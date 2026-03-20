Rivales de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026: los ‘dorados’ quedaron en el Grupo A del torneo Conmebol

Cusco FC disputará una histórica Copa Libertadores con su mejor plantel. Crédito: X Cusco FC.

La espera ha terminado. Cusco FC ya conoce a sus oponentes para iniciar el camino de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. El elenco ‘dorado’ desafiará, tanto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega como a domicilio, a Estudiantes de La Plata (ARG), Flamengo (BRA) e Independiente Medellín (COL).

Conviene mencionar que los dos primeros oponentes no solo suponen un enorme reto para el subcampeón de Perú, también una fantástica oportunidad para conocer su auténtico nivel en un escaparate que siempre exige lo mejor de sus participantes.

El grupo de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026. - Crédito: @CuscoFC_2009

La etiqueta de aspirante para clasificar a octavos de final se torna muy difícil, pero dependerá demasiado de cómo el equipo de Miguel Rondelli. aproveche su condición de local, con la altura como principal aliado, y asalte en condición de visitante, obteniendo así unidades claves.

Ahora, Cusco FC tendrá que redoblar esfuerzos para enderezarse al sostener una doble competencia que será demasiado desgastante y extenuante. De eso deberá encargarse el técnico Miguel Rondelli, quien atraviesa su tercera etapa en la zona técnica del club.

El máximo goleador de la Liga 1 2025 se rinde ante el estilo de Miguel Rondelli y aborda su función como reemplazante de Luis Ramos. | VIDEO: Paula Elizalde

Marcado contraste

Cusco FC es un auténtico carrusel. Existe una enorme diferencia entre el equipo del pasado curso con el actual. En la anterior campaña sorprendió a todos por su espléndido rendimiento en cualquier plaza y por consiguiente por la gran cantidad de puntos obtenidos en la clasificación de Liga 1.

De ahí que se situase en la segunda plaza tan solo por detrás de Universitario de Deportes, el campeón que configuró un tricampeonato histórico. Por tal razón, conviene señalar, accedió a un play-off de Fase de Grupos, quedándose con el boleto al ganarle la definición a Sporting Cristal.

Cusco FC avanza con ritmo irregular en Liga 1 2026. - Crédito: Difusión

Destacaba así que los ‘dorados’ calcaran ese desenvolvimiento en el arranque del periodo 2026. Nada más lejos de la realidad. Porque vienen deambulando con resultados entre adversos y desalentadores, lo que genera una enorme preocupación entre sus simpatizantes con miras a la Copa Libertadores 2026.

Quizás el único alivio entre las masas que siguen a Cusco FC es que Facundo Callejo continúa encabezando el ataque de los suyos al tiempo que sigue ofreciendo su innato talento goleador, el mismo que lo llevó a transformarse en el máximo anotador de la Liga 1 2026 con la suma nada desdeñable de 26 dianas.

El delantero anotó de penal el empate en el Garcilaso. (Video: L1MAX)

Repaso internacional

Cusco FC, antes Real Garcilaso, ha construido una presencia internacional breve pero llamativa en torneos de la CONMEBOL, especialmente desde su irrupción en la Copa Libertadores 2013. En aquella edición, el club cusqueño sorprendió a la prensa continental por su solidez táctica y eficacia.

En aquel año alcanzó los cuartos de final, convirtiéndose en uno de los pocos clubes peruanos en lograrlo en el siglo XXI. Durante ese recorrido, venció de manera histórica a Cerro Porteño y Deportes Tolima. No obstante, el máximo logro se dio en los octavos de final al dejar en el camino al Nacional de Montevideo por penales.

Iván Santillán hizo historia con Real Garcilaso, ahora Cusco FC, al clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2013.

En fases previas, también fue elogiado por su capacidad para competir en la altura del Cusco, considerada como un factor determinante en su rendimiento. Posteriormente, participó en otras ediciones de la Libertadores (2014, 2018 y 2019), aunque sin repetir aquella campaña histórica.

En la Copa Sudamericana, ya bajo el nombre de Cusco FC, sus intervenciones han sido más discretas, con participaciones recientes sin mayor profundidad competitiva . Aun así, su irrupción inicial permanece como un caso emblemático de impacto inmediato en el escenario sudamericano.