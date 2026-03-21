Fixture confirmado de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas y horarios de todos sus partidos en fase de grupos

Fixture confirmado de Sporting Cristal en Copa Libertadores. Crédito: X Sporting Cristal.

Sporting Cristal sacó boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de superar dos rondas previas. El equipo de Paulo Autuori ahora enfrenta un reto mayúsculo luego de ser ubicado en el Grupo F junto a Palmeiras, último finalista, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.

El conjunto del Rímac deberá consolidar su juego y compaginar el plano internacional con la competencia doméstica. En el papel, el equipo peruano deberá remar desde atrás para imponerse y hacerse con un boleto a los octavos de final: la última vez que lo consiguió fue en 2004.

Fixture completo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Primera fecha: Sporting Cristal vs Cerro Porteño (8 de abril/Estadio Nacional de Lima/21:00 horas de Perú)

Segunda fecha: Palmeiras vs Sporting Cristal (16 de abril/Allianz Parque/17:00 horas de Perú)

Tercera fecha: Sporting Cristal vs Junior (28 de abril/Estadio Nacional de Lima/21:00 horas de Perú)

Cuarta fecha: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo/Estadio Nacional de Lima/17:00 horas de Perú)

Quinta fecha: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo/Estadio Jaime Morón León/21:00 horas de Perú)

Sexta fecha: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo/Estadio La Nueva Olla/17:00 horas de Perú)

Spoting Cristal integra el Grupo F de la Copa Libertadores. Crédito: X CONMEBOL Libertadores.

Sporting Cristal vuelve a compartir grupo con Palmeiras y Cerro Porteño

Sporting Cristal afronta un reto mayúsculo en la Copa Libertadores 2026. El sorteo determinó que el conjunto rimense comparta nuevamente el Grupo F con dos viejos conocidos: Palmeiras de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay. Esta coincidencia revive la dura experiencia de la edición pasada, donde los resultados fueron adversos para el cuadro peruano.

En la temporada anterior, el equipo del Rímac sufrió frente a estos rivales. En Lima, cayó ajustadamente ante Palmeiras por 3-2 y perdió por la mínima diferencia contra Cerro Porteño. Las visitas al extranjero resultaron aún más complicadas: una goleada estrepitosa de seis a cero en Sao Paulo y un empate de dos a dos en Asunción que no alcanzó para las aspiraciones ‘celestes’.

Para esta nueva campaña, la exigencia es total. Además de los gigantes brasileños y paraguayos, Cristal debe medir fuerzas contra Junior de Barranquilla, un rival colombiano siempre peligroso. Los dirigidos por el comando técnico de Paulo Autuori necesitan sumar puntos clave desde el inicio para evitar una eliminación temprana.

El defensa puso el empate para los 'celestes'. (Video: ESPN)

El camino de Sporting Cristal hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras superar un sinuoso camino en las etapas previas. Bajo la tutela de Paulo Autuori, el conjunto ‘bajopontino’ enfocó su preparación en consolidar un bloque táctico sólido, respaldado por una directiva que mantuvo la columna vertebral del plantel y sumó piezas estratégicas para elevar la competitividad internacional.

La travesía comenzó en la Fase 2 frente al 2 de Mayo de Paraguay. Luego de un vibrante empate 2-2 en la ida, la definición se trasladó a Lima, donde tras una igualdad sin goles en el tiempo reglamentario, los “celestes” se impusieron 5-4 en la tanda de penales. En la instancia decisiva, el rival fue Carabobo FC de Venezuela; Cristal golpeó primero con un 1-0 en la ida, pero sufrió en la vuelta al caer 2-1. Nuevamente, la eficacia desde los doce pasos fue clave para ganar la serie por 3-2 y asegurar su presencia en la fase de grupos.

A pesar del objetivo cumplido, el funcionamiento colectivo dejó inconforme a Autuori, lo que alimentó rumores sobre una posible renuncia. Sin embargo, el estratega brasileño disipó las dudas tras la reciente victoria sobre Sport Boys, ratificando su permanencia en el cargo con la meta de corregir el rumbo futbolístico y escalar posiciones en el Torneo Apertura.

El cuadro rimense venció 3-2 a los venezolanos y clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores - Crédito: ESPN.