Facundo Callejo no falla en su cita: marcó golazo agónico con Cusco FC para batir a CD Moquegua por Liga 1 2026

Facundo Callejo totaliza cuatro anotaciones en el Apertura 2026. - Crédito: Liga 1

Para resolver con finura un envite, llamen a Facundo Callejo. El goleador argentino se ha vestido de gala, solo como él sabe hacerlo, con una anotación de lujo que desbarató los planes de CD Moquegua, en el estadio 25 de Noviembre. Allí el ‘9’ sacó un recurso de tres dedos para ofrecerle una victoria agónica a Cusco FC.

El equipo ‘dorado’ se había hecho cargo de la apertura del tanteador con una definición del veterano Juan Tevez, pero los locales no se quedaron cruzados de brazos y respondieron pasada la hora de juego con una diana firmada por Édgar Lastre. A partir de ahí todo se puso cuesta arriba para los de Guillermo Rondelli.

Facundo Callejo y Gabriel Carabajal, sociedad incordia en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Parecía que Cusco FC se iba a resignar con otra igualada amarga hasta que el ‘Facu’, sobre los 90′ minutos, recogió un rebote en la frontera del área y metió un derechazo espléndido que acabó en la base derecha del arco, superando la estirada de Carlos Grados.

Con esa formidable diana, Callejo ya suma un total de cuatro conquistas, escalando así en la tabla de máximos anotadores del Apertura 2026 que lidera su compatriota Hernán Barcos. Aquellos que padecieron las aptitudes goleadoras del ‘killer’ ‘dorado’ fueron Cienciano, Comerciantes Unidos y Universitario de Deportes.

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