A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid: partido por derbi de la fecha 29 de LaLiga 2026

Federico Valverde y Julián Álvarez se roban los focos del derbi de Madrid. - Crédito: LaLiga

Máxima expectativa en la capital de España por el derbi que reunirá a Real Madrid y Atlético Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 29° de LaLiga 2025/26. Ambos elencos presentan una cantidad de ausencias considerable por lesión, pero cuentan con los puntuales necesarios para cubrir esas bajas.

El choque se desarrollará este domingo 22 de marzo a partir de las 15:00 horas de Perú / 21:00 horas de España. La transmisión regional correrá por cuenta de ESPN, mientras que en territorio local la difusión será a través de Movistar+.

Valverde jaloneando a Julián. - Crédito: EFE

Desde su llegada al Real Madrid, Álvaro Arbeloa ha experimentado toda clase de emociones y sensaciones. Pasó de caminar por el filo de la cornisa nada más en el arranque de su proceso por una cosecha negativa de resultados y ahora está ubicado en un sitial espléndido por levantar el juego de los ‘blancos’ con una cuota importante de futbolistas de La Fábrica.

Por esa valentía y agudeza de tirar de las canteras, aquellas que suelen manifestarse en épocas de crisis por la ausencia de futbolistas, Arbeloa puede respirar tranquilo en lo que respecta a su administración. Bien puede presumir, además, de haber echado al ruedo a Thiago Pitarch, Manuel Ángel, Dani Yáñez, Diego Aguado y César Palacios. De seguro un grueso de ellos aparecerá en el derbi de la ciudad.

Será el Atlético Madrid el termómetro de esos juveniles ilusionantes, aunque está claro que los ‘rojiblancos’ no serán una pera en dulce, porque siempre suelen sacar lo mejor de sí mismos en lances de esta envergadura así no se encuentren en la ubicación anhelada dentro de la clasificación de LaLiga.

El juego de la capital, además, presentará a otros deportistas secundarios que no dejan de ser un lujo en cualquier alineación. Así, Andrey Lunin y Juan Musso velarán por la seguridad de los respectivos arcos, y Alexander Sørloth y Arda Guler harán los propio en las áreas, generando peligro, lucidez y ataque.

Jude Bellingham intentando zafarse del marcaje de tres oponentes del Atlético Madrid. - Crédito: EFE

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga 2025/2026

El partido entre Real Madrid y Atlético Madrid, programado para este domingo 22 de marzo, arrancará a las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos), el encuentro comenzará a las 16:00 horas.

Por su parte, la señal en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se activará a las 17:00 horas. La afición de México verá el inicio a las 14:00 horas, mientras que en España el duelo comenzará a las 21:00 horas.

Canal TV del Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga 2025/2026 en Perú

El Real Madrid vs Atlético Madrid, correspondiente a la fecha 29° de LaLiga 2025/2026, se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y contará con transmisión para varios países a través de diferentes señales. En Perú y el resto de Sudamérica, el partido se podrá ver por ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.

En Centroamérica y México, la opción será Sky Sports, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir el encuentro en ESPN Deportes y Fubo TV. Por último, en España, el clásico será transmitido por Movistar+,M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD.