 de LaLiga 2025/26. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Perú en el estadio Santiago Bernabéu. En esta nota, los detalles para seguir el partido en vivo.

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga 2026

El encuentro entre Real Madrid y Atlético Madrid estará disponible en Perú y otros países de Latinoamérica a través de ESPN y Disney Plus. En México la transmisión será por Sky Sports, y en España estará a cargo de Movistar+.

Infobae realizará la cobertura del partido en su portal web, con la previa y el minuto a minuto, incluyendo goles, incidencias y todos los detalles del encuentro.

Horarios del Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga 2026

Este compromiso arrancará a las 22:00 horas de España y a las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas de Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Antoine Griezmann es uno de
Antoine Griezmann es uno de las principales figuras de Atlético Madrid.

La previa del derbi madrileño

Real Madrid afronta el derbi tras vencer al Elche, mientras que Atlético de Madrid llega después de superar al Getafe. En la previa, la presión recae sobre los dirigidos por Arbeloa, ya que no pueden ceder puntos con Barcelona a solo cuatro unidades. El cuadro ‘colchonero’, alejado de la pelea por el título, permanece a nueve puntos del conjunto blanco.

El club ‘merengue’ suma confianza tras eliminar al Manchester City y recupera jugadores clave, lo que alivia la cantidad de ausencias. Mbappé podría regresar al equipo titular y Bellingham estaría disponible, aunque comenzaría en el banco de suplentes. Courtois sigue fuera por lesión tras el último partido de Champions. Arbeloa deberá acomodar sus fichas para sumar de a tres en su casa.

Atlético espera la evolución de Oblak y Pubill, quienes están en duda para el duelo en el Bernabéu. Barrios y Mendoza son bajas confirmadas por lesión. Además, el equipo de Simeone observa con preocupación un calendario exigente: el 4 de abril recibirá al Barcelona en LaLiga; cuatro días después disputará en el Camp Nou la ida de los cuartos de final de la Champions League; el 14 de abril será la vuelta en Madrid y, cuatro días más tarde, afrontará la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en Sevilla. Esto podría llevar al ‘Cholo’ a realizar rotaciones en su alineación para el clásico madrileño.

La última vez que Atlético de Madrid y Real Madrid se vieron las caras fue el 8 de enero de este año, en las semifinales de la Supercopa de España. El conjunto ‘blanco’ se impuso 2-1 sobre los ‘colchoneros’, con goles de Federico Valverde y Rodrygo. Alexander Sorloth anotó el tanto del Atlético.

Los 'blancos' superaron a los 'colchoneros' en la semifinal de la Supercopa de España. Créditos: Real Madrid / Youtube.

Posibles alineaciones

- Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Fran García, Dean Huijsen; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Guler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

- Atlético Madrid: Juan Musso; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

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