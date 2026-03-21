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Julio César Uribe le dejó recomendación a Paulo Autuori tras conocer grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ volverán a enfrentarse a Palmeiras y Cerro Porteño. Además, se medirán con Junior de Barranquilla por el pase a octavos de final

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El 'Diamante' le dejó mensaje a Paulo Autuori. Créditos: Entre Bolas / Youtube.

Sporting Cristal ya conoce a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo ‘celeste’ integrará el Grupo F junto a Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay —al igual que en la edición anterior— y Junior de Barranquilla de Colombia.

En ese contexto, Julio César Uribe, director general de fútbol de Cristal, se refirió al sorteo de la Copa Libertadores a su regreso a Lima. El ‘Diamante’ subrayó la exigencia que implican los equipos que integran el grupo y remarcó la dificultad del camino hacia los octavos de final.

A este nivel de Copa Libertadores es normal que la exigencia sea alta y hay que prepararse para llegar en las mejores condiciones”, expresó Uribe ante los medios en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao.

El dirigente señaló que enfrentar un grupo complicado no debe percibirse negativamente, sino asumirse como un desafío para medir el verdadero nivel del equipo. “Creo que debemos aprender a pensar de forma diferente y ver esto como una oportunidad para seguir creciendo. Todos quieren lo mismo, así que hay que modificar nuestro razonamiento y no condicionarnos por la dificultad del objetivo”, afirmó.

Uribe también se refirió a la coincidencia de enfrentar nuevamente a Palmeiras y Cerro Porteño, como en la edición 2025. “En el fútbol siempre existe la posibilidad de revancha cuando las cosas no salen bien. Es una constante, y estos momentos no son la excepción”, expresó.

Spoting Cristal integra el Grupo
Spoting Cristal integra el Grupo F de la Copa Libertadores. Crédito: X CONMEBOL Libertadores.

Su recomendación a Paulo Autuori

Por otra parte, Julio César Uribe dedicó unas palabras a Paulo Autuori sobre la manera de afrontar el grupo junto a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior. El directivo expresó su confianza en el liderazgo del técnico brasileño para guiar al equipo en esta fase de la Copa Libertadores.

“Con el profesionalismo que ha caracterizado al club, debemos afrontar los partidos con inteligencia desde el aspecto que corresponda, para buscar la victoria. Existen dos caminos posibles y ese es el trabajo de Paulo, a quien esperamos que siga guiando al equipo de la mejor manera”, exclamó.

Uribe se refirió a la posibilidad de incorporar refuerzos para la fase de grupos, luego de que Autuori expresara su desacuerdo con ocupar el séptimo cupo de extranjero. “¿Se ha hablado de eso? No. El plantel está como corresponde y seguiremos trabajando para mejorar, eso lo tenemos claro”, afirmó.

Julio César Uribe le dejó
Julio César Uribe le dejó recomendación a Paulo Autuori tras conocer grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026.

Fixture confirmado de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Este viernes 20 de marzo se anunció el calendario oficial de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el martes 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. A continuación, el fixture confirmado de Sporting Cristal:

• Fecha 1: Sporting Cristal vs Nacional (8 de abril / 21:00 horas / estadio Nacional)

• Fecha 2: Palmeiras vs Sporting Cristal (16 de abril / 17:00 horas / Allianz Parque)

• Fecha 3: Sporting Cristal vs Junior (28 de abril / 21:00 horas / estadio Nacional)

• Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo / 17:00 horas / estadio Nacional)

• Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo / 21:00 horas / estadio Olímpico Jaime Morón)

• Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo / 17:00 horas / estadio La Nueva Olla)

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