Paulo Autuori hizo firme análisis tras clasificación de Sporting Cristal, y advirtió: “Si el club usa el cupo de extranjero, me voy”

El técnico brasileño hizo un análisis sobre el partido de vuelta por Copa Libertadores y mandó un mensaje a la directiva. (Video: Inka Digital TV)

Sporting Cristal logró una clasificación agónica a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 5-4 en la tanda de penales a 2 de Mayo de Paraguay. El partido, disputado en el estadio Miguel Grau del Callao, mantuvo la tensión hasta el final. El equipo ‘celeste’ dispuso de varias ocasiones claras durante los 90 minutos, pero la falta de eficacia en la definición mantuvo la igualdad y llevó la serie a una resolución por penales. Los locales obtuvieron el boleto a la siguiente ronda, donde enfrentarán a Carabobo FC de Venezuela.

En la conferencia de prensa posterior, Paulo Autuori presentó un análisis pormenorizado del desarrollo del partido. “El equipo creó oportunidades en el primer tiempo, no era nada complicado el partido, pero por lo producido, no por el rival. Era un rival difícil, que pelea bien, normal en los equipos paraguayos. Tuvimos un volumen de juego con muchas finalizaciones”, afirmó.

Para el técnico brasileño, el conjunto ‘rimense’ perdió claridad cuando la presión de la hinchada aumentó: “El equipo jugó, tuvo el balón, porque después entró en las pifias de la hinchada, aceleró el juego, perdió el orden y la ubicación para atacar”.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

Autuori destacó que el funcionamiento colectivo mostró señales alentadoras, aunque la falta de goles afectó la confianza del plantel en determinados momentos. “La falta de los goles nos ha quitado un poco de moral. Creo que estamos bien ubicados en la cancha y estoy contento por cómo el equipo desarrolla el fútbol, pero falta madurez y efectividad, tanto ofensiva como defensivamente. No está en la velocidad como a mí me gustaría, pero hay señales positivas. Cuando hay eso, la tendencia es positiva. El tema es cuando ocurre lo contrario. En este momento, el juego del equipo tiene una tendencia favorable, pero debemos cuidar mucho la efectividad con y sin balón”, dijo.

El veterano entrenador también subrayó la importancia de la dinámica en el mediocampo y los laterales. “No me gusta un equipo con un volante central fijo, tiene que jugar. La dinámica pasa por los volantes y los laterales. La primera línea ha estado fluida y la segunda muy bien ubicada”, añadió.

Paulo Autuori sobre el cupo de extranjeros en Sporting Cristal

Uno de los momentos más contundentes de la noche se produjo cuando Paulo Autuori fue consultado sobre la posibilidad de sumar un refuerzo extranjero más, aunque fue categórico: “¿Algún refuerzo extranjero más? Es sencillo. Si el club decide traer otro extranjero, que venga junto a otro entrenador porque yo no me quedo”.

Con esta declaración, Autuori manifestó su desacuerdo con la incorporación de otro futbolista extranjero pese a tener un cupo disponible. La presencia de Juan González, Cristiano da Silva, Gustavo Cazonatti, Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu son los foráneos del plantel actual. Aunque el ‘9′ brasileño ha sido cuestionado por su falta de definición y los hinchas piden un reemplazo.

Felipe Vizeu jugó 59 minutos ante 2 de Mayo y solo tuvo dos disparos. - créditos: Sporting Cristal

Paulo Autuori sobre Yoshimar Yotún

Respecto a Yoshimar Yotún, Paulo Autuori valoró el esfuerzo del mediocampista y resaltó el proceso de recuperación física que atraviesa. “Desde que ‘Yoshi’ ha regresado, ha recuperado sus niveles de fuerza. Si uno no tiene niveles de fuerza para tener una dinámica de juego, aceleraciones, desaceleraciones, cambios de velocidad y de dirección... ‘Yoshi’ se quedó un año y medio sin jugar. Pero la gente afuera cree que va a entrar y hacer esto, es una utopía”.

Paulo Autuori sobre los duelos con Carabobo FC

Con la clasificación asegurada, Sporting Cristal se prepara para enfrentar a Carabobo FC en la siguiente ronda. Paulo Autuori analizó el próximo desafío y anticipó una serie exigente. “Yo hablé con mi comando técnico antes de que seguramente Carabobo iba a pasar. El fútbol venezolano está por arriba del chileno en este momento, más allá de haber jugadores extranjeros o no, a nivel anímico y en todo”.

El estratega de 69 años advirtió que la eliminatoria ante el cuadro ‘llanero’ será de alta exigencia. “Va a ser un partido de 180 minutos más extra complicado. No piensen que Carabobo va a ser algo sencillo porque los equipos venezolanos están siempre intentando jugar y tiene que ver con un proyecto futbolístico. Eso tiene que pasar acá”, aseguró.