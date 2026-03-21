Perú Deportes

Fixture confirmado de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas y horarios de todos sus partidos en fase de grupos

El conjunto dirigido por Paulo Autuori se estrenará en el torneo continental en condición de local. Los del Rímac están emparejados con Palmeiras y Cerro Porteño por segunda edición consecutiva; Junior de Barranquilla completa el grupo

Guardar
Fixture confirmado de Sporting Cristal
Fixture confirmado de Sporting Cristal en Copa Libertadores. Crédito: X Sporting Cristal.

Sporting Cristal sacó boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de superar dos rondas previas. El equipo de Paulo Autuori ahora enfrenta un reto mayúsculo luego de ser ubicado en el Grupo F junto a Palmeiras, último finalista, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.

El conjunto del Rímac deberá consolidar su juego y compaginar el plano internacional con la competencia doméstica. En el papel, el equipo peruano deberá remar desde atrás para imponerse y hacerse con un boleto a los octavos de final: la última vez que lo consiguió fue en 2004.

Fixture completo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

  • Primera fecha: Sporting Cristal vs Cerro Porteño (8 de abril/Estadio Nacional de Lima/21:00 horas de Perú)
  • Segunda fecha: Palmeiras vs Sporting Cristal (16 de abril/Allianz Parque/17:00 horas de Perú)
  • Tercera fecha: Sporting Cristal vs Junior (28 de abril/Estadio Nacional de Lima/21:00 horas de Perú)
  • Cuarta fecha: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo/Estadio Nacional de Lima/17:00 horas de Perú)
  • Quinta fecha: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo/Estadio Jaime Morón León/21:00 horas de Perú)
  • Sexta fecha: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo/Estadio La Nueva Olla/17:00 horas de Perú)
Spoting Cristal integra el Grupo
Spoting Cristal integra el Grupo F de la Copa Libertadores. Crédito: X CONMEBOL Libertadores.

Sporting Cristal vuelve a compartir grupo con Palmeiras y Cerro Porteño

Sporting Cristal afronta un reto mayúsculo en la Copa Libertadores 2026. El sorteo determinó que el conjunto rimense comparta nuevamente el Grupo F con dos viejos conocidos: Palmeiras de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay. Esta coincidencia revive la dura experiencia de la edición pasada, donde los resultados fueron adversos para el cuadro peruano.

En la temporada anterior, el equipo del Rímac sufrió frente a estos rivales. En Lima, cayó ajustadamente ante Palmeiras por 3-2 y perdió por la mínima diferencia contra Cerro Porteño. Las visitas al extranjero resultaron aún más complicadas: una goleada estrepitosa de seis a cero en Sao Paulo y un empate de dos a dos en Asunción que no alcanzó para las aspiraciones ‘celestes’.

Para esta nueva campaña, la exigencia es total. Además de los gigantes brasileños y paraguayos, Cristal debe medir fuerzas contra Junior de Barranquilla, un rival colombiano siempre peligroso. Los dirigidos por el comando técnico de Paulo Autuori necesitan sumar puntos clave desde el inicio para evitar una eliminación temprana.

El defensa puso el empate para los 'celestes'. (Video: ESPN)

El camino de Sporting Cristal hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras superar un sinuoso camino en las etapas previas. Bajo la tutela de Paulo Autuori, el conjunto ‘bajopontino’ enfocó su preparación en consolidar un bloque táctico sólido, respaldado por una directiva que mantuvo la columna vertebral del plantel y sumó piezas estratégicas para elevar la competitividad internacional.

La travesía comenzó en la Fase 2 frente al 2 de Mayo de Paraguay. Luego de un vibrante empate 2-2 en la ida, la definición se trasladó a Lima, donde tras una igualdad sin goles en el tiempo reglamentario, los “celestes” se impusieron 5-4 en la tanda de penales. En la instancia decisiva, el rival fue Carabobo FC de Venezuela; Cristal golpeó primero con un 1-0 en la ida, pero sufrió en la vuelta al caer 2-1. Nuevamente, la eficacia desde los doce pasos fue clave para ganar la serie por 3-2 y asegurar su presencia en la fase de grupos.

A pesar del objetivo cumplido, el funcionamiento colectivo dejó inconforme a Autuori, lo que alimentó rumores sobre una posible renuncia. Sin embargo, el estratega brasileño disipó las dudas tras la reciente victoria sobre Sport Boys, ratificando su permanencia en el cargo con la meta de corregir el rumbo futbolístico y escalar posiciones en el Torneo Apertura.

El cuadro rimense venció 3-2 a los venezolanos y clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores - Crédito: ESPN.

Temas Relacionados

Sporting CristalCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Julio César Uribe le dejó recomendación a Paulo Autuori tras conocer grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ volverán a enfrentarse a Palmeiras y Cerro Porteño. Además, se medirán con Junior de Barranquilla por el pase a octavos de final

Julio César Uribe le dejó

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ medirán fuerzas luego del receso por la jornada FIFA de selecciones. Conoce todos los detalles

Universitario vs Alianza Lima: día,

Fixture confirmado de Universitario en Copa Libertadores 2026: fechas y horarios de todos sus partidos en fase de grupos

Los dirigidos por Javier Rabanal debutarán ante Deportes Tolima en Colombia. Conoce todos los detalles de sus encuentros en el certamen Conmebol

Fixture confirmado de Universitario en

Golazo de Nicolás Quagliata, con espléndido tiro libre, para empate de Melgar vs ADT por Liga 1 2026

El futbolista uruguayo marcó su primer tanto en la temporada para darle el empate a los arequipeños en Tarma

Golazo de Nicolás Quagliata, con

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Arrancan los duelos de la octava jornada: Universitario visita a Comerciantes Unidos, Alianza Lima recibe a Juan Pablo II, Sporting Cristal chocará con Los Chankas, y mucho más

Resultados de la fecha 8
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía anticorrupción dispone investigar a

Fiscalía anticorrupción dispone investigar a Rafael López Aliaga por endeudamiento de S/ 4 mil millones en MML

Presidente José Balcázar promulgará ley que otorga gratificaciones y CTS a trabajadores CAS, pese a advertencias del MEF

José Balcázar anuncia plan de seguridad ante visita del Papa León XIV en noviembre, pero no le preocupa visitarlo en el Vaticano

Debate presidencial 2026: 30 candidatos han confirmado su presencia para el evento organizado por el JNE

José Balcázar, el presidente más longevo del Perú, evita responder sobre su salud y espera “pasar los 100 años”

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt renunció a ‘Sin

Daniela Darcourt renunció a ‘Sin +Q Decir’ de María Pía Copello: “Tengo que enfocarme y seguir creciendo”

Rebeca Escribens a Said Palao: “Parece buen chico, pero la inmadurez lo desborda y todo por seguir una manada”

Alejandra Baigorria revela que no habla con Said Palao y fue duro verlo llorar en TV: “Es doloroso para mí”

Alejandra Baigorria confiesa su decepción con Mario Irivarren y Patricio Parodi tras el escándalo de Said Palao en Argentina

Ultra Perú 2026 y su impresionante lineup: cuándo y quiénes se presentarán en el festival de música electrónica

DEPORTES

Julio César Uribe le dejó

Julio César Uribe le dejó recomendación a Paulo Autuori tras conocer grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Fixture confirmado de Universitario en Copa Libertadores 2026: fechas y horarios de todos sus partidos en fase de grupos

Golazo de Nicolás Quagliata, con espléndido tiro libre, para empate de Melgar vs ADT por Liga 1 2026

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos