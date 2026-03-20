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Fixture confirmado de Universitario en Copa Libertadores 2026: fechas y horarios de todos sus partidos en fase de grupos

Los dirigidos por Javier Rabanal debutarán ante Deportes Tolima en Colombia. Conoce todos los detalles de sus encuentros en el certamen Conmebol

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Fixture confirmado de Universitario en
Fixture confirmado de Universitario en Copa Libertadores 2026: fechas y horarios de todos sus partidos en fase de grupos.

Universitario de Deportes conoció a sus rivales tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, celebrado el jueves 19 de marzo en la sede principal de la Conmebol, en Luque, Paraguay. El equipo ‘crema’ quedó en el grupo B junto a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

Fixture de Universitario en Copa Libertadores 2026

- Fecha 1: Deportes Tolima vs Universitario (martes 7 de abril / 21:00 horas / estadio Manuel Murillo Toro)

- Fecha 2: Universitario vs Coquimbo Unido (miércoles 15 de abril / 21:00 horas / estadio Monumental de Ate)

- Fecha 3: Universitario vs Nacional (miércoles 29 de abril / 21:00 horas / estadio Monumental de Ate)

- Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario (jueves 7 de mayo / 20:00 horas / estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso)

- Fecha 5: Nacional vs Universitario (miércoles 20 de mayo / 19:00 horas / estadio Gran Parque Central)

- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)

Fixture de Universitario en la
Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026 - Créditos: Gustavo Peralta / X.

La actualidad de los rivales de Universitario

Nacional se perfila como uno de los principales aspirantes a liderar el Grupo B, pese a su desempeño actual. El ‘bolso’ ocupa el octavo lugar en el campeonato uruguayo con 10 puntos, tres menos que los líderes Peñarol y Racing, tras seis jornadas disputadas.

La plantilla cuenta con futbolistas destacados como el mediocampista Nicolás Lodeiro y los delanteros Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera. Además, integra el plantel Agustín Dos Santos, hijo de Jonathan Dos Santos, delantero que jugó en Universitario durante 2020.

Agustín Dos Santos, hijo del
Agustín Dos Santos, hijo del exUniversitario, Jonathan Dos Santos, lleva la '10' en Nacional.

Deportes Tolima ocupa el séptimo puesto en el campeonato colombiano con 19 puntos en 11 fechas, a cinco unidades de los líderes, Atlético Nacional y Deportivo Pasto. En su partido más reciente venció 2-0 a Fortaleza, con goles de Juan Pablo Torres y Luis Fernando Sandoval.

Torres, de 21 años, es el encargado de liderar el juego del equipo. Porta la camiseta número 10 y suma cinco goles en la temporada. Será el futbolista a seguir por Universitario en el debut de la Copa Libertadores.

El equipo de Ibagué será el rival de Universitario en el debut de la Copa Libertadores. Créditos: Win / Youtube.

Coquimbo Unido aparece como uno de los rivales más accesibles del grupo. El equipo ocupa el undécimo lugar en el campeonato chileno con 9 puntos, a seis de Colo Colo, líder del torneo tras siete fechas disputadas.

A pesar de la posición en la tabla, el entrenador Hernán Caputto expresó su entusiasmo ante el desafío internacional. En diálogo con ESPN señaló: “Jugar en Copa Libertadores y representar al país es lo máximo. Y desde el año 1992 que no estamos en la Copa y hay ansiedad y algarabía. Me siento con ganas de entregar todo lo que sé para hacer un buen torneo”.

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